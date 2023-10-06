8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать на Байкал

Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
«Я с детства мечтал о Байкале, и вот — я увидел Байкал. Мы плыли, и гребни мелькали, и кедры смотрели со скал. Как часто душа иссякала в желанье вернуться опять.
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Я так и не знаю Байкала: увидеть — не значит узнать» (И. Северянин).

Друзья! Вы и увидите, и узнаете все самое интересное и важное о легендарном озере, его потрясающей флоре и фауне, а также о старинном сибирском быте и традиционных верованиях коренных народов.

4.7
39 отзывов
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал

Описание экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Наша первая остановка — музей, расположенный на правом берегу реки Ангары в 23 километрах от Байкала. Я расскажу о его топонимике и познакомлю с предысторией комплекса, ставшего уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии 17-20 веков.
Вы осмотрите экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской; узнаете о прошлой жизни сибирских сёл и обычаях коренных народов.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-Камня

Прогулявшись по территории музея, вы отправитесь к истоку Ангары — самому широкому в мире (863 метра!). Это единственная постоянная зимовка в Северной Азии — к концу декабря здесь собирается не менее 2000 уток и других птиц, о которых я вам также расскажу.
Ну а главная местная достопримечательность — знаменитый Шаман-Камень, разделяющий Ангару и Байкал. Вы услышите самые известные легенды о священной скале, узнаете о древних шаманских обрядах бурят, народных поверьях и научных геологических исследованиях, объясняющих происхождение природного памятника.

Листвянка — ворота великого озера

Поселок давно обрел славу туристической мекки — именно отсюда отправляются в путешествия по Байкалу. На экскурсии по центру Листвянки поговорим о том, как старинный поселок стал главной пристанью озера.

На популярном рыбном рынке вы сможете купить байкальскую рыбу в самых разных вариациях приготовления: горячего и холодного копчения, соленую и вяленую. Здесь же, в местном кафе, прекрасно готовят настоящий узбекский плов и шашлык. И, конечно, вы встретите огромное количество изделий из байкальских камней, бересты, осины и кедра — я помогу вам с выбором сувениров.

Прогулка на катере (по желанию, оплата самостоятельная)
В программе предусмотрен также небольшой водный вояж. Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала. Во время путешествия будут остановки в самых живописных местах для фотографий мечты и прогулок в окружении байкальских гор.

Все, что вы хотели узнать о Байкале

В музее вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб, байкальских ветрах и предположениях о том, что находилось миллиард лет назад на месте озера.

Экспозиция познакомит вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов — эндемична. Вы увидите чучела птиц и животных, образцы донных отложений, байкальские минералы и археологические находки. А в дендропарке «Каменушка» изучите ландшафты Прибайкалья, редкие деревья, ценные растения, кустарники и цветы.

Камень Черского

В завершении вы подниметесь на камень, названный в честь знаменитого исследователя Байкала — Дмитрия Ивановича Черского, создателя геологической карты Байкала. Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке с гидом
  • Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее — за 1,5-2 недели
  • С вами будет гид из нашей профессиональной команды. На всём маршруте вас будут сопровождать и гид, и водитель
  • Экскурсия может проходить на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида

Дополнительные расходы

  • Подъёмник на камень Черского — 600 ₽ за чел. в оба конца
  • Музей Байкала — 700 ₽ за чел.
  • Музей «Тальцы»: если в группе до 10 человек: 300 ₽ за чел. + 1000 ₽ за экскурсовода на группу. Если в группе только пенсионеры, дети, школьники от 1 до 10 чел. — 150 ₽ за чел. + 500 ₽ за гида на группу. Если в группе более 10 чел. — 150 ₽ за чел. + 50 ₽ за экскурсию. Если до 5 чел. — 500 ₽ Парковка — 150 ₽ за большой автобус, 100 ₽ за маленький
  • Прогулка на катере Ярославец в группе — 1500 ₽ с чел., аренда катера Ymaha FR 27 на компанию из 10 чел. — 12 000 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 223 туристов
Путешествие - это безграничный источник вдохновения! Для меня туризм начался в студенческие годы. Я училась в лингвистическом вузе. На летних каникулах приезжала на Байкал поработать гидом и инструктором. После окончания
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преподавала английский язык в различных вузах. Работая в Академии Международного Туризма, я решила стать профессиональным гидом. Сейчас работаю в составе команды гидов, влюбленных в свое дело. Будем рады показать вам это удивительное место и рассказать о природе, истории и культуре нашего края!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
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2
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Марина
По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать машину от Иркутска до Листвянки и обратно 7000 руб; это
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для нас оказался сюрприз за двое суток, когда уже мы перед вылетом в самолете и деваться некуда, это было неприятно, предлагаю расписывать подробно о всех денежных моментах;
Пришлось сокращать время экскурсии и галопом смотреть местные достопримечательности;

