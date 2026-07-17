49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В поездке вы побываете в Музее Байкала и прогуляетесь по дендропарку с редкими растениями.
Рассмотрите байкальскую нерпу, увидите мистический Шаман-камень и насладитесь чудесными пейзажами на берегу озера.
Рассмотрите байкальскую нерпу, увидите мистический Шаман-камень и насладитесь чудесными пейзажами на берегу озера.
Описание экскурсии
- По пути вы узнаете о прошлом и настоящем города, увидите Иркутскую ГЭС, водохранилище и старейший в мире паром-ледокол «Ангара»
- Мы сделаем остановку на смотровой площадке у истока Ангары, чтобы увидеть заповедный Шаман-камень. Вспомним легенды об этом месте
- Побываем в Музее Байкала. Вы узнаете о свойствах озера, его флоре и фауне, посетите открытую экспозицию «Батискаф», встретите байкальскую нерпу и рассмотрите 11 огромных аквариумов, населённых обитателями озера
- В дендропарке «Каменушка» полюбуемся интересными ландшафтами, а также редкими и ценными растениями Прибайкалья
- Обязательно заглянем на местный рынок рыбы и сувениров, на обед по желанию остановимся в одном из кафе или ресторанов
- И конечно, прогуляемся вдоль берега озера, наслаждаясь душистым чаем с сибирскими травами и первозданной красотой Байкала
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле класса комфорт
- Можем организовать экскурсию для группы более 3 человек. В таком случае за доплату предоставим микроавтобус. Детям младше 7 лет требуется автокресло
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию
- Программу можем адаптировать под ваши интересы
- Возможна организация трансфера с ж/д вокзала или аэропорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные возможности в Листвянке
- Катание по льду на хивусе (судне на воздушной подушке), а летом — мини-круиз на скоростном катере
- Подъём на фуникулёре (кресельном подъёмнике) на смотровую площадку
- Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы» и нерпинария
- Катание на снегоходах и собачьих упряжках (бронировать необходимо заранее)
В расширенном варианте экскурсии дополнительно оплачиваются входные билеты и работа гида из расчёта 2000 ₽ за час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2104 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов всегда рады помочь организовать отдых на Байкале. Мы сделаем все возможное (и невозможное;)), чтобы наше знакомство прошло на Ура! И я очень надеюсь, что, собираясь в обратный путь, вы увезете с собой не только багаж, но еще и массу положительных впечатлений. До встречи на берегу священного озера Байкал!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хороший добрый парень Максим. Везде повозил. Доступно рассказал. Если вы нечего не знаете про город и вам интересно история. Обязательно воспользуйтесь гидом. Другая сторона отдыха.
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Все понравилось - были вдвоем с мужем. Павел отвечал на все наши вопросы об Иркутске, Байкале, Листвянке - по-моему он знает все. Программа насыщенная и в то же время дает возможность насладиться красотой природы. В музее Павел сам провел полноценную экускурсию. А еще ценно, что Павел фотографировал нас вместе с классными ракурсами.
всем рекомендую!
всем рекомендую!
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И
Экскурсия прошла хорошо. Гид Юлия на своей машине всё сделала вовремя, забрала, где договорились, отвезла потом куда попросили, максимально учла мои пожелания (по моей особенности недальних переходов), максимально успела показать, рассказать, обеспечить посещение красивых мест- фуникулер и поездку на катере (оплата отдельно входных билетов). Очень довольны остались экскурсией (много нового услышали) и отношением гида Юлии.
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В
Благодаря Павлу
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Е
Ездили с гидом Максимом, все очень понравилось.
Маршрут подстроили под нас, и по времени и по самим местам посещения.
По своему желанию добавили катание на хивусе.
Авто был Тойота Хайлендер, комфортный.
Спасибо Максиму за классный и интересный день!
Маршрут подстроили под нас, и по времени и по самим местам посещения.
По своему желанию добавили катание на хивусе.
Авто был Тойота Хайлендер, комфортный.
Спасибо Максиму за классный и интересный день!
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Е
Впечатление от экскурсии самое хорошее. Гид Ольга аккуратный водитель, коммуникабельный человек, интересный рассказчик. Грамотно провела экскурсию, ответила на все вопросы, не отказалась нас пофотографировать, любезно предложила помощь в решении вопроса личного плана. Спасибо
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