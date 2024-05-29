Озеро Байкал – экскурсии в Иркутске

Найдено 27 экскурсий в категории «Озеро Байкал» в Иркутске, цены от 3 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тункинская долина и Аршан
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000 за всё до 2 чел.
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
День у «славного моря Байкал» в посёлке Листвянка
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
День у Байкала в Листвянке: Путешествие к сердцу Сибири
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
🚗 На машине
Групповая
8 часов
66 отзывов
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 900 за человека
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
146 отзывов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Индивидуальная
7 часов
24 отзыва
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000 за человека
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Один день на Байкале: Малое море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
38 отзывов
Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Байкал в шаговой доступности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Листвянка - визитная карточка Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Листвянка - визитная карточка Байкала
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Листвянка - ворота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Листвянка - ворота Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины (п. Аршан)
Начало: Ул. Сергеева, 3, Иркутск
Расписание: Ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
16 964 за всё до 4 чел.
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы
Начало: Заберем вас по вашему адресу
Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Лучший день в Листвянке
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Лучший день в Листвянке: путешествие от Иркутска до сердца Байкала
Погрузитесь в атмосферу настоящей Сибири, исследуя историю и природу Листвянки в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Экскурсия на Байкал в п. Листвянка
Начало: Г. Иркутск, там где вам удобно
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 700 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Добро пожаловать на Байкал: путешествие из Иркутска с посещением музея Тальцы
Проведите незабываемый день, исследуя красоты Байкала и его окрестностей. Откройте для себя уникальные места и исторические памятники
Начало: Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 9 чел.
Древние скалы Археи
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Древние скалы Археи
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура: <br>15.06.2024, <br>22.06.2024, <br>27.07.2024
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 800 за человека
Путешествие по диким степям Прибайкалья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000 за человека
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Увидеть Байкал за один день
Индивидуальная
9 часов
Увидеть Байкал за один день: Иркутск и Листвянка в одном путешествии
Откройте для себя красоту Байкала в уникальной однодневной экскурсии из Иркутска. Вас ждет незабываемое путешествие в Листвянку с профессиональным гидом
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за человека
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.
Байкал заповедный - восточные берега
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000 за всё до 3 чел.
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Начало: Забираем гостей с места проживания в городе
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
22 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женни
    29 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
  • М
    Михаил
    29 мая 2024
    Добро пожаловать на Байкал
    Всё понравилось. Посмотрели всё, что, наверное, можно было за день. Экскурсия завершилась созерцанием милого чуда в виде Байкальской нерпы в музее в Листвянке. Хочу отметить интересную подачу информации экскурсоводом и обходительность, заботу водителя.
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Тункинская долина и Аршан
    Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Листвянка - визитная карточка Байкала
    Выражаю благодарность Руслану, как к очень внимательному, корректному гиду, путешествие было максимально комфортным, интересным, оптимально организованным - и по времени и по маршруту и по локациям и по рассказу, все понравилось, спасибо! Рекомендую!
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александр -кладезь знаний, прекрасная подача информации. Очень рада, что нам так повезло с гидом. Поездка была чрезвычайно познавательна и интересна. Транспорт комфортный. Времени на всё было достаточно.
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Лучший день в Листвянке
    Спасибо Марии! Все было здорово!
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
    Александр замечательный гид и фанат своего дела. Было очень интересно и познавательно послушать про Байкал и Иркутск. Большое спасибо!
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Самобытная Бурятия: Тункинская долина, Аршан
    Очень красивая экскурсия, интересная и познавательная. Гид Ксения очень внимательная, классный водитель и прекрасный экскурсовод - мы узнали много нового из истории, географии, топонимики, религии. А Аршан, Саяны и Байкал, конечно, великолепны.
  • Н
    Нелли
    25 апреля 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Байкал»

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  4. Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
  5. Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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