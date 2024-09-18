Найдено 3 экскурсии в категории « Багги » в Иркутске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине Багги 4 часа Мини-группа до 8 чел. Байкал на багги. Дорогой предков Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область «Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги» Расписание: Согласно расписанию в календаре 9 100 ₽ за человека На машине Багги 2 часа Индивидуальная Активное путешествие на багги: Маломорское побережье и мыс Цаган-Хушун Приглашаем в увлекательное путешествие на багги! Ожидаются незабываемые виды, адреналин и яркие впечатления Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область «Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги» Расписание: каждый день 10:00 3 300 ₽ за человека Багги 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией Начало: В районе Курмы «У нас три 2-местных багги и один 4-местный» Расписание: ежедневно в 14:00 7 000 ₽ за человека Другие экскурсии Иркутска

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Багги»

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