Байкальский хит

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Приглашаем вас в увлекательный комбинированный тур. Нас ждет отдых на Ольхоне и круиз на теплоходе комфорт-класса по водным просторам Байкала. Байкальская вода уникальна и удивительна, как и сам Байкал. Она необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж и давние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни.
Байкальский хит
Байкальский хит
Байкальский хит
Ближайшие даты:
5
авг
15
авг

Что вас ожидает:

Безмятежная природа Байкала
Безмятежная природа Байкала
Отдохнем душой на лоне природной красоты и зарядимся энергией Байкала
Банька на берегу озера
Банька на берегу озера
По желанию сходим в настоящую сибирскую баню на берегу озера
Места Силы
Места Силы
Прогуляемся по местам магического притяжения и посетим священные места бурятского шаманизма
Сочная бурятская кухня
Сочная бурятская кухня
Отведаем самые вкусные национальные бурятские блюда
Разнообразный досуг
Разнообразный досуг
Свободное время сможем посвятить активному отдыху на велосипедах, катамаранах, байдарках или сапсёрфах

Программа тура по дням

1 день

Этно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала Шаманка

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

Сборный трансфер с Иркутска до острова Ольхон.

В пути 5 часов.

Через час после выезда из города, посещения этно-парка «Золотая орда».

Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте «Хомус».

Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод «Ёхор».

После представления обед.

Сегодня в меню национальные бурятские блюда.

Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера и вкусный ужин.

После ужина все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру и проводить закат в сердце острова Ольхон у скалы Шаманка.

Этно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала ШаманкаЭтно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала ШаманкаЭтно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала ШаманкаЭтно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала Шаманка
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

9:00 завтрак на базе отдыха.

После завтрака отправляемся на сборную экскурсию на автомобиле УАЗ на северную оконечность острова – мыс Хобой.

Продолжительность экскурсии около шести часов.

Во время экскурсии вы посетите:

  • деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик;
  • живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками;
  • мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания;
  • скандальную скульптуру современного художника «Хранитель Байкала»;
  • местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.

На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет обед и горячий чай с байкальскими травами.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Свободный день

Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть, как хочет.

Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.

А ещё можно выбрать экскурсию по своему вкусу.

Вариантов достаточно много:

  • экскурсия на юг острова Ольхон;
  • аренда велосипеда;
  • прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа;
  • прогулка на лошадях;
  • поездка на остров Огой на катере;
  • посещение жаркой сибирской бани.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Круиз «Сердце Байкала»

После завтрака у вас будет немного времени, чтобы прогуляться к скале Шаманка, Сарайскому пляжу и Хужиру, ведь сегодня вы покинете Ольхон и отправитесь в водное путешествие по озеру.

В 12:00 выселение из отеля и трансфер к месту посадки на теплоход.

Около 13:00-14:00 посадка на теплоход, размещение в каютах, техника безопасности, знакомство с командой.

Начало круиза «Сердце Байкала».

Пройдя пролив Ольхонские ворота, теплоход выходит в Большой Байкал и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков III-V веков нашей эры.

Вечером прибытие в бухту Сенная.

По желанию, можно будет посетить сауну на борту теплохода.

Замечательное средство для очищения и укрепления организма, способное обеспечить максимальный заряд энергии и хорошего настроения.

Ужин и ночевка на борту теплохода.

Водный дневной переход 120 км, время в пути 8-10 часов

Круиз «Сердце Байкала»Круиз «Сердце Байкала»Круиз «Сердце Байкала»Круиз «Сердце Байкала»
5 день

Бухта Песчаная. Листвянка. Отъезд в Иркутск

Около 6 часов утра выход с бухты Сенная.

По пути возможна остановка и прогулка в бухте Песчаная.

Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже.

Затем переход до Листвянки вдоль живописного Приморского хребта.

12:00 высадка в п. Листвянка на главном причале, напротив отеля «Маяк».

Трансфер в Иркутск.

Все желающие могут задержаться и провести время в Листвянке.

Наши менеджеры помогут забронировать номер и дополнительные экскурсии.

Если вы решите уехать в этот день, то рекомендуем приобретать билеты на вечерние рейсы или задержаться на день в Иркутске.

Проживание

Тур предусматривает проживание на борту теплохода класса комфорт (1 ночь) и в гостинице на Ольхоне (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КаютыДвухместная каютаДвухместная каютаТрехместнаяЧетырехместная
При 2-местном размещение При 1-местном размещениистоимость на 1 человека
Улучшенная
(№2 twin, 3 twin/DBL)
84 890113 89076 89073 890
Стандарт twin
(№ 1, 4)		81 890110 890--
Внутренняя
(№5) twin/DBL
76 89093 89071 890-

Варианты проживания

Отель «Флагман»

3 ночи
Отель «Флагман» — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено из кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В номерах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на Байкал.
Отель «Флагман»Отель «Флагман»

Круизный теплоход

1 ночь

Круизный теплоход был построен и запущен в эксплуатацию в 2015 году в городе Иркутск.

Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.

В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу. В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.

На второй палубе расположена уютная кают-кампания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку.
Технические характеристики:
• Длина 27 м
• Ширина 4 м
• Скорость до 24 км/ч
• Количество палуб - 2
Команда теплохода состоит из: капитана, механика и кока.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на борту теплохода (1 ночь) и на Ольхоне (3 ночи)
  • Трансфер до переправы
  • Гид - сопровождающий (1,4,5 день)
  • Трехразовое питание (кроме 3 дня)
  • Экскурсия в этно-парк Золотая орда (1 день)
  • Экскурсия на мыс Хобой (2 день)
  • Групповой трансфер Иркутск - Хужир, Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
  • Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
  • Памятные подарки и сувениры
  • Оплата посещения национального парка:
  • Сауна на борту теплохода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в номерах и отелях более высокой категории
  • Услуги гида на иностранном языке
  • Дополнительное питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в маршрут
  • Экскурсионная программа, обед и ужин в 3 день:
  • Экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.)
  • Аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.)
  • Прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.)
  • Прогулка на лошадях (2 000 руб.)
  • Поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.)
  • Посещение жаркой сибирской бани
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2024
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Д
2 авг 2023
Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
Л
2 авг 2023
Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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