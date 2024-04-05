Байкальский голубой огонек

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Новый год – праздник, который ждут и взрослые, и дети! К нему готовятся заранее, это время чудес и исполнения желаний! И в этот новый год может исполниться большая мечта очень многих – увидеть священное озеро России – озеро Байкал. Встретить новый год на Байкале – это уникальная возможность задать настроение на весь год: настроение путешествий, яркий впечатлений и незабываемых моментов!
Байкальский голубой огонек
Байкальский голубой огонек
Байкальский голубой огонек
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Странствия на хивусе
Странствия на хивусе
Промчитесь вихрем по ледяным просторам и получите чувство абсолютной свободы
Сибирское спа
Сибирское спа
Попаритесь в баньке и окунетесь в бодрящую прохладу Байкала
Уникальные фотографии
Уникальные фотографии
У вас будет отличная возможность сделать фото невероятной красоты, которые займут почетное место в вашей галерее
Ледяные грани
Ледяные грани
Восхититесь причудливыми ледяными фигурами и хрустальной красотой гротов
Этнокультурное погружение
Этнокультурное погружение
Погрузитесь в самобытную культуру коренных жителей Байкала в этно-парке «Золотая Орда» и отобедаете в традиционной юрте
Аутентичная кухня
Аутентичная кухня
Примете участие в мастер-классе по лепке бууз и отведаете их в приятной компании

Программа тура по дням

1 день

«Золотая Орда», Тажеранские степи

Сегодня вы прибываете в Иркутск до 10:00, откуда начнется ваше новогоднее приключение. В аэропорту (или на ж/д вокзале) вас встретит организатор, и вы отправитесь на групповом трансфере к сердцу Байкала – на остров Ольхон.

Дорога до Ольхона пролегает по живописным видам зимней заснеженной природы. Вас ждут бескрайние степи, украшенные скальными останцами и разрезанные выступающими холмами. Очерченные вдали горы дополняют красивый и выразительный ландшафт.

По пути будет остановка в этно-парке «Золотая Орда». Здесь вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения Байкала, вам будет представлена увлекательная программа, а после – удивительно вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.

Подкрепившись, путь продолжится до берега Байкала к паромной переправе, откуда вы отправитесь на остров Ольхон.

После переправы на остров, вы отправитесь на трансфере к центру Ольхона – поселку Хужир. Здесь в гостинице пройдет заселение (благоустроенные номера), и у вас останется свободное время для отдыха. А вечером в сопровождении организатора прогуляетесь до главной достопримечательности Ольхона, его визитной карточки – скале Шаманка, послушаете легенды, сделаете памятные фотографии на фоне лучшей фотозоны.

В конце декабря вода около скалы Шаманка застывает и покрывает первым, идеально-гладким и прозрачным байкальским льдом.

Сегодня приоткроется завес программы новогодней ночи: по пути пройдет распределение ролей к празднованию Нового года. Каждому гостю путем жребия достанется роль, которая будет отыграна в новогоднюю ночь согласно общему сценарию.

Вы сможете быть одновременно и живым участником действа, и сторонним наблюдателем – перед вами будет разворачиваться увлекательная картина, и вы сами сможете влиять на происходящее! То есть своего рода живое и яркое представление, где каждый сможет ощутить себя героем, актером и зрителем! Подробности вам поведает организатор в пути.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед в этно-парке, культурно-развлекательная программа в этно-парке, ужин

«Золотая Орда», Тажеранские степи«Золотая Орда», Тажеранские степи«Золотая Орда», Тажеранские степи«Золотая Орда», Тажеранские степи
2 день

Мыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужин

Побывать на острове Ольхон и не увидеть самую его северную точку – большое упущение!

Сегодня вы отправитесь на север острова Ольхон в сторону мыса Хобой. По пути вас ждут непередаваемые красоты зимнего Байкала: бескрайние степи, припорошенные снегом. По правую руку движения виднеется густая сибирская тайга, а по левую – водные просторы Байкала, в это время начинающие сковываться льдом, а вдали над ними величественно возвышаются горы Приморского хребта – все это настоящая радость для глаз, живописность местности захватывает дух!

По дороге на Хобой вы также посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора. Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой. Рядом с Хобоем находится самое глубокое место на Байкале.

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе.

После вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым. Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь в Хужир, у вас останется время для отдыха и подготовки к празднованию. Сегодня вас ждет веселая новогодняя ночь, где дружной компанией вы встретите новый 2024 год, загадаете желание под бой курантов, поздравите друг друга с самым волшебным праздником в году!

