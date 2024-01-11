За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Групповой тур в Иркутске

За уходящим льдом Байкала

5
3 отзыва
Уникальная экспедиция в Байкальскую Арктику! Всего 1 раз в год и всего на 9 дней! Вы сможете оценить всю красоту сверкающих айсбергов и льдов во время переходов на катерах или прогулок на лодках, увидеть белоснежные шапки горных хребтов и даже взобраться на вершину, чтобы любоваться видами, красоту которых невозможно передать словами.

Участники экспедиции, среди которых будут ученые, исследующие Байкал, проведут мониторинг состояния озера в межсезонный период.

Ежегодная (с 2004 года) экспедиция “За уходящим льдом Байкала” стартует в уникальный период освобождения озера от зимнего ледового покрова, когда южная и средняя котловины озера свободны ото льда, а северная покрыта паковым (битым) и матёрым льдом.

В экспедиции примут участие: Общественное Российское Телевидение (ОРТ), ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФБГУ «Заповедное Подлеморье», Байкальский Музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, НИИ Биологии Иркутского государственного Университета.
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Ближайшие даты:
20
мая

Что вас ожидает:

Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Увидим милых нерпочек, плавающих на льдинах и греющихся на майском солнце
Игольчатый лёд
Игольчатый лёд
Застанем уникальное время раскрытия льда – когда плотный лед Байкала тает и превращается в длинные хрупкие иголочки
Пробуждение Байкала
Пробуждение Байкала
Увидим дикую природу Байкала и его обитателей в период весеннего оживления
Необычный сплав
Необычный сплав
Самые смелые смогут искупаться, покататься на сапе между льдинами или погрузиться с аквалангом
Станем исследователями Байкала
Станем исследователями Байкала
Возьмем образец флоры/фауны Байкала, и в сопровождении научного спикера рассмотрим под микроскопом!
Сауна на борту корабля
Сауна на борту корабля
Будем путешествовать на теплоходе комфорт-класса со всеми удобствами, в том числе и банькой

Программа тура по дням

1 день

Старт экспедиции

Встреча участников в аэропорту или ж/д вокзале г. Иркутска.

В 9:00 мы отправимся с вами в посёлок Листвянка.

Там разместимся в каютах теплохода и совершим переход до Кругобайкальской железной дороги, где посетим заброшенные тоннели и галереи.

Обед на борту корабля.

Далее переход до небольшого поселка Большие Коты.

В Больших Котах находится «Музей Байкаловедения» и аквариум института биологии.

Так же в местных сувенирных лавках можно приобрести необычные байкальские сувениры, совершить интересные пешие экскурсии.

При ухудшении погодных условий ночевка в у причала в Больших Котах.

Если погода позволяет, то мы с вами продолжим путешествие на север Байкал до знаменитой бухты Песчаная.

Старт экспедицииСтарт экспедицииСтарт экспедицииСтарт экспедиции
2 день

Ольхонские ворота

Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон – крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии (время в пути около 8-10 часов).

Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.

Ночевка в одной из бухт острова Ольхон.

Ольхонские воротаОльхонские воротаОльхонские воротаОльхонские ворота
3 день

Малое море

Сегодня мы совершим переход через пролив Малое Море и заночуем на его северной оконечности.

Завтрак на борту теплохода.

Обед на борту теплохода.

Дальнейшее продвижение вдоль западного побережья на север Байкала.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка в районе мыса Зундук (северной оконечности пролива Малое море) на борту теплохода.

Малое мореМалое мореМалое море
4 день

Байкало-Ленский заповедник

В этот день мы продолжаем наше плавание и идём до мыса Заворотный.

По возможности сможем совершить остановку в районе мыса Рытый напротив самого широкого места Байкала!

Ночевка на борту теплохода в районе м. Заворотный.

В 1962 году в районе мыса Заворотный был построен геологический поселок предприятием "Байкалкварцсамоцветы" после первого в мире открытия микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной обработки металла.

