49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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А Анастасия Хороший добрый парень Максим. Везде повозил. Доступно рассказал. Если вы нечего не знаете про город и вам интересно история. Обязательно воспользуйтесь гидом. Другая сторона отдыха. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Людмила Все понравилось - были вдвоем с мужем. Павел отвечал на все наши вопросы об Иркутске, Байкале, Листвянке - по-моему он знает все. Программа насыщенная и в то же время дает возможность насладиться красотой природы. В музее Павел сам провел полноценную экускурсию. А еще ценно, что Павел фотографировал нас вместе с классными ракурсами.



всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инна Экскурсия прошла хорошо. Гид Юлия на своей машине всё сделала вовремя, забрала, где договорились, отвезла потом куда попросили, максимально учла мои пожелания (по моей особенности недальних переходов), максимально успела показать, рассказать, обеспечить посещение красивых мест- фуникулер и поездку на катере (оплата отдельно входных билетов). Очень довольны остались экскурсией (много нового услышали) и отношением гида Юлии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виталий Благодаря Павлу Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Ездили с гидом Максимом, все очень понравилось.

Маршрут подстроили под нас, и по времени и по самим местам посещения.

По своему желанию добавили катание на хивусе.

Авто был Тойота Хайлендер, комфортный.

Спасибо Максиму за классный и интересный день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет