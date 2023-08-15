Путешествие по старинному тракту к южному побережью Байкала предлагает уникальные впечатления.



Вы сможете насладиться видом на озеро с Соболиной горы, посетить вокзал из бело-розового мрамора в Слюдянке и отдохнуть на Теплых озерах.



Экскурсия включает дегустацию байкальской рыбы и сибирского чая, а также посещение интерактивного музея Байкала. Это идеальная возможность узнать о значении этого региона для России и его богатой истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по южному Байкалу - летние и зимние. Летом можно насладиться купанием в Теплых озерах и панорамами, а зимой - катанием на лыжах и коньках. Каждый сезон дарит уникальные впечатления и возможности для отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.