Приготовьтесь к мультиформатному путешествию в космос! О первых обсерваториях, научных открытиях и иркутских космонавтах вы услышите на лекции от экспертов планетария. Затем мы покажем фильм, который погрузит вас в историю изучения звёздного неба. И напоследок вы исследуете небосвод над Байкалом: какие планеты и созвездия можно увидеть здесь ночью?

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Описание

Что вас ожидает

В программу входит обзорная лекция под куполом планетария, посвящённая научно-космической истории Иркутска. Вы узнаете, где находились и как выглядели первые обсерватории. Мы расскажем о космонавтах, рождённых в нашем городе, и об исследованиях космоса в настоящее время.

После лекции вас ждёт фильм «От Земли до Вселенной». Вы познакомитесь с историей изучения звёздного неба — от теорий древнегреческих астрономов до открытий современных астрофизиков, вооруженных сложными большими телескопами.

В завершение вам проведут живую экскурсию по звёздному небу Байкала. Вы узнаете, какие небесные тела можно увидеть над Иркутском и Байкалом вечером и ночью. Также вы сможете поговорить с лекторами планетария и задать им вопросы.

Организационные детали