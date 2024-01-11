За уходящим льдом Байкала
Участники экспедиции, среди которых будут ученые, исследующие Байкал, проведут мониторинг состояния озера в межсезонный период.
Ежегодная (с 2004 года) экспедиция “За уходящим льдом Байкала” стартует в уникальный период освобождения озера от зимнего ледового покрова, когда южная и средняя котловины озера свободны ото льда, а северная покрыта паковым (битым) и матёрым льдом.
В экспедиции примут участие: Общественное Российское Телевидение (ОРТ), ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФБГУ «Заповедное Подлеморье», Байкальский Музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, НИИ Биологии Иркутского государственного Университета.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старт экспедиции
Встреча участников в аэропорту или ж/д вокзале г. Иркутска.
В 9:00 мы отправимся с вами в посёлок Листвянка.
Там разместимся в каютах теплохода и совершим переход до Кругобайкальской железной дороги, где посетим заброшенные тоннели и галереи.
Обед на борту корабля.
Далее переход до небольшого поселка Большие Коты.
В Больших Котах находится «Музей Байкаловедения» и аквариум института биологии.
Так же в местных сувенирных лавках можно приобрести необычные байкальские сувениры, совершить интересные пешие экскурсии.
При ухудшении погодных условий ночевка в у причала в Больших Котах.
Если погода позволяет, то мы с вами продолжим путешествие на север Байкал до знаменитой бухты Песчаная.
Ольхонские ворота
Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон – крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии (время в пути около 8-10 часов).
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Ночевка в одной из бухт острова Ольхон.
Малое море
Сегодня мы совершим переход через пролив Малое Море и заночуем на его северной оконечности.
Завтрак на борту теплохода.
Обед на борту теплохода.
Дальнейшее продвижение вдоль западного побережья на север Байкала.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в районе мыса Зундук (северной оконечности пролива Малое море) на борту теплохода.
Байкало-Ленский заповедник
В этот день мы продолжаем наше плавание и идём до мыса Заворотный.
По возможности сможем совершить остановку в районе мыса Рытый напротив самого широкого места Байкала!
Ночевка на борту теплохода в районе м. Заворотный.
В 1962 году в районе мыса Заворотный был построен геологический поселок предприятием "Байкалкварцсамоцветы" после первого в мире открытия микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной обработки металла.
Сейчас в поселке проживает несколько человек.
Переход на восточный берег Байкала
Сегодня мы совершим длительный переход с западного побережья Байкала на восточное к Чивыркуйскому заливу!
Обед на борту корабля.
Ужин.
К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив.
Ночёвка на борту теплохода.
Бухты Чивыркуйского залива
Мы будем совершать переходы по Чивыркуйскому заливу, где посетим Змеиную бухту с целебными ваннами, температура воды в них составляет + 41 градус!
Обед на борту корабля.
Посещение островов Чивыркуйского залива.
Осмотр гнездовья Большого баклана (с воды).
Посещение бухты Крохалиная.
Ужин.
По желанию – банька на борту корабля.
Ночёвка на борту корабля в одной из бухт Чивыркуйского залива.
Ушканьи острова
В этот день нас ждёт экскурсия по самому большому лежбищу байкальской нерпы – Ушканьим островам!
Завтрак на борту корабля.
Экскурсия по островам.
Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя – нерпы.
Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.
По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 года.
Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то нерпы ныряют с камней в воду.
При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет (посещение острова по желанию и за дополнительную плату).
Обед на борту корабля.
Продолжение осмотра островов.
Ужин на борту корабля.
Ночёвка на борту корабля в районе острова Большого Ушканьего.
Острова Малого Моря. Остров Ольхон
Переход до пролива Малое море.
Экскурсия по островам Малого моря.
В Малом море (вместе с островом Ольхон) возвышается 15 скалистых островов.
Самыми крупными из них являются острова Замогой, Огой, Ольтрек и др.
По пути остановка на острове Ольхон в районе Сарайского пляжа, посещение мыса Бурхан (Шаман-Скалы) Шаман-скала, одна из девяти шаманских святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).
Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.
По возможности посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построена Буддийская ступа.
С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.
Обед на борту корабля.
Продолжение экскурсии по островам Малого моря.
Ужин.
Ночёвка на борту корабля в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Малое Море. Завершение экспедиции
После завтрака окончание экспедиции и высадка пассажиров.
12:00 Высадка пассажиров на причале в поселке Сахюрта (МРС).
Трансфер на автобусе в Иркутск (280 км, время в пути 4-5 часов).
Проживание
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Одноместное размещение не предусмотрено. Если гость один, то происходит подселение. В этом туре предусмотрены выкуп мест, а не кают.
Конечно, можно выкупить целиком каюту при одноместном размещение, но в этом случае доплата 130 000 рублей. Так как этот тур уникальный и проводится один раз в год.
Варианты проживания
Теплоход «Вымпел»
Теплоход "Вымпел"- современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу. Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек. В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу. В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой. Вместимые каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру. На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку. Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза.
- эхолот
- надувная моторная лодка
- непотопляемая спасательная шлюпка
- спасательные жилеты
- спасательные круги.
- Скорость – 24 км/час
- Длина – 27 метров
- Ширина – 4 метра
- Количество палуб – 2
- Класс регистра – М
- Напряжение – 220 Вольт
- санузел с душем
- сейф
- окна
- место под одежду
- розетки (2 шт)
- обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
- санузел с душем
- сейф
- окна
- шкаф для одежды
- розетки (2 шт)
- обогреватель
- столик
- Спальные места: 4 кровати, TWIN
- санузел с душем
- сейф
- окна
- шкаф под одежду
- розетки (3 шт)
- обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
- санузел с душем
- окна
- сейф
- розетки (1 шт)
- место для одежды
- столик
- обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
- окна на променад
- шкаф под одежду
- розетки (2 шт)
- обогреватель
- сейф
- столик
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобильный трансфер к месту начала и окончания экспедиции
- Проживание на теплоходе
- 3-х разовое питание
- Экскурсии по программе с квалифицированными гидами и научными сотрудниками
- Плата за посещение национальных парков и заповедников
- Покупка саженцев
- Организация научно-исследовательской деятельности по программе экспедиции
- Погружение в Байкал с аквалангом (по погодным условиям)
- Работа с микроскопами
- Встречи с представителями природоохранных организаций
- Бани по программе
- Мед. страхование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение в отелях в Иркутске
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая куртка, легкая шапочка;
- непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на плохую погоду и вечера;
- легкая ветровка или куртка на хорошую погоду;
- теплый свитер;
- теплая шапка, кепка или панамка от солнца;
- термобелье;
- перчатки;
- теплые носки (1 пара), тонкие носки;
- ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок по пересеченной местности;
- легкая обувь для нахождения внутри корабля (мокасины, кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не скользить по палубе теплохода);
- солнцезащитные очки;
- крем от загара и от обветривания;
- фонарик;
- купальник или купальные плавки для посещение бань, горячих источников на маршруте;
- все средства личной гигиены;
- личную миниаптечку (укачивание, простуда, расстройства желудка, головная боль и тд.);
- дополнительные батареи для фотоаппарата, фонарика;
- репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое будет питание?
Завтраки, обеды и ужины из свежих домашних продуктов, комплексные, включают салаты и вторые блюда.
Байкальский регион славится свой местной кухней, основанной на охоте и рыболовстве, поэтому вы попробуете много вкуснейших блюд из рыбы, а также национальные бурятские блюда и даже поучаствуете в мастер-классах по их приготовлению.
При совместном с командой вылове рыбы базовое меню заменяется блюдами из свежепойманной белой байкальской рыбы (хариус, сиг, сазан, щука, ленок, окунь, налим и пр.) в различных вариантах! (уха, жареная, копченая, запеченная, малосольная и вяленая рыба).
Если у вас имеются диетические особенности в питании или приверженность к вегетарианству, то следует заранее предупредить об этом менеджера.