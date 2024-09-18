4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Байкал на багги. Дорогой предков
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
«Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Активное путешествие на багги: Маломорское побережье и мыс Цаган-Хушун
Приглашаем в увлекательное путешествие на багги! Ожидаются незабываемые виды, адреналин и яркие впечатления
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
«Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги»
Расписание: каждый день 10:00
19 сен в 10:00
20 сен в 10:00
3 300₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: В районе Курмы
«У нас три 2-местных багги и один 4-местный»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
19 сен в 14:00
7 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Багги»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Багги" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 9 100.
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «Багги», цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь