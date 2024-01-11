4 день

Байкало-Ленский заповедник

В этот день мы продолжаем наше плавание и идём до мыса Заворотный.

По возможности сможем совершить остановку в районе мыса Рытый напротив самого широкого места Байкала!

Ночевка на борту теплохода в районе м. Заворотный.

В 1962 году в районе мыса Заворотный был построен геологический поселок предприятием "Байкалкварцсамоцветы" после первого в мире открытия микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной обработки металла.

Сейчас в поселке проживает несколько человек.