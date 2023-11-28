Полюбоваться пейзажами с вершин и увидеть первый байкальский лёд с легендарными пузырьками
Байкал многолик и разнообразен: степи и леса, скалы и бухты, долины рек и вершины гор. Но остров Ольхон — особенное место, притягивающее своей невероятной красотой и самобытностью. Великолепие Байкала раскрыто здесь со всей силой.
Вы насладитесь потрясающими видами с вершин, прикоснётесь к волшебным столбам сэргэ и увидите первый байкальский лёд со знаменитыми пузырьками.
Вы насладитесь потрясающими видами с вершин, прикоснётесь к волшебным столбам сэргэ и увидите первый байкальский лёд со знаменитыми пузырьками.
Ближайшие даты:
28
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30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
До острова Ольхон вы поедете по живописной дороге среди Тажеранских степей Байкала. В посёлке Сахюрта переправитесь на пароме на Ольхон, где и начнётся основная часть экскурсии.
На вашем пути — такие достопримечательности:
- Вершина Трезубец, напоминающая руины средневекового замка с восхитительным панорамным видом на Байкал
- Залив Хагли, окружённый величественными мысами, где можно увидеть первый лёд Байкала и легендарные пузырьки
- Озеро Сердце, окружённое футуристическим ландшафтом
- Вершина Перевал, откуда открывается завораживающий вид на Байкал и мысы
- Скала Шаманка на мысе Бурхан — визитная карточка Байкала и сакральное место для шаманистов
- Столбы сэргэ, с помощью которых шаманы и все интересующиеся общаются с духами
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Возвращение в Иркутск — около 22:00
во вторник и четверг в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
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