8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и пик Черского

Галина
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Галина – ваш гид
«Я с детства мечтал о Байкале, и вот — я увидел Байкал.

Мы плыли, и гребни мелькали, и кедры смотрели со скал.

<...> Как часто душа иссякала в желанье вернуться опять.

Я так и не знаю Байкала: увидеть — не значит узнать» (И.

Северянин).

Друзья! Вы и увидите, и узнаете все самое интересное и важное о легендарном озере, его потрясающей флоре и фауне, а также о старинном сибирском быте и традиционных верованиях коренных народов.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле, где остановился гость.
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Добро пожаловать на Байкал!
Добро пожаловать на Байкал!

Что вас ожидает

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
Наша первая остановка — музей, расположенный на правом берегу реки Ангары в 23 километрах от Байкала. Я расскажу о его топонимике и познакомлю с предысторией комплекса, ставшего уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии 17-20 веков. Вы осмотрите экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской; узнаете о прошлой жизни сибирских сёл и обычаях коренных народов.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-Камня
Прогулявшись по территории музея, вы отправитесь к истоку Ангары — самому широкому в мире (863 метра!). Это единственная постоянная зимовка в Северной Азии — к концу декабря здесь собирается не менее 2000 уток и других птиц, о которых я вам также расскажу. Ну а главная местная достопримечательность — знаменитый Шаман-Камень, разделяющий Ангару и Байкал. Вы услышите самые известные легенды о священной скале, узнаете о древних шаманских обрядах бурят, народных поверьях и научных геологических исследованиях, объясняющих происхождение природного памятника.

Листвянка — ворота великого озера
Поселок давно обрел славу туристической мекки — именно отсюда отправляются в путешествия по Байкалу. На экскурсии по центру Листвянки поговорим о том, как старинный поселок стал главной пристанью озера. На популярном рыбном рынке вы сможете купить байкальскую рыбу в самых разных вариациях приготовления: горячего и холодного копчения, соленую и вяленую. Здесь же, в местном кафе, прекрасно готовят настоящий узбекский плов и шашлык. И, конечно, вы встретите огромное количество изделий из байкальских камней, бересты, осины и кедра — я помогу вам с выбором сувениров.

Прогулка на катере (по желанию)
В программе предусмотрен также небольшой водный вояж. Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала. Во время путешествия будут остановки в самых живописных местах для фотографий мечты и прогулок в окружении байкальских гор.

Все, что вы хотели узнать о Байкале
В музее вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб, байкальских ветрах и предположениях о том, что находилось миллиард лет назад на месте озера. Экспозиция познакомит вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов — эндемична. Вы увидите чучела птиц и животных, образцы донных отложений, байкальские минералы и археологические находки. А в дендропарке «Каменушка» изучите ландшафты Прибайкалья, редкие деревья, ценные растения, кустарники и цветы.

Пик Черского
В завершении вы подниметесь на пик, названный в честь знаменитого исследователя Байкала — Дмитрия Ивановича Черского, создателя геологической карты Байкала. Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал.

Организационные детали

  • Вас сопровождает гид и водитель.
  • Трансфер оплачивается отдельно.
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества участников (до 6 человек) — в этом случае мы арендуем микроавтобус: стоимость для группы составит 20 760 руб.
  • Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее — за 1,5-2 недели.
  • Оплачивается отдельно: подъемник на пик Черского — 300 р/чел. в оба конца, музей Байкала — 310 р./чел., музей «Тальцы» 250 руб/чел., прогулка на катере (1 час) — 1700/чел.
  • Необходимо взять теплую кофту, крем от солнца, платок или панамку на голову.
Добро пожаловать на Байкал!
Добро пожаловать на Байкал!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле, где остановился гость..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Путешествие - это безграничный источник вдохновения! Для меня туризм начался в студенческие годы. Я училась в лингвистическом вузе. На летних каникулах приезжала на Байкал поработать гидом и инструктором. После окончания преподавала английский язык в различных вузах. Работая в Академии Международного Туризма, я решила стать профессиональным гидом. Сейчас работаю с группами и индивидуально. Буду рада показать вам это удивительное место и рассказать о природе, истории и культуре нашего края!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Superb!!! Отличный гид. Продумано все. За 6 часов, просто поток информации и по делу. Неповторимые впечатления. С начала маршрута, информация о городе, подготовлены, старые фото, исторические факты. Даже перекусы превращаются в истории о месте и людях. Так же сказки, поверия о шаманах. Гид знаток своего дела. Заход в музей своего стоит. Обратная дорога была на секунду сонной (после Байкала), но гид прояснил легендами, сказками и историями.
8 февраля 2020
Мы получили хорошие впечатления от посещения нашего красивейшего озера Байкал! Галина - отличный гид, постоянно была с нами, все время рассказывала о достопримечательностях и особенностях тех мест! Даже водитель не оставался безучастным и добавлял свои истории. А его вождение автомобилем было уверенным и спокойным. Этот день был очень холодным, хотя по прогнозу должно было быть относительно тепло для зимы, но от холода у Байкала мы замерзали за несколько минут! Все это добавляло к копилке хороших ощущений и эмоций, которые мы испытали в тот день!
5 января 2020
Экскурсия прошла великолепно! Увлекательно и интересно слушать историю от гида - человека компетентного и любящего эти прекрасные места! С удовольствием провела время здесь и вернусь еще не раз😍
27 сентября 2019
Отличная Экскурсия, большое спасибо Галине! Все организовано профессионально!
6 сентября 2019
Отличное знание города и Байкала, гибкость в составлении программы, коммуникабельность - рекомендуем!
30 июля 2019
Большое Спасибо Галине за организованную экскурсию по оз. Байкал! 25.07.2019г. мы в составе группы из 9 человек совершили увлекательное путешествие и узнали очень много интересного об Иркутске и оз. Байкал. Всем рекомендую!
30 июня 2019
Доброго всем дня! Посетила экскурсию с прекрасным гидом Галиной. Маршрут экскурсии был продуман отлично, нам удалось проехать все интересующие нас места и при этом мы приезжали раньше экскурсионных автобусов, которых сейчас огромное количество в сезон, поэтому все удавалось посмотреть без спешки и без толпы других туристов. Если честно, то без экскурсовода, который знает все важные точки на маршруте, мы бы сами многое упустили. С Галиной узнали много нового и интересного, время пролетело познавательно и как то очень быстро). В середине дня мы побывали в ресторане Маяк, который в Листвянка. Друзья, если хотите очень необычного обеда, сходите туда. Поверьте, вы удивитесь манере подачи (это в дополнение к потрясающему вкусу) борща с пампушками и других блюд. В конце заявленной экскурсии (ее пересказывать не буду, она есть в описании), нам удалось посетить настоящего шамана (спасибо Галине!). Она оперативно договорилась и поверьте, это посещение я вряд ли забуду))). Так же Галина знает "места силы" на Байкале, поэтому ее экскурсия вам точно запомнится. Кстати, мы попросили нашего потрясающего экскурсовода на следующий день провести ещё и экскурсию по Иркутску. Вы общем, за три часа этой экскурсии (на машине) мы узнали о декабристах, царях, деревянном зодчестве и остальных достопримечательностях этого города. Всем очень рекомендую!!!!
Галина, спасибо вам огромное за наш удавшийся отпуск, море интересной информации и эмоции + шаманские знания, которые я получила))).
22 июня 2019
Выражаем огромную благодарность Галине за проведенную экскурсию! Экскурсия по Байкалу очень понравилась,Галина отличный гид,учла все пожелания и дала свои рекомендации! За целый день проведенный на экскурсии было море впечатлений,которые останутся навсегда))

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