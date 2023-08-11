Узнать, как Иркутск связан с космосом, посмотреть тематический фильм и изучить звёздное небо
Приготовьтесь к мультиформатному путешествию в космос! О первых обсерваториях, научных открытиях и иркутских космонавтах вы услышите на лекции от экспертов планетария. Затем мы покажем фильм, который погрузит вас в историю изучения звёздного неба.
И напоследок вы исследуете небосвод над Байкалом: какие планеты и созвездия можно увидеть здесь ночью?
И напоследок вы исследуете небосвод над Байкалом: какие планеты и созвездия можно увидеть здесь ночью?
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В программу входит обзорная лекция под куполом планетария, посвящённая научно-космической истории Иркутска. Вы узнаете, где находились и как выглядели первые обсерватории. Мы расскажем о космонавтах, рождённых в нашем городе, и об исследованиях космоса в настоящее время.
После лекции вас ждёт фильм «От Земли до Вселенной». Вы познакомитесь с историей изучения звёздного неба — от теорий древнегреческих астрономов до открытий современных астрофизиков, вооруженных сложными большими телескопами.
В завершение вам проведут живую экскурсию по звёздному небу Байкала. Вы узнаете, какие небесные тела можно увидеть над Иркутском и Байкалом вечером и ночью. Также вы сможете поговорить с лекторами планетария и задать им вопросы.
Организационные детали
- Каждая часть программы длится 30 мин.
- Лекцию и экскурсию проводят учёные и специалисты в области физики и астрономии
- Программа проводится под куполом планетария с использованием уникального оборудования Zeiss, создающего картинку в расширении 8К
- Можно с детьми от 6 лет
во вторник и пятницу в 12:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Большом иркутском планетарии
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Иркутске
Большой иркутский планетарий — самый крупный школьный планетарий в России. Он оснащён оборудованием, способным показывать небо в расширении 8К. Мы поведаем вам космическую историю нашего города и покажем созвездия, которые можно увидеть над Байкалом.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
11 авг 2023
Хорошая программа.
Т
Тимур
4 авг 2023
Отличное место!
Программа очень интересная. Для любителей города особенно подходит, так как рассказывается именно космическая история города, космическая история построек которые в настоящее время уже не выполняют тех функций.
Очень удобно для маломобильных граждан, есть возможность заехать на инвалидном кресле. Встретят, сопроводят и посадят. Удобный широкий туалет, также есть возможность заезда на инвалидном кресле.
Рекомендую к посещению.
Программа очень интересная. Для любителей города особенно подходит, так как рассказывается именно космическая история города, космическая история построек которые в настоящее время уже не выполняют тех функций.
Очень удобно для маломобильных граждан, есть возможность заехать на инвалидном кресле. Встретят, сопроводят и посадят. Удобный широкий туалет, также есть возможность заезда на инвалидном кресле.
Рекомендую к посещению.
К
Кира
19 июля 2023
Интересная программа. Хоть программа и создана для гостей города, но очень полезна для иркутян. Так как не все знают о истории города с космической стороны.
Рекомендую всем сходить на это мероприятие.
Приятно слушать лекторов, очень эффектно смотрится полнокупольная экскурсия по городу.
Рекомендую всем сходить на это мероприятие.
Приятно слушать лекторов, очень эффектно смотрится полнокупольная экскурсия по городу.
С
Светлана
14 июля 2023
Вы когда-нибудь мечтали побывать в космосе? У вас есть уникальная возможность отправиться в космическое путешествие. Отличное место для всей семьи.
Атмосферно, уютно. Вежливый персонал, везде чисто. Звук отличный, изображение чёткое. Программа была очень интересной и познавательной, узнал много нового о космосе и нашей планете.
Настоятельно рекомендую к посещению
Атмосферно, уютно. Вежливый персонал, везде чисто. Звук отличный, изображение чёткое. Программа была очень интересной и познавательной, узнал много нового о космосе и нашей планете.
Настоятельно рекомендую к посещению
А
Андрей
14 июля 2023
Классное мероприятие. Хорошо доноситься материал. Особенно интересно рассказывалось про созвездия в конце программы. Любителям астрологии стоит сходить в конце лекции уделяют немного времени астрологии))))
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