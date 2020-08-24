Байкал: путешествие на мыс Хобой

С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон

4.8
4 отзыва
Групповая
Это путешествие — редкая возможность за один день рассмотреть сакральный Ольхон с воды и с суши.

На корабле вы проплывете вдоль северной части острова, слушая истории Байкала, обойдете мыс Хобой и в одной из бухт пересядете на автомобиль.

А затем увидите уникальные ландшафты Ольхона уже с высоты обрывистого берега.
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сбор группы в поселке Хужир.

Что вас ожидает

Красивейшие точки и места силы Ольхона

На корабле и на машине вы доберетесь до красивейших мест Ольхона: от таинственных скал до тихих бухт. Посетите смотровую площадку, откуда видны острова Львёнок и Крокодильчик. Отыщете очертания лиц в мраморных скалах мыса Три Брата и услышите его легенду. Загадаете сокровенные желания на мысе Шунтэ-Левый (Мыс Любви), узнаете, где обитают духи острова, и ощутите мощь Байкала в местности Узуры. С борта корабля и со смотровых площадок на суше вам будут открываться совершенно разные, но неизменно вдохновляющие ракурсы Ольхона, которые вы точно захотите сохранить в памяти и на фото.

Панорамы мыса Хобой

После обеда вы прогуляетесь по тропам мыса Хобой (с бурятского «клык») — одного из сакральных мест Байкала. Вы окажетесь в самой северной точке Ольхона, откуда откроются потрясающие виды на слияние Большого и Малого морей. Почувствуете энергетику этого места и рассмотрите дальние горы и полуостров Святой Нос на фоне бескрайней озерной глади.

Организационные детали

  • На корабле вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены обед и билеты в национальный парк
  • Водная и наземная части экскурсий могут меняться местами
  • Мы заберем вас от вашей гостиницы в Хужире, а после экскурсии доставим обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Хужир
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Ю
24 авг 2020
Провели волшебный день на острове Ольхон, благодаря такой замечательной экскурсии! если хотите увидеть невероятные красоты северной части острова и по суше, и по воде, то вам сюда! Сам мыс завораживает не просто красотой скал, прозрачной водой, но и ощущением невиданной энергетики! Наша экскурсия началась с суши, с автомобильной поездки. Здесь надо обратить внимание людям, имеющим проблемы с позвоночником или с вестибулярным аппаратом, так как поездка практически проходит по бездорожью на автомобиле УАЗ (буханка). Водитель рассказывает какую-то информацию только на остановках. Но поверьте впечатлений от увиденного и от поездки будет предостаточно. На самом мысе было достаточно времени для неспешной прогулки и фотографий. Затем здесь же обед. небольшой переезд в бухту, где нас ждали кораблики. И вот здесь, во время водной прогулки, экскурсовод Лена выдала столько информации интересной, доступной! Полнейший восторг! Спасибо огромное! А еще нам очень повезло с погодой!
A
3 авг 2020
Очень интересная экскурсия. Семён отличный, радушный, любит людей, что редкость в этом бизнесе. Организовано все на 5. У наших соседей отменились все экскурсии из-за дождя, а наша состоялась и мы полуоси огромное удовольствие. Обед на корабле был тоже просто отличный. С нами был гид Евгений, тоже негатива не оставил. Водители уазиков очень опытные, хотя в некоторых местах в глубине острова страшновато. Получите потрясающие впечатления. Не сомневайтесь, берите эту экскурсию.
А
29 июля 2020
Хотелось попробовать уху на Байкале,а дали тушенку,немного расстроились. А так все понравилось.
Е
5 июля 2020
Экскурсия потрясающая! Стопроцентное знакомство с островом. Прогулка на кораблике по озеру: прекрасный гид, великолепные виды, мощь Байкала! Мы шли на кораблике вдоль острова к самой северной части, куда ни посмотришь - красота. по пути капитан сварил нам великолепную Уху. Все очень интересно, красиво и познавательно. Потом пересели в «буханку» и нас везли обратно в Хужир, делая остановки в особо красивых местах. Организация экскурсии, ее содержание и впечатления - все прекрасно! Очень рекомендуем!

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