дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
«Золотая Орда», Тажеранские степи
Сегодня вы прибываете в Иркутск до 10:00, откуда начнется ваше новогоднее приключение. В аэропорту (или на ж/д вокзале) вас встретит организатор, и вы отправитесь на групповом трансфере к сердцу Байкала – на остров Ольхон.
Дорога до Ольхона пролегает по живописным видам зимней заснеженной природы. Вас ждут бескрайние степи, украшенные скальными останцами и разрезанные выступающими холмами. Очерченные вдали горы дополняют красивый и выразительный ландшафт.
По пути будет остановка в этно-парке «Золотая Орда». Здесь вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения Байкала, вам будет представлена увлекательная программа, а после – удивительно вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.
Подкрепившись, путь продолжится до берега Байкала к паромной переправе, откуда вы отправитесь на остров Ольхон.
После переправы на остров, вы отправитесь на трансфере к центру Ольхона – поселку Хужир. Здесь в гостинице пройдет заселение (благоустроенные номера), и у вас останется свободное время для отдыха. А вечером в сопровождении организатора прогуляетесь до главной достопримечательности Ольхона, его визитной карточки – скале Шаманка, послушаете легенды, сделаете памятные фотографии на фоне лучшей фотозоны.
В конце декабря вода около скалы Шаманка застывает и покрывает первым, идеально-гладким и прозрачным байкальским льдом.
Сегодня приоткроется завес программы новогодней ночи: по пути пройдет распределение ролей к празднованию Нового года. Каждому гостю путем жребия достанется роль, которая будет отыграна в новогоднюю ночь согласно общему сценарию.
Вы сможете быть одновременно и живым участником действа, и сторонним наблюдателем – перед вами будет разворачиваться увлекательная картина, и вы сами сможете влиять на происходящее! То есть своего рода живое и яркое представление, где каждый сможет ощутить себя героем, актером и зрителем! Подробности вам поведает организатор в пути.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед в этно-парке, культурно-развлекательная программа в этно-парке, ужин
Мыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужин
Побывать на острове Ольхон и не увидеть самую его северную точку – большое упущение!
Сегодня вы отправитесь на север острова Ольхон в сторону мыса Хобой. По пути вас ждут непередаваемые красоты зимнего Байкала: бескрайние степи, припорошенные снегом. По правую руку движения виднеется густая сибирская тайга, а по левую – водные просторы Байкала, в это время начинающие сковываться льдом, а вдали над ними величественно возвышаются горы Приморского хребта – все это настоящая радость для глаз, живописность местности захватывает дух!
По дороге на Хобой вы также посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора. Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой. Рядом с Хобоем находится самое глубокое место на Байкале.
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе.
После вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым. Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь в Хужир, у вас останется время для отдыха и подготовки к празднованию. Сегодня вас ждет веселая новогодняя ночь, где дружной компанией вы встретите новый 2024 год, загадаете желание под бой курантов, поздравите друг друга с самым волшебным праздником в году!
Включено в стоимость: завтрак, обед-пикник, новогодний ужин (алкоголь не включен), проживание, экскурсия, групповой трансфер, разрешение на посещение национального парка.
Свободный день, мастер-класс по лепке бууз и баня
Сегодняшний день свободен от экскурсий. После празднования нового года приятно провести время, отдыхая. Вам будет предложено посещение бани, расположенной на берегу Байкала: распарившись в русской баньке, самые смелые смогут ощутить бодрящую силу вод Байкала, окунувшись в них!
Вечером вас ждет мастер-класс по приготовлению национального блюда местного населения бууз: вам расскажут все секреты, вы своими руками сможете приготовить настоящие бурятские буузы, а после отведать их в приятной компании!
За ужином вам поведают обычаи и нравы местного населения, расскажут национальные притчи, легенды и т. д. За душевными посиделками вечер пройдет приятно и весело!
Включено в стоимость: завтрак, обед, ужин (буузы), проживание, посещение бани (1 час/чел), мастер-класс (все материалы и продукты включены).
Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)
После завтрака заканчивается ваше пребывание на Ольхоне. Попрощавшись с островом, вы на хивусах отправитесь по Малому морю Байкала смотреть идеально гладкий, прозрачный и удивительный первый байкальский лед.
В зависимости от ледовой обстановки будет реализован один из двух маршрутов:
- Если лед встанет более основательно, вы заедете на самый большой после Ольхона остров на Малом море – остров Огой. Увидите своими глазами священную буддийскую Ступу Просветления, сможете загадать желание, которое непременно сбывается, стоит только провести определенный ритуал, о котором вам поведает сопровождающий вас организатор. После заедете в залив Малого моря и у вас будет время, чтобы покататься на коньках по уникальному природному катку – озеру Байкал!
- Если лед встанет меньше, чем обычно, то сначала вы вернетесь тем же путем, как приехали на Ольхон, через переправу на материк, а оттуда трансфер доставит вас до залива Малого моря, где у вас будет время на катание на коньках.
После знакомства с первым льдом на Байкале и веселого времяпрепровождения, вы отправитесь обратно в Иркутск, созерцая прекрасную зимнюю природную красоту по пути. Вечером вас ждет заселение в гостинице Иркутска и свободный вечер.
Включено в стоимость: завтрак, обед, ужин, проживание в Иркутске, экскурсия на хивусе на перволед, трансфер в Иркутск, разрешение на посещение национального парка.
Завершение программы тура в Иркутске
Сегодня завершаются байкальские новогодние каникулы. Вы встретили новый год на Байкале, а значит, зарядились на весь год энергетикой озера, познакомились с его первозданной красотой, весело и нестандартно встретили новый год. Множество ярких впечатлений и незабываемых моментов стали сопутствием вашего путешествия.
Время окончания программы – 12:00.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание на острове Ольхон (3 ночи) и в Иркутске (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Стандарт
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|65 000
|85 000
Варианты проживания
Усадьба Никиты Бенчарова
«Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.
Гости могут отдохнуть на террасе.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
«Ангара» 3
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».
«Matreshka» 2
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
К услугам гостей комфортабельные номера. Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Групповой трансфер на протяжении всего тура
- Питание по программе тура: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
- Мастер-класс по лепке бууз
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Посещение бани в 3 день тура - 1 час/чел
- Вход в Национальный парк
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!