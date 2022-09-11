Байкал. Лето на Ольхоне

Ольхон - самый большой из островов в акватории озера Байкал

5
3 отзыва
Ольхон – самый большой из островов в акватории озера Байкал, его географический и сакральный центр. Этот участок суши издавна окутывает аура таинственности.

Загадочная история, богатейшая природа, многоликость ландшафтов, заповедные уголки, почти не тронутые цивилизацией, влекут к берегам острова Ольхон сотни тысяч туристов со всего света. Побывай там и ты!
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Байкал. Лето на Ольхоне
Ближайшие даты:
10
июл

Что вас ожидает 🤩

Музей Байкала
Музей Байкала
Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и о многом другом
Настоящая нерпа
Настоящая нерпа
Увидим ее в огромном аквариуме и совершим виртуальное погружение на дно Байкала
Камень Черского
Камень Черского
С него открывается панорама Байкала и устья реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера
Залив Малое море
Залив Малое море
В нем расположено много различных островов причудливой формы; остановимся полюбоваться самыми крупными - Огой и Замогой
Мыс Бурхан
Мыс Бурхан
На нем находится скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Необычайно живописное место острова Ольхон
Озеро Ялга (Ханхой)
Озеро Ялга (Ханхой)
Оно отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом
Мыс Кобылья голова
Мыс Кобылья голова
Напоминающий лошадиный профиль
Курыканская стена
Курыканская стена
Протяженностью 292 метра. Именно здесь, на самом высоком месте мыса, обнаружен камень с выдолбленным углублением, предположительно для сбора жертвенной крови
Сад камней
Сад камней
На довольно большой территории воздвигнуты столбы или кучи камней, среди которых можно долго ходить, размышлять
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15 – 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Г. Иркутск - п. Листвянка

Встреча Группы в 9:00 в Иркутске.

Отправляемся в п. Листвянка – знаменитый туристический поселок на берегу Байкала.

Здесь у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и о многом другом.

Также мы увидим настоящую нерпу в огромном аквариуме и совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама Байкала и устья реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Обед в кафе, по пути в пос. Сахюрта.

Размещение на базе.

При наличии свободного времени прогулка по окрестностям.

Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия и поиграем в настольные игры.

69 км авто.

Г. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. Листвянка
2 день

П. Сахюрта, мыс Крест - Ольхонские ворота

После завтрака мы отправимся на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого царства озера Байкал.

Прогуляемся по холмам и возвышенностям, ощутим вкус свободы, свежий ветер и красоту окрестностей, познакомимся с Ольхонскими воротами, мысом Кобылья голова и проливом Малое море.

Устроим пикник на поляне с шикарными видами вдали от суеты и толп туристов.

Вечером совместный ужин на базе.

прогулка до 10 км.

П. Сахюрта, мыс Крест - Ольхонские воротаП. Сахюрта, мыс Крест - Ольхонские воротаП. Сахюрта, мыс Крест - Ольхонские воротаП. Сахюрта, мыс Крест - Ольхонские ворота
3 день

П. Сахюрта - пос. Хужир - мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон.

Дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы; остановимся полюбоваться самыми крупными – Огой и Замогой.

После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится скала Шаманка. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

Все остальные святыни расположены за пределами России — гора Кайлас (Тибетское нагорье КНР), монастырь Шаолинь (провинция Хэнань, КНР), пагода Шведагон (Мьянма), храмовый комплекс Ангкор-Ват (Камбоджа), храм Зуба Будды (Шри-Ланка), Дворец Потала (Тибет), пагода Чайттийо (Мьянма).

Ночевка на уютной базе отдыха.

переправа на пароме 2 км, 20 мин; 65 км авто.

П. Сахюрта - пос. Хужир - мыс БурханП. Сахюрта - пос. Хужир - мыс БурханП. Сахюрта - пос. Хужир - мыс БурханП. Сахюрта - пос. Хужир - мыс БурханП. Сахюрта - пос. Хужир - мыс БурханП. Сахюрта - пос. Хужир - мыс Бурхан
4 день

Экскурсия на северный край острова Ольхон - мыс Хобой

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски – клык, коренной зуб.

В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенности являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.

