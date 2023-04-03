Программа:

Курма – Курминское озеро.

Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!

Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.

Мыс Цаган-Хушун

Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.

Мыс Уюга – мыс Хадарта

Нам предстоит перейти вброд на багги небольшое болото: почувствуйте себя покорителями нрава Сибирской природы!

Отправляемся к мысу Уюга. Тут можно покормить чаек, закрепить ленточку на священных столбах и совершить символичный обряд местным духам, чтобы дорога на Сарму прошла успешно. Мыс Хадарта знаменит редкими минеральными камнями и захватывающими видами на остров Огой и акваторию Малого Моря.

Сарминское ущелье – Курма

Дорога на Сарму прямая и относительно ровная: на багги тут можно хорошо разогнаться и преодолеть этот участок с ветерком. Пройдём по Сарминской косе и остановимся в самобытном Сарминском ущелье.

Тут формируется самый сильный байкальский ветер – Сарма: уникальное природное явление. Мы сделаем часовую стоянку: обследуем окрестности, изучим наскальные рисунки, увидим горные панорамы.

Желающие могут попытать удачу в рыбной ловле на красивейшей горной реке Сарма. Устроим обед с байкальской ухой, настойками и песнями под гармошку. Заряжаемся эмоциями и отправляемся на багги в обратный путь.