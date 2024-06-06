Главные экскурсионные места в Иркутске

Найдено 168 экскурсий в категории «Популярные места» в Иркутске, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600 за всё до 4 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Бурятская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
86 отзывов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200 за всё до 3 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Иркутск с историком: от острога до города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Иркутск: историческое путешествие с экспертом
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком
Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
7 000 за всё до 4 чел.
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Путешествие на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989 за всё до 3 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
22 отзыва
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
93 отзыва
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
17 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800 за человека
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
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    Дорога не близкая. но интересная, мы слушали песни о Бурятии, познавательные рассказы. Елена подсказывала красивые места для удачных фото и фотографировала сама. По дороге попали в заросли багульника, остались отличные фото, супер! Аршан оказался небольшой поселок,но запоминающийся надолго. Горы, свежий воздух, минеральный источник, настоящие бурятские позы и чебуреки 46 размера – хочется посещать это место снова и снова. Спасибо Елене за хорошо проведенное время! Всем рекомендую, однозначно 5 звезд.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
  • д
    денис
    5 июня 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
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    более удачный день для поездки, как результат идеально спланированный маршрут. Локации, от которых захватывает дух, интересные истории, местная кухня, паром без очередей, только чайки), в какой-то момент казалось, что мы одни на острове… Если зимний Байкал случится в моей жизни - только с вами!!! Благодарю за перезагрузку!

    Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
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    еще посетили ночную баню на самом Байкале - это запомнится надолго, как мы выпрыгивали из горячей парилки в ледяной Байкал и затем шли в горячий чан. Мария прекрасный экскурсовод, рассказала нам много интересных фактов о Байкале и замотивировала съездить на Ольхон) Всем рекомендуем!

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • А
    Арсений
    4 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала
    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
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    красивым точкам, и удавалось прогуляться, чтобы больше посмотреть. И хотя вся экскурсия продлилась весь день, время пролетело незаметно. Спасибо большое за эту поездку на Ольхон!

    Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мыОчень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Популярные места»

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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
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