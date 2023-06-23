Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Четыре дня на Ольхоне

Остров Ольхон - удивительное сочетание разнообразных и красивых пейзажей

Остров Ольхон — удивительное сочетание разнообразных и красивых пейзажей, остров идеален для любителей дикой природы, богатой истории и древней культуры островитян.
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
Четыре дня на Ольхоне
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Описание

Что вас ожидает:

День 1:

  • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска. В дороге 3-4 часа.
  • 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
  • 14:00 — Доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. По пути будет несколько остановок на льду, в том числе у ледяных пещер.
  • 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан - скала Шаманка.
  • 19:30 — заселение в гостиницу.
  • Питание не включено.

День 2:

  • 08:30 — завтрак.
  • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).
  • 13:00 — обед на природе и продолжение путешествия по льду Байкала.
  • 17:00 — возвращение в Хужир и свободное время.
  • Включено питание: завтрак, обед.

День 3:

  • 08:30 — завтрак.
  • 09:00 — отправляемся на юг острова. Сегодня нас ждут ледяные гроты и пещеры. Места: Ялгинский мыс, священный остров Огой, где находится Буддийская Ступа, Трезубец, Кобылья голова и замёрзшие пузыри. В этот день льда будет не меньше.
  • 13:00 — обед.
  • 17:00 — возвращение в Хужир и свободное время.
  • Включено питание: завтрак, обед.

День 4:

  • 07:30 — можно встретить рассвет на Шаманке.
  • 09:00 — завтрак.
  • 09:30-12:30 — свободное время, можно покататься на коньках или горных велосипедах по льду Байкала.
  • 17:00 — возвращение в Иркутск.
  • Включено питание: завтрак.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и на посещение заповедных территорий
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
  • Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на Ваши даты:
  • Гостевой дом Воскресение
  • Отель Панорама
  • Гостевой дом Ольхон
  • Мини-отель Шаманка
  • Отель Отдых на Байкале
  • Усадьба Никиты Бенчарова
Что не входит
  • В промежутке ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 9 000 ₽ с группы и 1200-1400 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке
  • Питание, которое не входит в программу
  • Для ценителей уникальных мест можно дополнительно включить в программу посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале — 6000 руб. за группу
  • Также по необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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