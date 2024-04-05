1 день

«Золотая Орда», Тажеранские степи

Сегодня вы прибываете в Иркутск до 10:00, откуда начнется ваше новогоднее приключение. В аэропорту (или на ж/д вокзале) вас встретит организатор, и вы отправитесь на групповом трансфере к сердцу Байкала – на остров Ольхон.

Дорога до Ольхона пролегает по живописным видам зимней заснеженной природы. Вас ждут бескрайние степи, украшенные скальными останцами и разрезанные выступающими холмами. Очерченные вдали горы дополняют красивый и выразительный ландшафт.

По пути будет остановка в этно-парке «Золотая Орда». Здесь вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения Байкала, вам будет представлена увлекательная программа, а после – удивительно вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.

Подкрепившись, путь продолжится до берега Байкала к паромной переправе, откуда вы отправитесь на остров Ольхон.

После переправы на остров, вы отправитесь на трансфере к центру Ольхона – поселку Хужир. Здесь в гостинице пройдет заселение (благоустроенные номера), и у вас останется свободное время для отдыха. А вечером в сопровождении организатора прогуляетесь до главной достопримечательности Ольхона, его визитной карточки – скале Шаманка, послушаете легенды, сделаете памятные фотографии на фоне лучшей фотозоны.

В конце декабря вода около скалы Шаманка застывает и покрывает первым, идеально-гладким и прозрачным байкальским льдом.

Сегодня приоткроется завес программы новогодней ночи: по пути пройдет распределение ролей к празднованию Нового года. Каждому гостю путем жребия достанется роль, которая будет отыграна в новогоднюю ночь согласно общему сценарию.

Вы сможете быть одновременно и живым участником действа, и сторонним наблюдателем – перед вами будет разворачиваться увлекательная картина, и вы сами сможете влиять на происходящее! То есть своего рода живое и яркое представление, где каждый сможет ощутить себя героем, актером и зрителем! Подробности вам поведает организатор в пути.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед в этно-парке, культурно-развлекательная программа в этно-парке, ужин