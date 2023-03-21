1 день

Дорога на остров Ольхон

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.

На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

Время в пути – около 5 часов.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по местности с живописными видами.

До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Заселение в пос. Хужир.

Свободное время.

Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.