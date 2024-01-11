1 день

Этно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала Шаманка

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

Сборный трансфер с Иркутска до острова Ольхон.

В пути 5 часов.

Через час после выезда из города, посещения этно-парка «Золотая орда».

Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте «Хомус».

Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод «Ёхор».

После представления обед.

Сегодня в меню национальные бурятские блюда.

Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера и вкусный ужин.

После ужина все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру и проводить закат в сердце острова Ольхон у скалы Шаманка.