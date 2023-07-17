Байкальское очарование
Прогулка по архитектурно-этнографическому музею с деревянными памятниками архитектуры разных столетий, знакомство с флорой и фауной на Байкале, творение известного скульптора Даши Намдакова на Ольхоне — все это и многое другое вы посетите в рамках тура «Байкальское очарование»!Зеркальный маршрут тура: Иркутск — Ольхон — Листвянка — Иркутск.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
- Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал! Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы». «Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
Завершится этот день в Иркутске — завтра вы познакомитесь с городом ближе!
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия в Тальцы, услуга гида, проживание.
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.
Дорога на Ольхон
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
Завтрак.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон. После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова — на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева — это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться в г. Иркутск и на о. Ольхон.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
Эконом
Стандарт
Комфорт
|2,3-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|2,3-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|2,3-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|53 000
|9 000
|65 000
|16 000
|88 000
|30 000
Список возможных гостиниц под каждый уровень комфорта:
|Направление
Эконом
(удобства на этаже или в соседнем здании)
Стандарт размещение
Номера категории Стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон
|Иркутск
|Листвянка
Варианты проживания
«РиверСайд» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель "Иркутск Сити Центр" 4*, Отель "Байкал Форест" или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
БО «У Татьяны» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Вилла «Малина», BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Усадьба Еремеевых или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом”.
ГК «Малина» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт”
Отель «Байкал Хан» или аналогичные
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Завтраки в гостевом доме
- Экскурсии, указанные в программе
- Обед-пикник на мысе Хобой
- Проживание, согласно выбранному варианту
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к месту начала тура
- Питание (обеды, ужины), если в программе указано самостоятельно или за свой счет. Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".