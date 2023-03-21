Байкал. Зимнее очарование

Зимний Байкал привлекает гостей своим легендарным многообразием льда и красотой зимней природы. Только на Байкале вы увидите такое количество заледенелых пещер и гротов. Бескрайние мистические степи навевают мысли о другой планете. Живописные мысы потрясают своими видами.

Тур дополнен познавательными экскурсиями в сопровождении профессионального гида по историческим местам Иркутска и Листвянки. 5 дней тура останутся с вами незабываемым воспоминанием!
5
3 отзыва
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Музей расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу
Сакральный Ольхон
Сакральный Ольхон
Посетим остров, который является сосредоточением шаманизма Центральной Азии. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Старинный сибирский город
Старинный сибирский город
Познакомимся с удивительным примером соседства современности и исторического наследия

Программа тура по дням

1 день

Дорога на остров Ольхон

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.

На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

Время в пути – около 5 часов.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по местности с живописными видами.

До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Заселение в пос. Хужир.

Свободное время.

Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Дорога на остров ОльхонДорога на остров ОльхонДорога на остров ОльхонДорога на остров ОльхонДорога на остров ОльхонДорога на остров Ольхон
2 день

Экскурсия на север Ольхона

Завтрак.

На автомобилях УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун – поразительные образы и очертания льда.

Посетим мыс Хобой.

Скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

Обед-пикник.

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Свободный вечер.

Включено: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск.

Завтра вас ждет знакомство с другим берегом Байкала!

В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном
4 день

Обзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей Байкала

Сегодня после завтрака в гостинице вы отправитесь на групповом трансфере в сторону озера Байкал!

Дорога идет по живописному Байкальскому тракту.

Цель – поселок Листвянка, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска.

Это самое близкое от города место, где можно увидеть Байкал.

По пути вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".

" Тальцы" – архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете в Листвянку.

По пути вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Включено: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид.

Обзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей БайкалаОбзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей Байкала
5 день

Иркутск

Сегодня после завтрака вас ждет экскурсия по столице Восточной Сибири — Иркутску

Иркутск – старинный сибирский город.

Деревянная архитектура, которая отлично вписывается в современную среду – это удивительный пример соседства современности и исторического наследия.

Проедем по историческим местам.

Гид – знаток истории города – расскажет интересные истории об архитектуре и деревянном зодчестве, знаменитых деятелях истории и культуры России, чья жизнь была связана с городом.

Длительность экскурсии 3-4 часа.

Вечером у вас останется время для прогулок, покупки памятных сувениров – в центре города большое количество сувенирных лавок и магазинов.

Включено: гид, экскурсия по Иркутску.

ИркутскИркутскИркутскИркутск

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Стандарт: 49 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 18 000 руб.
  • Комфорт: 66 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 34 000 руб.

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)

2 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичный (тариф стандарт)

Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)

2 ночи

Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)

Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)

2 ночи

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)Отель «Матрешка» или аналогичный (тариф стандарт)

Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)

2 ночи

Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий. В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода. В отеле «Иркутск» есть современный тренажерный зал и спа-салон с солярием. Гости могут заказать массаж в оздоровительном клубе.

Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Услуги гида по программе тура
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Как организована переправа на о. Ольхон?

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
21 мар 2023
Рекомендую! 👌
Е
30 мая 2024
Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
Т
30 мая 2024
Спасибо за организацию, всё понравилось
Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось

Тур входит в следующие категории Иркутска

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