Байкал на багги. Дорогой предков

Групповая экскурсия на багги в Иркутске: узнайте все о Сарминском ущелье

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Ответы на вопросы
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги! Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье.

Название маршрута отражает историю, посетим Сарминское ущелье, где вы увидите наскальные рисунки древних людей и услышите байкальские легенды.
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Байкал на багги. Дорогой предков
Ближайшие даты:
3
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апр
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Что вас ожидает:

  • Курма
  • Курминское озеро
  • Мыс Цаган-Хушун
  • Мыс Уюга
  • Мыс Хадарта
  • Сарминское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

Курма – Курминское озеро.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!
Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.

Мыс Цаган-Хушун

Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.

Мыс Уюга – мыс Хадарта

Нам предстоит перейти вброд на багги небольшое болото: почувствуйте себя покорителями нрава Сибирской природы!
Отправляемся к мысу Уюга. Тут можно покормить чаек, закрепить ленточку на священных столбах и совершить символичный обряд местным духам, чтобы дорога на Сарму прошла успешно. Мыс Хадарта знаменит редкими минеральными камнями и захватывающими видами на остров Огой и акваторию Малого Моря.

Сарминское ущелье – Курма

Дорога на Сарму прямая и относительно ровная: на багги тут можно хорошо разогнаться и преодолеть этот участок с ветерком. Пройдём по Сарминской косе и остановимся в самобытном Сарминском ущелье.
Тут формируется самый сильный байкальский ветер – Сарма: уникальное природное явление. Мы сделаем часовую стоянку: обследуем окрестности, изучим наскальные рисунки, увидим горные панорамы.
Желающие могут попытать удачу в рыбной ловле на красивейшей горной реке Сарма. Устроим обед с байкальской ухой, настойками и песнями под гармошку. Заряжаемся эмоциями и отправляемся на багги в обратный путь.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсия
  • Обед
Место начала и завершения?
Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
  • Вы будете знать точное место встречи. Возможно изменение времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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