Любовь проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие по южной части острова Ольхон

Южный Ольхон за один день подарит вам встречу с дикими лошадьми, вкуснейшую уху и незабываемые виды Байкала. Откройте мощь Сибири
Южная часть острова Ольхон за один день станет настоящим открытием для любителей природы и истории.

Путешественники покорят Харгойский перевал, насладятся видами замка Хулы и откроют для себя сакральные места буддистов. Прогулка подарит возможность попробовать уху из свежего омуля и, возможно, встретить диких лошадей. Байкал предстанет во всей своей красе - мощный, живописный и сакральный
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Байкал
  • 🐎 Возможность увидеть диких лошадей
  • 🍲 Дегустация ухи из омуля
  • 🕌 Посещение буддийских мест силы
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Харгойскому перевалу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для путешествия по южной части Ольхона - июнь, июль и август. В это время года природа расцветает, и вы сможете насладиться теплыми днями, идеальными для прогулок и пикников на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон
Путешествие по южной части острова Ольхон

Что можно увидеть

  • Озеро Ялга
  • Бухта Малый Харгой
  • Мыс Кобылья голова
  • Замок Хулы
  • Залив Нуры

Описание экскурсии

Природные красоты южной части Ольхона

Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один насыщенный день вы увидите и посетите:

  • Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
  • Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала
  • Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы
  • Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником

В конце путешествия мы остановимся в заливе Нуры, где вы сможете искупаться: вода здесь всегда необычайно теплая для Байкала. Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. И всё это — на живописном берегу Байкала!

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Очень понравилась экскурсия, посетили множество красивых мест. Брали экскурсию без гида, Водитель Константин интересно и кратко рассказал нам о достопримечательностях острова, под конец экскурсии накормил очень вкусной ухой, выпили чай
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с пряниками, таких вкусных не ела уже очень давно! Мужу и подруге всё тоже очень понравилось. Мы остались довольны, обязательно обратимся снова,если ещё приедем. Любовь мы в живую не видели, но по общению очень приятная девушка)) отвечала на все вопросы и подсказала как добраться, т. к до места встречи мы ехали самостоятельно. Ещё раз огромное вам спасибо! Экскурсия полностью оправдывает свою стоимость и даже больше)

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Елена
Организуют как групповые, так и индивидуальные экскурсии. Вы увидите все топовые места юга острова. Мы были зимой, а поэтому - прозрачный лед с застывшими пузырьками и целыми ледовыми картинами, ледовые гроты и ледовыми свежесозданными ледовыми стаканчиками для коктейлей. Накормят вкусной ухой и ароматным чаем. Очень советую побывать на Ольхоне в январе.
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Н
Это восторг! Была на Ольхоне в несезон, когда Байкал ещё полностью не замёрз, но наш гид Денис показал нам места, где можно было сделать отличные фото свежего льда, сварил нам вкусную уху (хотя в обычной жизни я уху не ем), а покатушки на УАЗике никогда ещё не были такими весёлыми:)
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И
Водителем был Андрей - приятный и вежливый собеседник, показал нам красоты южной части Ольхона

Поездкой остались довольны, рекомендую!
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А
С нами был водитель гид Анатолий. Очень все подробно рассказывал. Отвечал на все наши вопросы.
Мечта невероятно красивые, раз в жизни каждый должен побывать на Байкале и обязательно с экскурсией.
А ещё был обалденный обед на воздухе у озера,который готовил наш водитель)
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Татьяна
Водитель приехал в согласованное с организатором время, наплески на южной части Ольхона показал, на Огой завез - с этим все хорошо. Однако первый минус - время, указанное организатором. Я новичок,
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на зимнем Байкале была впервые, положилась на организатора. За мной заехали в 11.00 утра и это, к сожалению, очень испортило экскурсию, ибо к тому времени все локации были заполнены туристами. Чтобы все посмотреть спокойно выезжать нужно как можно раньте, лучше в 8 утра. Еще нюанс - отсутствие поварежки и ложек. В программе был обед, уху сварили, с накладывать ее и есть было нечем. Не солоно хлебавши мы поехали на базу. В принципе, это минус не такой большой, так как благодаря этому, пока все другие туристы обедали, мы смогли две локации посмотреть без людей. А уху и все заготовленное съели на базе со всеми удобствами. Все было вкусно, спасибо! И да, чистого льда на юге Ольхона посмотреть, к сожалению, не удалось.

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