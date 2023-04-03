Групповая экскурсия на багги в Иркутске: узнайте все о Сарминском ущелье
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги! Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье.
Название маршрута отражает историю, посетим Сарминское ущелье, где вы увидите наскальные рисунки древних людей и услышите байкальские легенды.
Название маршрута отражает историю, посетим Сарминское ущелье, где вы увидите наскальные рисунки древних людей и услышите байкальские легенды.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Курма
- Курминское озеро
- Мыс Цаган-Хушун
- Мыс Уюга
- Мыс Хадарта
- Сарминское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
Курма – Курминское озеро.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!
Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.
Мыс Цаган-Хушун
Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.
Мыс Уюга – мыс Хадарта
Нам предстоит перейти вброд на багги небольшое болото: почувствуйте себя покорителями нрава Сибирской природы!
Отправляемся к мысу Уюга. Тут можно покормить чаек, закрепить ленточку на священных столбах и совершить символичный обряд местным духам, чтобы дорога на Сарму прошла успешно. Мыс Хадарта знаменит редкими минеральными камнями и захватывающими видами на остров Огой и акваторию Малого Моря.
Сарминское ущелье – Курма
Дорога на Сарму прямая и относительно ровная: на багги тут можно хорошо разогнаться и преодолеть этот участок с ветерком. Пройдём по Сарминской косе и остановимся в самобытном Сарминском ущелье.
Тут формируется самый сильный байкальский ветер – Сарма: уникальное природное явление. Мы сделаем часовую стоянку: обследуем окрестности, изучим наскальные рисунки, увидим горные панорамы.
Желающие могут попытать удачу в рыбной ловле на красивейшей горной реке Сарма. Устроим обед с байкальской ухой, настойками и песнями под гармошку. Заряжаемся эмоциями и отправляемся на багги в обратный путь.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсия
- Обед
- Место начала и завершения?
- Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
- Вы будете знать точное место встречи. Возможно изменение времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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