Включено в стоимость: завтрак, обед-пикник, новогодний ужин (алкоголь не включен), проживание, экскурсия, групповой трансфер, разрешение на посещение национального парка.

Мыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужинМыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужинМыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужинМыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужинМыс Хобой, мыс Саган-Хушун, мыс Любви, новогодний ужин
3 день

Свободный день, мастер-класс по лепке бууз и баня

Сегодняшний день свободен от экскурсий. После празднования нового года приятно провести время, отдыхая. Вам будет предложено посещение бани, расположенной на берегу Байкала: распарившись в русской баньке, самые смелые смогут ощутить бодрящую силу вод Байкала, окунувшись в них!

Вечером вас ждет мастер-класс по приготовлению национального блюда местного населения бууз: вам расскажут все секреты, вы своими руками сможете приготовить настоящие бурятские буузы, а после отведать их в приятной компании!

За ужином вам поведают обычаи и нравы местного населения, расскажут национальные притчи, легенды и т. д. За душевными посиделками вечер пройдет приятно и весело!

Включено в стоимость: завтрак, обед, ужин (буузы), проживание, посещение бани (1 час/чел), мастер-класс (все материалы и продукты включены).

Свободный день, мастер-класс по лепке бууз и баняСвободный день, мастер-класс по лепке бууз и баня
4 день

Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)

После завтрака заканчивается ваше пребывание на Ольхоне. Попрощавшись с островом, вы на хивусах отправитесь по Малому морю Байкала смотреть идеально гладкий, прозрачный и удивительный первый байкальский лед.

В зависимости от ледовой обстановки будет реализован один из двух маршрутов:

  1. Если лед встанет более основательно, вы заедете на самый большой после Ольхона остров на Малом море – остров Огой. Увидите своими глазами священную буддийскую Ступу Просветления, сможете загадать желание, которое непременно сбывается, стоит только провести определенный ритуал, о котором вам поведает сопровождающий вас организатор. После заедете в залив Малого моря и у вас будет время, чтобы покататься на коньках по уникальному природному катку – озеру Байкал!
  2. Если лед встанет меньше, чем обычно, то сначала вы вернетесь тем же путем, как приехали на Ольхон, через переправу на материк, а оттуда трансфер доставит вас до залива Малого моря, где у вас будет время на катание на коньках.

После знакомства с первым льдом на Байкале и веселого времяпрепровождения, вы отправитесь обратно в Иркутск, созерцая прекрасную зимнюю природную красоту по пути. Вечером вас ждет заселение в гостинице Иркутска и свободный вечер.

Включено в стоимость: завтрак, обед, ужин, проживание в Иркутске, экскурсия на хивусе на перволед, трансфер в Иркутск, разрешение на посещение национального парка.

Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)Малое море Байкала, остров Огой (если встанет лед), поездка на хивусе (если встанет лед), заледенелые гроты (если встанет лед)
5 день

Завершение программы тура в Иркутске

Сегодня завершаются байкальские новогодние каникулы. Вы встретили новый год на Байкале, а значит, зарядились на весь год энергетикой озера, познакомились с его первозданной красотой, весело и нестандартно встретили новый год. Множество ярких впечатлений и незабываемых моментов стали сопутствием вашего путешествия.

Время окончания программы – 12:00.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер в аэропорт.

Завершение программы тура в ИркутскеЗавершение программы тура в Иркутске

Проживание

Тур предусматривает проживание на острове Ольхон (3 ночи) и в Иркутске (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Стандарт
Двух- и трехместноеОдноместное
65 00085 000

Варианты проживания

Усадьба Никиты Бенчарова

3 ночи

«Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.

Гости могут отдохнуть на террасе.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

На территории обустроена бесплатная частная парковка.

За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.

Усадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты Бенчарова

«Ангара» 3

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.

Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».

«Ангара» 3«Ангара» 3«Ангара» 3«Ангара» 3

«Matreshka» 2

1 ночь

Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.

К услугам гостей комфортабельные номера. Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.

В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Мастер-класс по лепке бууз
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Посещение бани в 3 день тура - 1 час/чел
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Как организована переправа на о. Ольхон?

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

Можно брать с собой в тур животных?

К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.

В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?

На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
М
2 апр 2024
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные водители (местные!), вкусная еда и захватывающие виды природы. Всё просто великолепно!!! 🎉🎗️☝️
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные
А
1 апр 2024
Менеджеры "Большой Страны" помогли определиться с туром, подробно все рассказали, описали, организация была на высшем уровне. Всегда без задержек отвечали на все вопросы!
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