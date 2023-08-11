Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария

Узнать, как Иркутск связан с космосом, посмотреть тематический фильм и изучить звёздное небо

5
5 отзывов
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Приготовьтесь к мультиформатному путешествию в космос! О первых обсерваториях, научных открытиях и иркутских космонавтах вы услышите на лекции от экспертов планетария. Затем мы покажем фильм, который погрузит вас в историю изучения звёздного неба.

И напоследок вы исследуете небосвод над Байкалом: какие планеты и созвездия можно увидеть здесь ночью?
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В программу входит обзорная лекция под куполом планетария, посвящённая научно-космической истории Иркутска. Вы узнаете, где находились и как выглядели первые обсерватории. Мы расскажем о космонавтах, рождённых в нашем городе, и об исследованиях космоса в настоящее время.

После лекции вас ждёт фильм «От Земли до Вселенной». Вы познакомитесь с историей изучения звёздного неба — от теорий древнегреческих астрономов до открытий современных астрофизиков, вооруженных сложными большими телескопами.

В завершение вам проведут живую экскурсию по звёздному небу Байкала. Вы узнаете, какие небесные тела можно увидеть над Иркутском и Байкалом вечером и ночью. Также вы сможете поговорить с лекторами планетария и задать им вопросы.

Организационные детали

  • Каждая часть программы длится 30 мин.
  • Лекцию и экскурсию проводят учёные и специалисты в области физики и астрономии
  • Программа проводится под куполом планетария с использованием уникального оборудования Zeiss, создающего картинку в расширении 8К
  • Можно с детьми от 6 лет

во вторник и пятницу в 12:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Большом иркутском планетарии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
11 авг 2023
Хорошая программа.
Т
4 авг 2023
Отличное место!
Программа очень интересная. Для любителей города особенно подходит, так как рассказывается именно космическая история города, космическая история построек которые в настоящее время уже не выполняют тех функций.
Очень удобно для маломобильных граждан, есть возможность заехать на инвалидном кресле. Встретят, сопроводят и посадят. Удобный широкий туалет, также есть возможность заезда на инвалидном кресле.
Рекомендую к посещению.
К
19 июля 2023
Интересная программа. Хоть программа и создана для гостей города, но очень полезна для иркутян. Так как не все знают о истории города с космической стороны.
Рекомендую всем сходить на это мероприятие.
Приятно слушать лекторов, очень эффектно смотрится полнокупольная экскурсия по городу.
С
14 июля 2023
Вы когда-нибудь мечтали побывать в космосе? У вас есть уникальная возможность отправиться в космическое путешествие. Отличное место для всей семьи.

Атмосферно, уютно. Вежливый персонал, везде чисто. Звук отличный, изображение чёткое. Программа была очень интересной и познавательной, узнал много нового о космосе и нашей планете.

Настоятельно рекомендую к посещению
А
14 июля 2023
Классное мероприятие. Хорошо доноситься материал. Особенно интересно рассказывалось про созвездия в конце программы. Любителям астрологии стоит сходить в конце лекции уделяют немного времени астрологии))))

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