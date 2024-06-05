🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 232 отзыва Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом Начало: В центре города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 75 отзывов К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей Начало: у Иркутского драматического театра 2 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке Начало: У католического костела 7 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 36 отзывов Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан Начало: У вашего отеля 23 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 108 отзывов Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска Начало: По желанию заказчика 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Популярное предложение Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом Начало: У вашего отеля от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 33 отзыва Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 86 отзывов Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии Начало: Забираем гостей из гостиницы 22 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас Начало: По договоренности от 23 890 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Иркутск: историческое путешествие с экспертом Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 7 часов 27 отзывов Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера Начало: По договоренности от 15 700 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 32 отзыва Популярное предложение Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт... от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 102 отзыва Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ... от 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Иркутск: история, легенды и современность Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 43 отзыва День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона Начало: В Иркутске 33 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 45 отзывов Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней Начало: У вашего отеля 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: В поселке Хужир 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 131 отзыв Путешествие на Байкал: история, природа, культура Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля в Иркутске от 10 989 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 22 отзыва Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас Начало: В поселке Хужир 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Большое Голоустное - сакральное место Байкала Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 93 отзыва Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 21 отзыв Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня Начало: в вашем месте проживания в Иркутске 32 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты Начало: У места вашего проживания в Иркутске 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 55 отзывов Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон Начало: У вашего места проживания в Иркутске 33 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Листвянка - туристическая столица Байкала Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири Начало: В вашем отеле в Иркутске 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы Начало: В черте города, кроме отдаленных районов от 33 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 20 отзывов Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья Начало: В центре Иркутска 22 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 180 отзывов Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом Начало: У вашего отеля в Иркутске 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой Начало: В центре Иркутска 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Славное море, священный Байкал Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе... 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов 12 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Вкусы и запахи любимого Иркутска Знакомство с моим городом через его людей 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 1 отзыв Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки Начало: Аэропорт 3 600 ₽ за всё до 4 чел.