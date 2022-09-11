1 день

Г. Иркутск - п. Листвянка

Встреча Группы в 9:00 в Иркутске.

Отправляемся в п. Листвянка – знаменитый туристический поселок на берегу Байкала.

Здесь у нас будет возможность посетить музей Байкала, где мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и о многом другом.

Также мы увидим настоящую нерпу в огромном аквариуме и совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама Байкала и устья реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Обед в кафе, по пути в пос. Сахюрта.

Размещение на базе.

При наличии свободного времени прогулка по окрестностям.

Вечером за ужином ближе познакомимся со всеми участниками путешествия и поиграем в настольные игры.

69 км авто.