1 день

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.

После сбора группы вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей, постепенно выводя вас к берегу Байкала.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь в гостиницу.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

При желании можно отправиться прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

На этом первый день путешествия подходит к концу.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед в дороге.