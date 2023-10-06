8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
Наша первая остановка — музей, расположенный на правом берегу реки Ангары в 23 километрах от Байкала. Я расскажу о его топонимике и познакомлю с предысторией комплекса, ставшего уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии 17-20 веков.
Вы осмотрите экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской; узнаете о прошлой жизни сибирских сёл и обычаях коренных народов.
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-Камня
Прогулявшись по территории музея, вы отправитесь к истоку Ангары — самому широкому в мире (863 метра!). Это единственная постоянная зимовка в Северной Азии — к концу декабря здесь собирается не менее 2000 уток и других птиц, о которых я вам также расскажу.
Ну а главная местная достопримечательность — знаменитый Шаман-Камень, разделяющий Ангару и Байкал. Вы услышите самые известные легенды о священной скале, узнаете о древних шаманских обрядах бурят, народных поверьях и научных геологических исследованиях, объясняющих происхождение природного памятника.
Листвянка — ворота великого озера
Поселок давно обрел славу туристической мекки — именно отсюда отправляются в путешествия по Байкалу. На экскурсии по центру Листвянки поговорим о том, как старинный поселок стал главной пристанью озера.
На популярном рыбном рынке вы сможете купить байкальскую рыбу в самых разных вариациях приготовления: горячего и холодного копчения, соленую и вяленую. Здесь же, в местном кафе, прекрасно готовят настоящий узбекский плов и шашлык. И, конечно, вы встретите огромное количество изделий из байкальских камней, бересты, осины и кедра — я помогу вам с выбором сувениров.
Прогулка на катере (по желанию, оплата самостоятельная)
В программе предусмотрен также небольшой водный вояж. Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала. Во время путешествия будут остановки в самых живописных местах для фотографий мечты и прогулок в окружении байкальских гор.
Все, что вы хотели узнать о Байкале
В музее вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб, байкальских ветрах и предположениях о том, что находилось миллиард лет назад на месте озера.Экспозиция познакомит вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов — эндемична. Вы увидите чучела птиц и животных, образцы донных отложений, байкальские минералы и археологические находки. А в дендропарке «Каменушка» изучите ландшафты Прибайкалья, редкие деревья, ценные растения, кустарники и цветы.
Камень Черского
В завершении вы подниметесь на камень, названный в честь знаменитого исследователя Байкала — Дмитрия Ивановича Черского, создателя геологической карты Байкала. Отсюда вам откроется восхитительная панорама Листвянки, вы увидите исток Ангары и Шаман-Камень, а на противоположной стороне озера разглядите порт Байкал.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке с гидом
- Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее — за 1,5-2 недели
- С вами будет гид из нашей профессиональной команды. На всём маршруте вас будут сопровождать и гид, и водитель
- Экскурсия может проходить на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
Дополнительные расходы
- Подъёмник на камень Черского — 600 ₽ за чел. в оба конца
- Музей Байкала — 700 ₽ за чел.
- Музей «Тальцы»: если в группе до 10 человек: 300 ₽ за чел. + 1000 ₽ за экскурсовода на группу. Если в группе только пенсионеры, дети, школьники от 1 до 10 чел. — 150 ₽ за чел. + 500 ₽ за гида на группу. Если в группе более 10 чел. — 150 ₽ за чел. + 50 ₽ за экскурсию. Если до 5 чел. — 500 ₽ Парковка — 150 ₽ за большой автобус, 100 ₽ за маленький
- Прогулка на катере Ярославец в группе — 1500 ₽ с чел., аренда катера Ymaha FR 27 на компанию из 10 чел. — 12 000 ₽ с чел.