Сейчас в поселке проживает несколько человек.

Байкало-Ленский заповедникБайкало-Ленский заповедникБайкало-Ленский заповедник
5 день

Переход на восточный берег Байкала

Сегодня мы совершим длительный переход с западного побережья Байкала на восточное к Чивыркуйскому заливу!

Обед на борту корабля.

Ужин.

К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив.

Ночёвка на борту теплохода.

Переход на восточный берег БайкалаПереход на восточный берег БайкалаПереход на восточный берег Байкала
6 день

Бухты Чивыркуйского залива

Мы будем совершать переходы по Чивыркуйскому заливу, где посетим Змеиную бухту с целебными ваннами, температура воды в них составляет + 41 градус!

Обед на борту корабля.

Посещение островов Чивыркуйского залива.

Осмотр гнездовья Большого баклана (с воды).

Посещение бухты Крохалиная.

Ужин.

По желанию – банька на борту корабля.

Ночёвка на борту корабля в одной из бухт Чивыркуйского залива.

Бухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского заливаБухты Чивыркуйского залива
7 день

Ушканьи острова

В этот день нас ждёт экскурсия по самому большому лежбищу байкальской нерпы – Ушканьим островам!

Завтрак на борту корабля.

Экскурсия по островам.

Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя – нерпы.

Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.

По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 года.

Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то нерпы ныряют с камней в воду.

При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет (посещение острова по желанию и за дополнительную плату).

Обед на борту корабля.

Продолжение осмотра островов.

Ужин на борту корабля.

Ночёвка на борту корабля в районе острова Большого Ушканьего.

Ушканьи островаУшканьи островаУшканьи островаУшканьи острова
8 день

Острова Малого Моря. Остров Ольхон

Переход до пролива Малое море.

Экскурсия по островам Малого моря.

В Малом море (вместе с островом Ольхон) возвышается 15 скалистых островов.

Самыми крупными из них являются острова Замогой, Огой, Ольтрек и др.

По пути остановка на острове Ольхон в районе Сарайского пляжа, посещение мыса Бурхан (Шаман-Скалы) Шаман-скала, одна из девяти шаманских святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).

Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.

По возможности посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построена Буддийская ступа.

С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.

Обед на борту корабля.

Продолжение экскурсии по островам Малого моря.

Ужин.

Ночёвка на борту корабля в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.

Острова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров ОльхонОстрова Малого Моря. Остров Ольхон
9 день

Малое Море. Завершение экспедиции

После завтрака окончание экспедиции и высадка пассажиров.

12:00 Высадка пассажиров на причале в поселке Сахюрта (МРС).

Трансфер на автобусе в Иркутск (280 км, время в пути 4-5 часов).

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.

Одноместное размещение не предусмотрено. Если гость один, то происходит подселение. В этом туре предусмотрены выкуп мест, а не кают.
Конечно, можно выкупить целиком каюту при одноместном размещение, но в этом случае доплата 130 000 рублей. Так как этот тур уникальный и проводится один раз в год.

Варианты проживания

Теплоход «Вымпел»

8 ночей

Теплоход "Вымпел"- современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу. Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек. В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу. В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой. Вместимые каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру. На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку. Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза.

