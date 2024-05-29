🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1 Расписание: Ежедневно от 21 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 74 отзыва Целебные источники Тункинской долины Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 70 отзывов День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 12 700 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 8 часов 66 отзывов Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара») Расписание: По субботам в 9:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 146 отзывов Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7 Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00 10 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 24 отзыва Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Байкал в Листвянке и исток реки Ангары Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске Расписание: Любой день от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Путешествие в Бурятию к подножию Саян Начало: Центр города Расписание: Любой день, выезд рано утром от 23 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры Начало: Место Вашего проживания в Иркутске Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Один день на Байкале: Малое море Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 20000 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 38 отзывов Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан Начало: Место вашего проживания в Иркутске Расписание: Каждый день в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Байкал в шаговой доступности Начало: По договоренности (Иркутск) Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 13 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Листвянка - визитная карточка Байкала Начало: По договоренности Расписание: ежедневно с 09:00 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Листвянка - ворота Байкала Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан) Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск Расписание: Ежедневно в 08:00 16 964 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы Начало: Заберем вас по вашему адресу Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00 от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Лучший день в Листвянке: путешествие от Иркутска до сердца Байкала Погрузитесь в атмосферу настоящей Сибири, исследуя историю и природу Листвянки в увлекательной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: Каждый день в 10.00 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Экскурсия на Байкал в п. Листвянка Начало: Г. Иркутск, там где вам удобно Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 10 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Иркутск и Байкал - самое интересное за один день Начало: Отель, где проживают туристы 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Добро пожаловать на Байкал: путешествие из Иркутска с посещением музея Тальцы Проведите незабываемый день, исследуя красоты Байкала и его окрестностей. Откройте для себя уникальные места и исторические памятники Начало: Иркутск 12 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Древние скалы Археи Начало: Гостиница Ангара, Иркутск Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие по диким степям Прибайкалья Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска Расписание: Любой день от 30 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске Расписание: Любой день от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов Увидеть Байкал за один день: Иркутск и Листвянка в одном путешествии Откройте для себя красоту Байкала в уникальной однодневной экскурсии из Иркутска. Вас ждет незабываемое путешествие в Листвянку с профессиональным гидом Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за человека

🚣‍♂️ На байдарках Индивидуальная 9 часов Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас Начало: Ваш отель в Иркутске Расписание: Любой день по вашему запросу от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Байкал заповедный - восточные берега Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы Расписание: Ежедневно с 08:00 23 000 ₽ за всё до 3 чел.