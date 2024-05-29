1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы
Начало: Заберем вас по вашему адресу
Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший день в Листвянке: путешествие от Иркутска до сердца Байкала
Погрузитесь в атмосферу настоящей Сибири, исследуя историю и природу Листвянки в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
Начало: Г. Иркутск, там где вам удобно
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал: путешествие из Иркутска с посещением музея Тальцы
Проведите незабываемый день, исследуя красоты Байкала и его окрестностей. Откройте для себя уникальные места и исторические памятники
Начало: Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
12 часов
Древние скалы Археи
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увидеть Байкал за один день: Иркутск и Листвянка в одном путешествии
Откройте для себя красоту Байкала в уникальной однодневной экскурсии из Иркутска. Вас ждет незабываемое путешествие в Листвянку с профессиональным гидом
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Начало: Забираем гостей с места проживания в городе
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖенни29 мая 2024Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
- ММихаил29 мая 2024Всё понравилось. Посмотрели всё, что, наверное, можно было за день. Экскурсия завершилась созерцанием милого чуда в виде Байкальской нерпы в музее в Листвянке. Хочу отметить интересную подачу информации экскурсоводом и обходительность, заботу водителя.
- ДДенис20 мая 2024Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
- ЛЛариса13 мая 2024Выражаю благодарность Руслану, как к очень внимательному, корректному гиду, путешествие было максимально комфортным, интересным, оптимально организованным - и по времени и по маршруту и по локациям и по рассказу, все понравилось, спасибо! Рекомендую!
- ММария7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александр -кладезь знаний, прекрасная подача информации. Очень рада, что нам так повезло с гидом. Поездка была чрезвычайно познавательна и интересна. Транспорт комфортный. Времени на всё было достаточно.
- ААлексей7 мая 2024Спасибо Марии! Все было здорово!
- ННадежда6 мая 2024Александр замечательный гид и фанат своего дела. Было очень интересно и познавательно послушать про Байкал и Иркутск. Большое спасибо!
- ВВиктория30 апреля 2024Очень красивая экскурсия, интересная и познавательная. Гид Ксения очень внимательная, классный водитель и прекрасный экскурсовод - мы узнали много нового из истории, географии, топонимики, религии. А Аршан, Саяны и Байкал, конечно, великолепны.
- ННелли25 апреля 2024Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Байкал»
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