Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Групповой тур в Иркутске

Байкальское очарование

5
3 отзыва
Две самые известные локации на Байкале — остров Ольхон и поселок Листвянка — в одном туре! Вас ждут энергетически сильные места силы и шаманизма на Байкале, экскурсии по историческим местам, посещение памятных достопримечательностей.

Прогулка по архитектурно-этнографическому музею с деревянными памятниками архитектуры разных столетий, знакомство с флорой и фауной на Байкале, творение известного скульптора Даши Намдакова на Ольхоне — все это и многое другое вы посетите в рамках тура «Байкальское очарование»!Зеркальный маршрут тура: Иркутск — Ольхон — Листвянка — Иркутск.
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
5
июн
10
июн
15
июн
20
июн
25
июн
30
июн
5
июл
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даты

Что вас ожидает:

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Посетим музей под открытым небом на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса
Дух Иркутска
Дух Иркутска
В сопровождении гида познакомимся с памятными местами города и исторической архитектурой
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

  • Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал! Но сначала по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы». «Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день в Иркутске — завтра вы познакомитесь с городом ближе!

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия в Тальцы, услуга гида, проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
3 день

Дорога на Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день

Экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой

Завтрак.

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон. После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова — на север, к мысу Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора.

С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.

После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева — это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия по острову Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия по острову Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия по острову Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия по острову Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в г. Иркутск и на о. Ольхон.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом

Стандарт

Комфорт

2,3-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение2,3-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение2,3-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
53 0009 00065 00016 00088 00030 000

Список возможных гостиниц под каждый уровень комфорта:

Направление

Эконом

(удобства на этаже или в соседнем здании)

Стандарт размещение

Номера категории Стандарт

Комфорт размещение
Ольхон
  • Берег Надежды
  • БО Шаманка
  • БО Солнечная
  • БО Алдартей
  • БО У Татьяны
  • БО Усадьба Рыбака
  • Усадьба Копыловых
  • Кемпинг-отель «Ольхон»
  • БО Усадьба Рыбака
  • Усадьба Никиты Бенчарова (только новый год)
  • БО Алдартай
  • БО Байкал терра
  • Вилла Малина
  • Порт Ольхон
    БО Вдохновение
  • BaikalWood Эко Лодж & Spa
  • Отель «Байкал Хан» (люкс, полулюкс)
Иркутск
  • РиверСайд
  • Фрегат
  • Отель Матрешка
  • Аэро отель
  • Гостиничный комплекс Ангара
  • Доходный дом Листратовой
  • Риверсайд (стандарт)
  • Иркутск Сити Центр 4 звезд
  • Отель Байкал Форест
Листвянка
  • Усадьба Еремеевых
  • Малиновка
  • Байкальские Матрешки
  • У Батюшки
  • Отель «Байкал Хан»
  • ГК «Малина»
  • Отель «Маяк»
  • ГК «Крестовая падь»
  • Гостиница «Малиновка»
  • ГД Даурия
  • Отель "Маяк" (люкс, полулюкс)
  • ГК «Крестовая падь» (люкс, полулюкс),
  • Отель Байкал
  • Отель «Байкал Хан» (люкс, полулюкс)

Варианты проживания

«РиверСайд» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Иркутск Сити Центр" 4*, Отель "Байкал Форест" или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

БО «У Татьяны» или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла «Малина», BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Усадьба Еремеевых или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом”.

ГК «Малина» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт”

Отель «Байкал Хан» или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки в гостевом доме
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Проживание, согласно выбранному варианту
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к месту начала тура
  • Питание (обеды, ужины), если в программе указано самостоятельно или за свой счет. Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • Завершение программы тура около 20:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
17 июля 2023
Все было великолепно, очень красивая природа, нам еще повезло с погодой, интересные экскурсии, замечательные гиды Екатерина и Альбина, особая благодарность водителю Юрию за песню про море
О
12 июня 2023
Незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. Наша мечта побывать на Байкале сбылась!
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А
17 апр 2024
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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