Навигационное оборудование:
  • эхолот
  • надувная моторная лодка
  • непотопляемая спасательная шлюпка
  • спасательные жилеты
  • спасательные круги.
Технические характеристики
  • Скорость – 24 км/час
  • Длина – 27 метров
  • Ширина – 4 метра
  • Количество палуб – 2
  • Класс регистра – М
  • Напряжение – 220 Вольт
Каюта №1 стандарт + TWIN
Вход в каюту из коридора, двухместная, кровати раздельные. Общая площадь каюты - 7,8 м2. Размещение: 2 чел
В каюте:
  • санузел с душем
  • сейф
  • окна
  • место под одежду
  • розетки (2 шт)
  • обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
Каюта №2 Улучшенная TWIN
Вход в каюту из коридора, четырехместная, просторная, кровати раздельные (купе). Общая площадь каюты - 8,4 м2.
Размещение: 4 чел
В каюте:
  • санузел с душем
  • сейф
  • окна
  • шкаф для одежды
  • розетки (2 шт)
  • обогреватель
  • столик
  • Спальные места: 4 кровати, TWIN
Каюта №3 Улучшенная
Вход в каюту из кают-компании, четырехместная,
просторная, 2 кровати раздельные (купе), большой двухместный диван.
Размещение: 4 чел
В каюте:
  • санузел с душем
  • сейф
  • окна
  • шкаф под одежду
  • розетки (3 шт)
  • обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
Каюта №4 Стандарт + TWIN
Вход в каюту с кормы, двухместная, высота потолка 180 см, кровати разд2 елены
лестницей. Общая площадь каюты - 6,6 м 2 Размещение: 2 чел
В каюте:
  • санузел с душем
  • окна
  • сейф
  • розетки (1 шт)
  • место для одежды
  • столик
  • обогреватель
  • Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
Каюта №5 Стандарт внутренняя
Расположена на верхней палубе, просторная, 1 кровать и диван. Общая
площадь каюты: 5,7м2. Санузел рядом с каютой. Размещение: 4 чел
В каюте:
  • окна на променад
  • шкаф под одежду
  • розетки (2 шт)
  • обогреватель
  • сейф
  • столик
  • Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»Теплоход «Вымпел»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автомобильный трансфер к месту начала и окончания экспедиции
  • Проживание на теплоходе
  • 3-х разовое питание
  • Экскурсии по программе с квалифицированными гидами и научными сотрудниками
  • Плата за посещение национальных парков и заповедников
  • Покупка саженцев
  • Организация научно-исследовательской деятельности по программе экспедиции
  • Погружение в Байкал с аквалангом (по погодным условиям)
  • Работа с микроскопами
  • Встречи с представителями природоохранных организаций
  • Бани по программе
  • Мед. страхование
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в отелях в Иркутске
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая куртка, легкая шапочка;
  2. непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на плохую погоду и вечера;
  3. легкая ветровка или куртка на хорошую погоду;
  4. теплый свитер;
  5. теплая шапка, кепка или панамка от солнца;
  6. термобелье;
  7. перчатки;
  8. теплые носки (1 пара), тонкие носки;
  9. ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок по пересеченной местности;
  10. легкая обувь для нахождения внутри корабля (мокасины, кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не скользить по палубе теплохода);
  11. солнцезащитные очки;
  12. крем от загара и от обветривания;
  13. фонарик;
  14. купальник или купальные плавки для посещение бань, горячих источников на маршруте;
  15. все средства личной гигиены;
  16. личную миниаптечку (укачивание, простуда, расстройства желудка, головная боль и тд.);
  17. дополнительные батареи для фотоаппарата, фонарика;
  18. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое будет питание?

Завтраки, обеды и ужины из свежих домашних продуктов, комплексные, включают салаты и вторые блюда.

Байкальский регион славится свой местной кухней, основанной на охоте и рыболовстве, поэтому вы попробуете много вкуснейших блюд из рыбы, а также национальные бурятские блюда и даже поучаствуете в мастер-классах по их приготовлению.

При совместном с командой вылове рыбы базовое меню заменяется блюдами из свежепойманной белой байкальской рыбы (хариус, сиг, сазан, щука, ленок, окунь, налим и пр.) в различных вариантах! (уха, жареная, копченая, запеченная, малосольная и вяленая рыба).

Если у вас имеются диетические особенности в питании или приверженность к вегетарианству, то следует заранее предупредить об этом менеджера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2024
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Д
2 авг 2023
Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
Л
2 авг 2023
Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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