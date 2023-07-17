1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал! Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы». «Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день в Иркутске — завтра вы познакомитесь с городом ближе!

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия в Тальцы, услуга гида, проживание.