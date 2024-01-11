авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этно-парк «Золотая орда». Ольхон. Скала Шаманка
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.
Сборный трансфер с Иркутска до острова Ольхон.
В пути 5 часов.
Через час после выезда из города, посещения этно-парка «Золотая орда».
Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте «Хомус».
Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод «Ёхор».
После представления обед.
Сегодня в меню национальные бурятские блюда.
Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера и вкусный ужин.
После ужина все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру и проводить закат в сердце острова Ольхон у скалы Шаманка.
Экскурсия на мыс Хобой
9:00 завтрак на базе отдыха.
После завтрака отправляемся на сборную экскурсию на автомобиле УАЗ на северную оконечность острова – мыс Хобой.
Продолжительность экскурсии около шести часов.
Во время экскурсии вы посетите:
- деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик;
- живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками;
- мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания;
- скандальную скульптуру современного художника «Хранитель Байкала»;
- местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.
На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет обед и горячий чай с байкальскими травами.
Свободный день
Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть, как хочет.
Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.
А ещё можно выбрать экскурсию по своему вкусу.
Вариантов достаточно много:
- экскурсия на юг острова Ольхон;
- аренда велосипеда;
- прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа;
- прогулка на лошадях;
- поездка на остров Огой на катере;
- посещение жаркой сибирской бани.
Круиз «Сердце Байкала»
После завтрака у вас будет немного времени, чтобы прогуляться к скале Шаманка, Сарайскому пляжу и Хужиру, ведь сегодня вы покинете Ольхон и отправитесь в водное путешествие по озеру.
В 12:00 выселение из отеля и трансфер к месту посадки на теплоход.
Около 13:00-14:00 посадка на теплоход, размещение в каютах, техника безопасности, знакомство с командой.
Начало круиза «Сердце Байкала».
Пройдя пролив Ольхонские ворота, теплоход выходит в Большой Байкал и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков III-V веков нашей эры.
Вечером прибытие в бухту Сенная.
По желанию, можно будет посетить сауну на борту теплохода.
Замечательное средство для очищения и укрепления организма, способное обеспечить максимальный заряд энергии и хорошего настроения.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 км, время в пути 8-10 часов
Бухта Песчаная. Листвянка. Отъезд в Иркутск
Около 6 часов утра выход с бухты Сенная.
По пути возможна остановка и прогулка в бухте Песчаная.
Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже.
Затем переход до Листвянки вдоль живописного Приморского хребта.
12:00 высадка в п. Листвянка на главном причале, напротив отеля «Маяк».
Трансфер в Иркутск.
Все желающие могут задержаться и провести время в Листвянке.
Наши менеджеры помогут забронировать номер и дополнительные экскурсии.
Если вы решите уехать в этот день, то рекомендуем приобретать билеты на вечерние рейсы или задержаться на день в Иркутске.
Проживание
Тур предусматривает проживание на борту теплохода класса комфорт (1 ночь) и в гостинице на Ольхоне (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Каюты
|Двухместная каюта
|Двухместная каюта
|Трехместная
|Четырехместная
|При 2-местном размещение
|При 1-местном размещении
|стоимость на 1 человека
Улучшенная
(№2 twin, 3 twin/DBL)
|84 890
|113 890
|76 890
|73 890
|Стандарт twin
(№ 1, 4)
|81 890
|110 890
|-
|-
Внутренняя
(№5) twin/DBL
|76 890
|93 890
|71 890
|-
Варианты проживания
Отель «Флагман»
Круизный теплоход
Круизный теплоход был построен и запущен в эксплуатацию в 2015 году в городе Иркутск.
Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.
В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу. В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту теплохода (1 ночь) и на Ольхоне (3 ночи)
- Трансфер до переправы
- Гид - сопровождающий (1,4,5 день)
- Трехразовое питание (кроме 3 дня)
- Экскурсия в этно-парк Золотая орда (1 день)
- Экскурсия на мыс Хобой (2 день)
- Групповой трансфер Иркутск - Хужир, Листвянка - Иркутск
- Экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- Памятные подарки и сувениры
- Оплата посещения национального парка:
- Сауна на борту теплохода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение в номерах и отелях более высокой категории
- Услуги гида на иностранном языке
- Дополнительное питание, не включенное в программу
- Дополнительные экскурсии, не включенные в маршрут
- Экскурсионная программа, обед и ужин в 3 день:
- Экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.)
- Аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.)
- Прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.)
- Прогулка на лошадях (2 000 руб.)
- Поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.)
- Посещение жаркой сибирской бани
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.