Любовь проводит ещё 1 экскурсию

Южная часть острова Ольхон за один день станет настоящим открытием для любителей природы и истории.



Путешественники покорят Харгойский перевал, насладятся видами замка Хулы и откроют для себя сакральные места буддистов. Прогулка подарит возможность попробовать уху из свежего омуля и, возможно, встретить диких лошадей. Байкал предстанет во всей своей красе - мощный, живописный и сакральный

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для путешествия по южной части Ольхона - июнь, июль и август. В это время года природа расцветает, и вы сможете насладиться теплыми днями, идеальными для прогулок и пикников на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.