По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы
По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы
По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы
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Юлия
Супер!
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Ж
В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период - новогодние праздники, 3 дня. По причине ограниченного времени на
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ознакомление с достопримечательностями, как всегда, решили заранее проработать маршруты перемещения, воспользовавшись услугами местных гидов. Через интернет, примерно за месяц до поездки, списались с Галиной. Ознакомились с ее программами. Стало понятно, что все красоты края охватить не получится, пришлось совместно корректировать программу путешествия с учетом наших пожеланий и текущих погодных условий.
В итоге все прошло отлично. Передвигались на микроавтолбусе, который был нам предоставлен командой Галины. Было очень интересно и познавательно!
В первый день была проведена краткая обзорная экскурсия (знакомство) по г. Иркутск, поездка в п. Листвянка с катанием на собачьих упряжках и в завершении дня ужин в ресторане «Маяк», там же в п. Листвянка.
Два следующих дня провели в путешествии на о. Ольхон, с проживанием в усадьбе Бенчарова на самом острове. Все путешествие сопровождалось рассказами об исторических фактах по краю и знакомством с его настоящим. На обратном пути заехали в центр «золотая орда» пообщались с Шаманом. Супер!
Огромное спасибо Галине и ее команде за организацию тура. Понравилось все – люди, природа, общение.
Галине и ее команде – огромное спасибо и удачи в дальнейшей работе.

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И
Настоящий профессионал и прекрасный гид Галина спасла нас в прямом смысле этого слова, когда накануне поздно вечером сорвалась наша экскурсия на Ольхон. Мы подали заявку Галине что называется "в экстренном
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порядке", утром она приехала за нами в гостиницу и вместо Ольхона мы поехали в Листвянку, о чем нисколько не жалеем! Галина очень любит свой Край, Байкал, и передала свою любовь к этим местам и нам. При этом знания предмета экскурсии у этого гида на высочайшем уровне! На комфортном автомобиле мы посетили удивительные места: музей Тальцы, шаман-камень, камень Черского, увидели потрясающие панорамные виды Байкала и Ангары. При этом наш заботливый гид всегда была с нами. Огромное спасибо за удивительную экскурсию. Отдельное спасибо водителю Александру, который безопасно провез нас через ливень и туман (увы, такая была погода, что совсем не испортило впечатление об экскурсии)!

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О
Если вы приехали на Байкал первый раз и у вас только 1 день, то данная экскурсия - это то, что нужно, чтобы понять, в каком уникальном месте вы оказались, почувствовать
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его атмосферу, познакомиться с природой. Отдельно хотелось бы поблагодарить Галину за прекрасную работу - вы можете задавать любые вопросы и со 100% вероятностью получите ответ. Вы узнаете много нового не только про Байкал и его жителей, но и в целом про историю Иркутска, про экономическое становление края. При этом эта экскурсия - конструктор и вы можете сами выбирать, куда поехать и сколько времени проводить в том или ином месте.

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Л
Экскурсия очень понравилась. Гид Галина учла все наши предпочтения и пожелания по времени начала и маршруту экскурсии. После экскурсии помогла нам забронировать столик в одном из ресторанов Иркутска, куда нас
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любезно довезли на комфортабельном авто. Если придираться, то нам обещали неизвестный автомобиль Ford Camry, но вместо данной модели Форда нам предоставили минивэн! Галина очень хороший и грамотный экскурсовод, интересный рассказчик, помогала с выбором сувениров и подарков, сопровождала нас везде, вплоть до дверей заведений, обозначенных буквами ЭМ и ЖЁ. Для сведения туристов, на рынке Листвянки купил грильяж кедровый, но даже в аэропорту цена на точно такую коробку конфет оказалась ниже. Приятный бонус от Галины - туристический буклет и карта Иркутска. Водитель также был очень доброжелателен и профессионален.
Один только момент мы не поняли, когда Галина сообщила, что уплаченная через сайт предоплата не входит в общую стоимость экскурсии. Это было немного странно, следовательно, будьте внимательны и уточняйте этот вопрос до бронирования этой экскурсии.

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