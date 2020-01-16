49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний Шаман-камень

Из Иркутска мы отправимся в поселок Листвянка на берегу Байкала. По пути остановимся на смотровой площадке у истока Ангары, чтобы увидеть заповедную скалу Шаман-камень. С древности это место наделяли таинственной силой: здесь молились, проводили обряды и вершили правосудие. На смотровой площадке вы сделаете отличные фотографии, а также узнаете легенды таинственного Шаман-камня.

Свидание с нерпой в Байкальском музее

Вы посетите интереснейший Байкальский лимнологический музей, единственный в России музей, посвященный изучению Байкала. Здесь вы узнаете о свойствах озера, его флоре и фауне, а затем увидите интерактивную экспозицию «Батискаф», где станете участником виртуального подводного путешествия и заглянете в глубины озера. Кроме того, в музее мы посетим замечательную байкальскую нерпу и рассмотрим 11 огромных аквариумов, населенных обитателями озера.

Природные красоты Байкала

В огромном дендропарке «Каменушка» вы полюбуетесь интересными ландшафтами, а также редкими и ценные растениями Прибайкалья. Обязательно заглянем на местный рыбный рынок – здесь вы продегустируете дары озера и сможете купить сувениры. Затем, если позволит погода, поднимемся на смотровую площадку “Камень Черского” с великолепной круговой панорамой Байкала и истока Ангары. И конечно, прогуляемся вдоль берега озера, наслаждаясь душистым чаем с сибирскими травами и первозданной красотой Байкала