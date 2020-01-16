49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев

Pavel
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Pavel – ваш гид
Давайте на день отправимся к берегу Байкала дорогой первопроходцев! Во время путешествия вы прогуляетесь по дендропарку с редкими растениями, рассмотрите байкальскую нерпу, мистический Шаман-камень и насладитесь чудесными пейзажами на берегу Байкала.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча В любом удобном для вас месте
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У этой экскурсии49 отзывов
4.96
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал

Что вас ожидает

Древний Шаман-камень
Из Иркутска мы отправимся в поселок Листвянка на берегу Байкала. По пути остановимся на смотровой площадке у истока Ангары, чтобы увидеть заповедную скалу Шаман-камень. С древности это место наделяли таинственной силой: здесь молились, проводили обряды и вершили правосудие. На смотровой площадке вы сделаете отличные фотографии, а также узнаете легенды таинственного Шаман-камня.

Свидание с нерпой в Байкальском музее
Вы посетите интереснейший Байкальский лимнологический музей, единственный в России музей, посвященный изучению Байкала. Здесь вы узнаете о свойствах озера, его флоре и фауне, а затем увидите интерактивную экспозицию «Батискаф», где станете участником виртуального подводного путешествия и заглянете в глубины озера. Кроме того, в музее мы посетим замечательную байкальскую нерпу и рассмотрим 11 огромных аквариумов, населенных обитателями озера.

Природные красоты Байкала
В огромном дендропарке «Каменушка» вы полюбуетесь интересными ландшафтами, а также редкими и ценные растениями Прибайкалья. Обязательно заглянем на местный рыбный рынок – здесь вы продегустируете дары озера и сможете купить сувениры. Затем, если позволит погода, поднимемся на смотровую площадку “Камень Черского” с великолепной круговой панорамой Байкала и истока Ангары. И конечно, прогуляемся вдоль берега озера, наслаждаясь душистым чаем с сибирскими травами и первозданной красотой Байкала

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле с остановками и прогулками в интересных местах. Стартуем и заканчиваем у порога вашей гостиницы\квартиры. Для групп более 3 человек возможен заказ микроавтобуса.
  • В зимний сезон камень Черского и дендропарк заменяются посещением музея деревянного зодчества.
  • Экскурсия предполагает небольшие прогулки в дендропарке, по берегу Байкала и на смотровую площадку.
    Подняться на смотровую можно как пешком, так и на кресельном подъемнике (оплачивается дополнительно).
  • В стоимость экскурсии не включены: обед, входные билеты в музеи, топливный сбор 2000 руб.
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал
Путешествие на Байкал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В любом удобном для вас месте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Pavel
Pavel
Профессиональный гид, стаж более 10 лет. Занимаюсь организацией отдыха на Байкале и экскурсионным обслуживанием в г. Иркутск.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Отличная экскурсия, очень насыщенная, но не утомительная. Интересная и познавательная, для однодневного знакомства с Байкалом - идеально.
27 ноября 2019
Отличная экскурсия!
25 ноября 2019
Спасибо большое Павлу и его команде за отлично проведенную экскурсию!
Насыщенная, хорошо подготовленая и очень информативная поездка с гидом Александром прошла отлично! Музеи, обед, Байкал - всё было классно!
Приятно иметь дело с любящими свой край людьми!
Машина комфортная, Александр забрал нас из отеля, всё очень чётко и продумано.
Мы получили массу удовольствия!
Спасибо ещё раз! Очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода!
22 ноября 2019
Настя большая молодец! Выложилась на 100 процентов! Ребёнок в восторге! Спасибо большое. Очень познавательно, информативно и безумно интересно!
8 ноября 2019
Большое спасибо, нам всё понравилось. День получился очень насыщенным. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться не только с жизнью Байкала, но и историей региона
31 октября 2019
Спасибо за отличную экскурсию.
18 сентября 2019
Отличная экскурсия одним днем для тех, у кого не много времени, а хочется посмотреть всё 😊 Спасибо Павлу - всё отлично организовано!
15 сентября 2019
Потрясающе!!! Мы столько интересного узнали! Павел знает все или практически все. Дорога домой была не менее интересна, чем экскурсия. Павел дал нам карточки с вопросами по экскурсии, получилось своеобразное тестирование! Если мы что-то не могли вспомнить, он еще раз рассказывал! Для экскурсантов нашего возраста (60 и выше) это очень полезно!!! Еще раз спасибо за замечательную экскурсию!
15 сентября 2019
Доброго времени суток. Отличная экскурсия, очень грамотный гид, очень познавательно! Всё понравилось!
27 августа 2019
Вчера сразу из аэропорта вместе с Павлом отправились в путешествие на Байкал. Несмотря на сырую погоду, Павел как радушный гостеприимный хозяин спланировал поездку так, что погода стала чудесным фоном для осмотра исторических деревянных домов и дворов музея Тальцы, поселка Листвянка, дендропарка и музея Байкала. Очень интересный материал, доступное понятное изложение, глубокие знания истории, географии, краеведения, флоры и фауны - все это сделало нашу экскурсию очень приятной и , несмотря на разницу в часовых поясах и перелет, воспринималось очень легко и интересно!!!! Про красоту и энергетическую силу самого Байкала и неожиданную для меня мощь Ангары я даже не буду распространяться - это чудо!!! Хочу поблагодарить Павла за доставленное удовольствие и новые интересные сведения о Байкале и его окружении!!!
Ещё 39 отзывов

Pavel проводит ещё 1 экскурсию

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