На обратном пути побываем на мысе Любви (Шунтэ-Левый) и познакомимся с хранителем Байкала – величественной скульптурой Даши Намдаковой.

80 км на буханках.

Экскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс ХобойЭкскурсия на северный край острова Ольхон - мыс Хобой
5 день

Экскурсия на юг острова Ольхон

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова.

По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

  • озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом;
  • бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления;
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, с прекрасным видом на окрестности;
  • мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы;
  • Курыканскую стену протяженностью 292 метра. Именно здесь, на самом высоком месте мыса, обнаружен камень с выдолбленным углублением, предназначение которого непонятно. Высказывалось предположение, что это алтарный камень с углублением для сбора жертвенной крови, но пока это только гипотеза;
  • Сад камней. На довольно большой территории воздвигнуты столбы или кучи камней, среди которых можно долго ходить, размышлять. Собирать камни – местная традиция, которая восходит к древним бурятским обычаям.

Днем мы остановимся на обед на живописном берегу Байкала.

Вечером возвращаемся на базу, гуляем по Хужиру.

Экскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова Ольхон
6 день

Отдых на берегу Байкала, пос. Хужир

Сегодняшний день рассчитан на полный релакс.

На ваше усмотрение вы можете выбрать, чем занять себя в этот день.

Мы можем предложить вам множество вариантов:

  • отдохнуть на пляже с золотым песком и искупаться в чистейшей воде на планете;
  • посетить местный краеведческий музей им. Ревякина;
  • взять в прокат велосипеды и исследовать остров своим ходом;
  • организовать морскую прогулку с самостоятельной рыбалкой;
  • облететь остров на вертолете;
  • покататься на лошадях;
  • взять в прокат квадроцикл или сап-борд;
  • совершить экскурсию в бурятскую деревню и познакомиться с бытом и верованиями местных жителей;
  • отдохнуть в Сарайском заливе среди песчаных барханов;
  • выбрать подарки для близких – сувениры, обереги, самоцветы.
Отдых на берегу Байкала, пос. ХужирОтдых на берегу Байкала, пос. ХужирОтдых на берегу Байкала, пос. ХужирОтдых на берегу Байкала, пос. ХужирОтдых на берегу Байкала, пос. Хужир
7 день

Г. Байкальск - г. Иркутск

После завтрака возвращаемся в Иркутск.

Те, у кого вылеты вечером, могут прогуляться по городу, сходить в Иркутский нерпинарий или один из музеев города – музей-ледокол «Ангара», краеведческий музей, музей истории Иркутска.

Обратные билеты советуем покупать после 22:00.

147 км на авто, прогулка по городу.

Г. Байкальск - г. ИркутскГ. Байкальск - г. ИркутскГ. Байкальск - г. Иркутск

Проживание

Проживание на турбазах, размещение 2-3-4 х местное – в зависимости от турбазы, туалет и душ на этаже или в номере.

Варианты проживания

Турбаза

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка
  • Трансфер пос. Сахюрта – пос. Хужир – г. Иркутск
  • Проживание на турбазах (6 ночей)
  • Питание на маршруте
  • Инструкторское сопровождение
  • Дневная экскурсия на мыс Хобой
  • Дневная экскурсия на юг острова Ольхон
  • Групповое снаряжение (котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в заповедник
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в дороге и в кафе
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак/сумка/чемодан для вещей
  • Рюкзак 20–30 л (для дневных выходов)
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая)
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек

Одежда и обувь:

  • Легкие треккинговые ботинки либо удобные кроссовки
  • Сланцы (для бани) или кроксы
  • Куртка непродуваемая + дождевик
  • Головной убор (кепка/панама)
  • Кофта флисовая
  • Термобельё (нательное белье)
  • Штаны для прогулок
  • Платье для красивых фоточек
  • Шорты + майка
  • 1–2 футболки
  • Носки
  • Нижнее бельё + купальник

Что ещё взять:

  • Средства личной гигиены (зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь, дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки, полотенце)
  • Аптечка личная в случае хронических заболеваний + 1–2 эластичных бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Очки солнцезащитные
  • Помада гигиеническая с SPF
  • Термос 0,7–1 л
  • Паспорт
  • Медицинский полис
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.)
  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Зарядные устройства
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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