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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей Байкала
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.
Дорога идет по живописному Байкальскому тракту.
Цель – поселок Листвянка, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска.
Это самое близкое от города место, где можно увидеть Байкал.
По пути вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".
"Тальцы" – архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете в Листвянку.
По пути вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
После экскурсии вы вернетесь в Иркутск.
Включено: проживание, групповой трансфер, экскурсия, гид.
Иркутск
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск – старинный сибирский город.
Деревянная архитектура, которая отлично вписывается в современную среду – это удивительный пример соседства современности и исторического наследия.
Проедем по историческим местам.
Гид – знаток истории города – расскажет интересные истории об архитектуре и деревянном зодчестве, знаменитых деятелях истории и культуры России, чья жизнь была связана с городом.
Длительность экскурсии 3-4 часа.
После экскурсии по городу вас ждет свободное время, которое можно будет посвятить прогулке по городу или отдыху.
Включено: проживание, гид, экскурсия по Иркутску, групповой трансфер.
Остров Ольхон
Отправление на остров Ольхон.
Время в пути – около 5 часов.
До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Заселение в пос. Хужир.
Свободное время.
Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север Ольхона
Завтрак.
На автомобилях УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун – поразительные образы и очертания льда.
Посетим мыс Хобой.
Скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
Обед-пикник.
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Свободный вечер.
Включено: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Возвращение в Иркутск. Отъезд
Завтрак.
Возвращение в Иркутск.
Завершение программы.
Включено: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Стандарт: 49 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 18 000 руб.;
- Комфорт: 66 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 34 000 руб.;
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)
Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий. В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода. В отеле «Иркутск» есть современный тренажерный зал и спа-салон с солярием. Гости могут заказать массаж в оздоровительном клубе.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание, указанное в программе
- Услуги гида по программе тура
- Вход в Национальный парк
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!