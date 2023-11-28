Ольхон - жемчужина Байкала

Групповая экскурсия в Иркутске

Полюбоваться пейзажами с вершин и увидеть первый байкальский лёд с легендарными пузырьками

Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор. Но остров Ольхон — особенное место, притягивающее своей невероятной красотой и самобытностью. Великолепие Байкала раскрыто здесь со всей силой.

Вы насладитесь потрясающими видами с вершин, прикоснётесь к волшебным столбам сэргэ и увидите первый байкальский лёд со знаменитыми пузырьками.
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ольхон - жемчужина Байкала
Ближайшие даты:
28
ноя
30
ноя
5
дек
7
дек
12
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14
дек
19
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

До острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала. В посёлке Сахюрта переправитесь на пароме на Ольхон, где и начнётся основная часть экскурсии.

На вашем пути — такие достопримечательности:

  • Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал
  • Залив Хагли, окружённый величественными мысами, где можно увидеть первый лёд Байкала и легендарные пузырьки
  • Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом
  • Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы
  • Скала Шаманка на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов
  • Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
  • Возвращение в Иркутск — около 22:00

во вторник и четверг в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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