Мыс Хобой

Найдено 7 экскурсий в категории «Мыс Хобой» в Иркутске, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
22 отзыва
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
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    что паром на остров еще не пошел, а другого способа добраться нет. А зря! И вместо о. Ольхона нас повезли по береговым достопримечательностям Байкала. Все было классно! Водитель, он же гид, Андрей, мастер своего дела! По дороге, по горам, по пескам водит отлично. По пути на точку, и обратно, рассказывал интересные истории о тех местах, где проезжали. Также нас завозили в уютное кафе с этнической кухней (впервые попробовали Тарасун (бурятская настойка на кумысе) и Арбин (конская печень), очень понравилось) На Байкале посетили красивые видовые площадки, несколько мысов, и милый залив, где повстречали табун лошадей. Было очень интересно! Спасибо большое!

    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что такЭто восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все прошло великолепно!
  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
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    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • A
    Angela
    25 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
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    как поездка по времени занимает около 15 часов, то это немаловажно. По дороге обратно, Александр большей частью молчал, мы слушали музыку. Возможно это из-за усталости и необходимости внимания к дороге. А так было неплохо.

  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
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    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • А
    Алла
    17 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
  • А
    Анастасия
    14 марта 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    23.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
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    варианты маршрутов, помог выбрать оптимальный, ответил на все интересующие вопросы! Огромное спасибо Вам, Василий, за впечатления, красивейшие виды, внимание и заботу о своих гостях, и отдельное спасибо, за красочные фото!!!

  • Е
    Екатерина
    10 марта 2024
    День на Ольхоне
    Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни -
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    ледяные гроты, знаменитые мысы, «хрустальные» торосы и, конечно же, лёд Байкала в самых разных его проявлениях. Благодаря организации Александра удалось осуществить программу максимум по увиденному и впечатлениям. Особенно хочу отметить созданный комфорт, заботу и терпеливость гида) Отдельное спасибо за покатушки на коньках!) Увожу с собой драгоценные воспоминания. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Хобой»

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  1. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мыс Хобой" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 17 900 до 35 990. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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