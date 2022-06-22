Российский турбизнес и турсервис даже не пытается соответствовать западным стандартам, соответствует только по ценам. Т. к. я не интересуюсь новостями, уже после покупки тура, мне знакомый сказал, что горит Бурятия. Я тут же связалась с менеджерами Большой страны и просила выяснить обстановку в Иркутске и на Ольхоне. В ответ мне написали, что небо в Иркутске ясное, на Ольхоне слабая дымка. А по приезду в Иркутск мы увидели, что город затянут дымом и явственно чувствуется гарь, причем гид нам сообщил, что такая ситуация уже неделю. Т. е. организаторы умышленно вводят в заблуждение. В итоге всю неделю мы видели максимум метров на 50, все серое - земля, вода, небо. Т. е. по факту мы ничего не увидели, небо рассеялось в день отъезда. И это очень обидно! По поводу самого тура - очень большие расстояния до разных достопримечательностей - до Ольхона мы добирались 7 часов, обратно 6 ч, до других мест от 1.5 ч до 2.5 ч - и почти все это время туристы предоставлены сами себе, небольшие комментарии гида при поездке ситуацию не очень спасали. Это у нас еще гид был хороший - Денису огромный респект. Другие гиды просто всю дорогу не обращали на туристов внимания. Водные экскурсии на маленьких катерах, которые продуваются со всех сторон - очень холодно и не комфортно плыть по 5-6 часов. Еда - это отдельная тема. Кормили хорошо только в гостинице Ангара. Гостиница хорошая, но не знаю, чем они стирают постельное белье. Через час после бессонной ночи в самолете, я проснулась в гостинице от того, что не могу дышать. Я аллергик и у меня началась жуткая аллергия на химию, которой было постирано постельное белье. Причем никакие таблетки от аллергии мне не помогли, я уже думала скорую вызывать, подумала, что у меня будет анафилактический шок. Вообщем в итоге я не спала две ночи совсем - в самолете и в гостинице. На Ольхоне гостиница Байкал максимум 2 звезды, у нас был номер с удобствами, но душевая кабина стояла на пеньках и качалась и поскрипывала, из под душевой все время натекала вода, на мое обращение по этому поводу, просто положили тряпку. Спасибо хоть там у меня не было аллергии на стиральный порошок. Кормили в гостинице Байкал плохо, порции мизерные, для женщин и детей еще может и ничего, но для мужчин слишком маленькие, шведского стола нет. Фруктов нет вообще, овощи - пару долек помидоров и огурцов на завтрак. Организаторы интересовались, есть ли ограничения по питанию, а зачем?! Всех кормили одинаково и выбора нет. Во время экскурсий, так называемые пикники - это похлебка из консервов и чай с печеньками) Конечно я, когда покупала тур, прекрасно осознавала уровень сервиса в России, но господа, ставьте тогда цены соответствующие этому сервису!!! Стоимость за двоих не включая билеты на самолет около 80 тыс. За 88 тыс. можно купить тур на 10 дней в Египет или Турцию, и это все включено и билеты тоже. Все эти "мелочи" испортили впечатление. Хотя сам Байкал конечно прекрасен. Мне кажется, что на Байкал надо приезжать без экскурсии, чтобы просто напитаться энергетикой этого места.