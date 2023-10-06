8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Я с детства мечтал о Байкале, и вот — я увидел Байкал. Мы плыли, и гребни мелькали, и кедры смотрели со скал. Как часто душа иссякала в желанье вернуться опять.

Я так и не знаю Байкала: увидеть — не значит узнать» (И. Северянин). Друзья! Вы и увидите, и узнаете все самое интересное и важное о легендарном озере, его потрясающей флоре и фауне, а также о старинном сибирском быте и традиционных верованиях коренных народов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Наша первая остановка — музей, расположенный на правом берегу реки Ангары в 23 километрах от Байкала. Я расскажу о его топонимике и познакомлю с предысторией комплекса, ставшего уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии 17-20 веков.

Вы осмотрите экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской; узнаете о прошлой жизни сибирских сёл и обычаях коренных народов.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-Камня

Прогулявшись по территории музея, вы отправитесь к истоку Ангары — самому широкому в мире (863 метра!). Это единственная постоянная зимовка в Северной Азии — к концу декабря здесь собирается не менее 2000 уток и других птиц, о которых я вам также расскажу.

Ну а главная местная достопримечательность — знаменитый Шаман-Камень, разделяющий Ангару и Байкал. Вы услышите самые известные легенды о священной скале, узнаете о древних шаманских обрядах бурят, народных поверьях и научных геологических исследованиях, объясняющих происхождение природного памятника.

Листвянка — ворота великого озера

Поселок давно обрел славу туристической мекки — именно отсюда отправляются в путешествия по Байкалу. На экскурсии по центру Листвянки поговорим о том, как старинный поселок стал главной пристанью озера.

На популярном рыбном рынке вы сможете купить байкальскую рыбу в самых разных вариациях приготовления: горячего и холодного копчения, соленую и вяленую. Здесь же, в местном кафе, прекрасно готовят настоящий узбекский плов и шашлык. И, конечно, вы встретите огромное количество изделий из байкальских камней, бересты, осины и кедра — я помогу вам с выбором сувениров.

Прогулка на катере (по желанию, оплата самостоятельная)

В программе предусмотрен также небольшой водный вояж. Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала. Во время путешествия будут остановки в самых живописных местах для фотографий мечты и прогулок в окружении байкальских гор.

Все, что вы хотели узнать о Байкале

В музее вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб, байкальских ветрах и предположениях о том, что находилось миллиард лет назад на месте озера.

Камень Черского

Экспозиция познакомит вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов — эндемична. Вы увидите чучела птиц и животных, образцы донных отложений, байкальские минералы и археологические находки. А в дендропарке «Каменушка» изучите ландшафты Прибайкалья, редкие деревья, ценные растения, кустарники и цветы.

В завершении вы подниметесь на камень, названный в честь знаменитого исследователя Байкала — Дмитрия Ивановича Черского, создателя геологической карты Байкала. Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке с гидом

Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее — за 1,5-2 недели

С вами будет гид из нашей профессиональной команды. На всём маршруте вас будут сопровождать и гид, и водитель

Экскурсия может проходить на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида

Дополнительные расходы