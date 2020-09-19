1 отзыв оставили туристы

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День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову

Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала

5
1 отзыв
Наталья
Наталья – Гид из Иркутска
Ольхон — единственный обитаемый остров 🏝️ на озере Байкал.

Окутанный тайнами и легендами, он сохранил культуру курыкан и монголов, живших здесь прежде.

Оказавшись в центре шаманизма северного полушария Земли, вы погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами, увидите главные памятники и узнаете, как живут местные жители.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 25 460 ₽ за экскурсию

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День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову

Что вас ожидает

Путевые заметки
Мы встретимся в Иркутске и отправимся на Ольхон, в пути наслаждаясь разнообразием ландшафта. Взору откроется таежный горный серпантин, луга с земляникой и цветами и степи с табунами лошадей. Остановимся на завтрак в придорожном кафе, где вы сможете отведать блюда традиционной бурятской и русской кухни 🥧, а если есть интерес к древностями, осмотрим сохранившиеся наскальные рисунки древних людей.

Следами предков
После переправы на пароме к острову Ольхон начинается наше увлекательное однодневное приключение. Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала. Следующее место силы — Хобой, самый северный мыс Ольхона, по пути к которому мы встретим трех знаменитых братьев, увидим мыс Харанцы и бухту Песчаную необычайной красоты. Вы узнаете, что бывает с жадными женами и каково расти в семье шамана.

Природное многообразие
Большая часть путешествия проходит в безлюдных необитаемых местах. Вы перенесетесь из городской цивилизации в первозданный мир Байкала и ощутите его мощную энергию. Вас ждут захватывающие пейзажи и чистейший воздух, купание в мистическом озере или катание на коньках, тюбе и лыжах по его льду. Мы исследуем прибрежные пещеры, осмотрим гроты, наплески, замерзшие волны и торосы. Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске
  • Экскурсия проходит на автомобилеToyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером
  • Я — гибкий гид, и могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Каждому гостю в подарок идет бутылка питьевой байкальской воды
  • Питание в кафе оплачивается отдельно
  • Сбор национального парка не включен в стоимость — 300 руб. /чел.
  • В зимнее время (с 1 января до 15 февраля) переправа к Ольхону осуществляется на хивусе. Стоимость проезда — 800 рублей с человека в обе стороны или 7000 рублей на группу за местное авто (УАЗ).
  • При желании за дополнительную плату экскурсию ⛳ можно продлить и остаться на Ольхоне на ночь, чтобы осмотреть его южную часть
Начало и место завершения
🚩 в Иркутске
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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1 отзыв оставили туристы

19 сентября 2020
В сентябре наконец-то посетили одно из красивейших мест нашей страны. Да что там, нашей Планеты - Байкал. Удалось его увидеть и в солнечных лучах и в суровых тучках. Один из дней нашего пребывания был супер насыщенным на впечатления - это поездка на Ольхон - главный остров Байкала. Состоялся этот трип только благодаря супер-ГИДу Сергею. Погода была ненастной, и проехать по "дорогам" острова шаманов на мой взгляд было невозможно. Но Сергей - Профессионал не только, как рассказчик, но и классный водитель. Он умудрялся вести машину по этой грязи и вести экскурсию одновременно. Мы и на песочные дюны заезжали, и к табунам лошадей подъезжали на расстояние вытянутой руки, и к скалам. И совсем не было страшно, хотя дух захватывало). И вот мы въехали на территорию заповедника, побурханили.... и дождь прекратился!!! Вот и не верь после этого в потусторонние силы) Экскурсия наша была однодневной ( из Иркутска ). Это конечно тяжело. Огромное СПАСИБО Сергею за выдержку, профессиональное вождение и интересные рассказы! Однозначно - рекомендую!!!

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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