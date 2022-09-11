Встреча Группы в 9:00 в Иркутске.
Отправляемся в п. Листвянка – знаменитый туристический поселок на берегу Байкала.
Здесь у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и о многом другом.
Также мы увидим настоящую нерпу в огромном аквариуме и совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама Байкала и устья реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Обед в кафе, по пути в пос. Сахюрта.
Размещение на базе.
При наличии свободного времени прогулка по окрестностям.
Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия и поиграем в настольные игры.
69 км авто.
После завтрака мы отправимся на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого царства озера Байкал.
Прогуляемся по холмам и возвышенностям, ощутим вкус свободы, свежий ветер и красоту окрестностей, познакомимся с Ольхонскими воротами, мысом Кобылья голова и проливом Малое море.
Устроим пикник на поляне с шикарными видами вдали от суеты и толп туристов.
Вечером совместный ужин на базе.
прогулка до 10 км.
Сегодня мы отправимся на остров Ольхон.
Дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы; остановимся полюбоваться самыми крупными – Огой и Замогой.
После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится скала Шаманка. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.
Все остальные святыни расположены за пределами России — гора Кайлас (Тибетское нагорье КНР), монастырь Шаолинь (провинция Хэнань, КНР), пагода Шведагон (Мьянма), храмовый комплекс Ангкор-Ват (Камбоджа), храм Зуба Будды (Шри-Ланка), Дворец Потала (Тибет), пагода Чайттийо (Мьянма).
Ночевка на уютной базе отдыха.
переправа на пароме 2 км, 20 мин; 65 км авто.
Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски – клык, коренной зуб.
В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенности являются следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.
На обратном пути побываем на мысе Любви (Шунтэ-Левый) и познакомимся с хранителем Байкала – величественной скульптурой Даши Намдаковой.
80 км на буханках.
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова.
По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами. За один насыщенный день вы увидите и посетите:
Днем мы остановимся на обед на живописном берегу Байкала.
Вечером возвращаемся на базу, гуляем по Хужиру.
Сегодняшний день рассчитан на полный релакс.
На ваше усмотрение вы можете выбрать, чем занять себя в этот день.
Мы можем предложить вам множество вариантов:
После завтрака возвращаемся в Иркутск.
Те, у кого вылеты вечером, могут прогуляться по городу, сходить в Иркутский нерпинарий или один из музеев города – музей-ледокол «Ангара», краеведческий музей, музей истории Иркутска.
Обратные билеты советуем покупать после 22:00.
147 км на авто, прогулка по городу.
Проживание на турбазах, размещение 2-3-4 х местное – в зависимости от турбазы, туалет и душ на этаже или в номере.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.