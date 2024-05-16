1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 мая 2024Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
- ИИрина14 мая 2024Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
- ООлег24 апреля 2024Все прошло великолепно!
- ННина4 апреля 2024В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
- ЗЗилола1 апреля 2024Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
- AAngela25 марта 2024Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
- ССергей23 марта 2024Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
- ААлла17 марта 2024Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
- ААнастасия14 марта 202423.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
- ЕЕкатерина10 марта 2024Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни -
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Хобой»
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