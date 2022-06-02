Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря

Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы

Авторский тур
За четыре дня вы увидите самые значимые места Байкала: скалу Шаманка и мыс Хобой, острова Замагой и Огой, а также Песчаную бухту и мыс Три брата.

Мы будем жить на острове Ольхон в одном из лучших отелей, гулять по лесным тропинкам, есть байкальскую уху и встречать рассвет прямо возле Хранителя Байкала.

А в один из вечеров желающие смогут попариться в бане и окунуться в озере после парения.
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Тур состоится от 6 участников, максимальное количество участников — 8 человек.

Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий, также оставляем за собой право менять последовательность экскурсий при сохранении полной программы.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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