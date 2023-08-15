Путешествие по старинному тракту к южному побережью Байкала предлагает уникальные впечатления.
Вы сможете насладиться видом на озеро с Соболиной горы, посетить вокзал из бело-розового мрамора в Слюдянке и отдохнуть на Теплых озерах.
Экскурсия включает дегустацию байкальской рыбы и сибирского чая, а также посещение интерактивного музея Байкала. Это идеальная возможность узнать о значении этого региона для России и его богатой истории
Вы сможете насладиться видом на озеро с Соболиной горы, посетить вокзал из бело-розового мрамора в Слюдянке и отдохнуть на Теплых озерах.
Экскурсия включает дегустацию байкальской рыбы и сибирского чая, а также посещение интерактивного музея Байкала. Это идеальная возможность узнать о значении этого региона для России и его богатой истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные панорамы Байкала
- 🏛 Мраморный вокзал в Слюдянке
- ⛰ Вид с Соболиной горы
- 🍽 Дегустация байкальской рыбы
- 🏞 Отдых на Теплых озерах
- 📷 Возможность фотосъемки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
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авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии по южному Байкалу - летние и зимние. Летом можно насладиться купанием в Теплых озерах и панорамами, а зимой - катанием на лыжах и коньках. Каждый сезон дарит уникальные впечатления и возможности для отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мраморный вокзал
- Соболиная гора
- Теплые озера
Описание экскурсии
- В поселке Култук обязательно остановимся, чтобы отведать свежую байкальскую рыбу холодного или горячего копчения. Вы узнаете, что такое сагудай и попробуете знаменитый сибирский чай, который, как считают местные жители, продлевает жизнь.
- В Слюдянке посетите интерактивный музей Байкала, полюбуетесь железнодорожным вокзалом, который был построен во время строительства Транссибирской магистрали и является памятником архитектуры. Прогуляетесь по набережной и сможете загадать желание на берегу легендарного озера.
- В Байкальске вам откроется панорама Байкала с высоты птичьего полета. Зимой, если будет желание, прокатитесь на тюбах или лыжах по одной из 15 трасс лучшего из горнолыжных курортов Восточной Сибири.
- В Новоснежной посетим экопарк «Теплые озера на реке Снежная». Летом здесь можно отдохнуть, позагорать и искупаться в одном из трёх озер, где вода прогревается до +30 градусов. А зимой покататься на коньках или снегоходах.
🏞 По пути вы услышите истории и легенды о «славном сибирском море», этапах его освоения, а также о коренных народностях, заселявших его берега, их традициях и обрядах.
📷 Места посещения настолько красивы, что экскурсию можно назвать мини-фототуром. Фотография — это мое увлечение. И если у вас будет желание, я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку.
Организационные детали
Трансфер и маршрут
- Я заеду за вами к гостинице в Иркутске, в аэропорт или железнодорожный вокзал и после экскурсии привезу обратно
- Расстояние от Иркутска до самой дальней точки маршрута 190 км, общее время в пути 3,5 часа в одну сторону
- Маршрут низкого уровня сложности, подходит для людей любого возраста
Опции
- Содержание программы можно скорректировать (вместе с уровнем сложности) — обсуждаем в переписке
- Также можно увеличить количество дней, стоимость экскурсии за 2 дня — 21 000 руб. — к расходам добавится проживание в гостинице
Дополнительные траты на человека
- питание — средний чек 1000 руб.
- подъем на кресельном подъемнике на смотровую площадку «Гора Соболиная» — от 500 руб. (зависит от сезона)
- посещение эко-парка — 300 руб.
- аренда коньков — 300 руб.
- катание на тюбах — 160 руб. один круг
Что взять с собой и как одеться
- Летом — купальник, полотенце, сланцы
- Зимой — горнолыжный костюм
- Удобная обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, головной убор, крем от загара
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1283 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была наша вторая экскурсия с Еленой (первый раз ездили в Аршан). Я так рада, что эти два дня мы провели именно с Еленой) Елена замечательный гид, отличный водитель и
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А
Благодарим Елену за совмещенную экскурсию "Южное ожерелье Байкала" и "Один день в Сибирском Тибете".
В комфортном автомобиле за два дня мы посетили красивейшие места предгорья Восточных Саян в районе поселка Аршан.
В комфортном автомобиле за два дня мы посетили красивейшие места предгорья Восточных Саян в районе поселка Аршан.
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Еще одна экскурсия с Еленой и вновь попадание в "десятку". Маршрут экскурсии построен так, чтобы впечатления от поездки были разные, но одинаково яркие. Сначала любуешься Байкалом в Слюдянке, потом тебя
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И
Очень интересно и познавательно, по существу и без занудных исторических дат. Отлично подойдет туристам, впервые посетившим Иркутск. Спокойно можно с детьми, ходить много не надо, тебя перевозят от одной достопримечательности к другой. Искупаться в Байкале, попробовать бурятские специалитеты, сфоткаться на мраморных глыбах, достать и выпить воды из настоящего колодца - бесценно)))
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О
Огромное спасибо Елене за теплоту и чудесную атмосферу во время поездки!!!
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Входит в следующие категории Иркутска
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