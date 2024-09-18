Прогулки и туры на багги в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Багги» в Иркутске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкал на багги. Дорогой предков
На машине
Багги
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Байкал на багги. Дорогой предков
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
«Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
9 100 за человека
К легендарному мысу на багги
На машине
Багги
2 часа
Индивидуальная
Активное путешествие на багги: Маломорское побережье и мыс Цаган-Хушун
Приглашаем в увлекательное путешествие на багги! Ожидаются незабываемые виды, адреналин и яркие впечатления
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
«Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги»
Расписание: каждый день 10:00
19 сен в 10:00
20 сен в 10:00
3 300 за человека
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Багги
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: В районе Курмы
«У нас три 2-местных багги и один 4-местный»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
19 сен в 14:00
7 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Багги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкал на багги. Дорогой предков
  2. К легендарному мысу на багги
  3. На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Озеро Байкал
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Багги" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 9 100.
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