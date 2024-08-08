Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
После прибытия в Иркутск начнется ваше байкальское путешествие.
После сбора группы вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей, постепенно выводя вас к берегу Байкала.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь в гостиницу.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
При желании можно отправиться прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
На этом первый день путешествия подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед в дороге.
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию на живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
В рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить, отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешение на посещение национального парка.
Переход по Байкалу на катере по маршруту: Ольхон - Ушканьи острова - Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово
Утром после завтрака прощаемся с Ольхоном и отчаливаем от его берегов на катере, чтобы встретить ночь на другом берегу в Бурятии.
Сегодняшний день мы почти полностью проведем на воде.
Утром после завтрака отправляемся на катере к Ушканьим островам, дорога до них займет почти 4 часа.
Пойдем на катере вдоль острова Ольхон, увидим с воды мыс Хобой – северную часть Ольхона.
Здесь вы побывали вчера, где с высоты мыса Хобой наблюдали за просторами Байкала.
Ушканьи острова – это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.
В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.
К лежбищу у острова Тонкий проложена эко-тропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.
Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправиться их смотреть.
Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!
Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!
Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.
Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы доберемся до Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Максимихи.
Здесь мы остановимся отдохнуть и переночевать.
Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.
Экскурсия в дацан Богини Янжимы
Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.
До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.
Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.
Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.
Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.
При желании, можно оставить свой подарок.
В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, в котором происходит поклонение духам, и многие другие!
После экскурсии мы возвращаемся в Максимиху.
В течении дня вас ждёт сытный обед и перекус по дороге.
Вы увидите: горы Баргузинского хребта, дацан богини Янжимы, камень с ликом богини Янжимы, порог Шаманский, сад Камней, Бухэ Шулун, Сувинская саксония.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.
Посещение горячих источников
Утром после завтрака отправляемся в путь до Горячинска, где переночуем.
В Горячинске вам будет предложено посещение горячих минеральных источников.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
Первые сведения о минеральном источнике Санкт-Петербургская академия наук получила во второй половине XVIII века, когда в 1767 году целебный ключ посетил академик Э. Л. Лаксман.
В 1772 году академик И. Г. Георги в ходе двухлетней экспедиции вокруг Байкала первым дал описание и название источника.
Также он произвёл первый химический анализ минеральной воды, одобрительно отозвался об источнике и его целебных свойствах.
Примерно через три года, иркутский губернатор издал указ о том, что теперь это место становится курортом.
Вечером вы возвращаетесь в Максимиху.
Завтра вас ждет дорога в столицу Бурятии Улан-Удэ.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение горячих источников.
Вы увидите: Горячинск, горячие минеральные источники.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
Путь наш пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ. «Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.
Также дорога до Улан-Уды включает посещение живописного женского монастыря.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!
По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.
По дороге в Улан-Удэ вас ждёт сытный обед (не включен в стоимость).
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак Вы увидите: Турка, Улан-Удэ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в п. Максимиха и на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Стандарт
|96 000
|20 000
|Комфорт
|120 000
|38 000
Варианты проживания
Гостиницы по тарифу «Стандарт» на Ольхоне
БО «Алдартай», БО «Усадьба Копылова», кемпинг-отель «Ольхон», отель «Байкал Терра», ГД «Wild Place», ГД «Усадьба Рыбака», ГД «Адмирал».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» на Ольхоне
Отель «Байкал Хан», отель Дача «БайкалЭко», арт-отель «Порт Ольхон», отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa», отель «Villa Malina».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Максимихе
БО «Радуга», гостиница «Лукоморье», отель «Байкал Park», ГД «Маяк», БО «Далай.
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Максимихе
Парк-отель «Кумуткан», глэмпинг «Тайга», эко-отель «Байкальское шале».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени. Точки сбора: гостиница Ангара и аэропорт, ориентировочно с 8 до 10 утра (в каждой группе индивидуально ставят время). Точное время туристам сообщает организатор накануне тура;
- Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени;
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения;
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка;
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании);
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Как организована встреча?
Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.
До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.
При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.