Любовь проводит ещё 1 экскурсию

Природные красоты южной части Ольхона
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:
В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!
Как проходит путешествие
Что входит в стоимость, а что — нет