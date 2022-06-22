Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомимся, получаем багаж.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу.
Мы посетим место основания Иркутска, прогуляемся по набережной реки Ангары, заглянем в исторический квартал.
После экскурсии размещаемся в гостиницах и гостиничных квартирах Иркутска.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Остров отделен от материка небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме.
Прибытие в п. Хужир –туристический центр острова.
Размещение на базе отдыха/в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).
Первое знакомство с островом – пешая экскурсию к священной скале Шаманка.
Возвращение на базу, ужин.
Протяженность: авто – 280 км.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.
После завтрака вас ждет увлекательная экскурсия на мыс Хобой (в пер. с бурятского «клык»), северную оконечность острова Ольхон.
Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди – бесконечные водные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.
Полные впечатлений и эмоций возвращаемся на базу. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Сегодня группа отправляется на водную экскурсию по Байкалу.
На корабле вы проплывете по Малому морю и прибудете в живописную бухту, где расположен целебный источник.
Небольшая прогулка к источнику и обед на берегу.
Далее на катере вы отправитесь к острову Огой.
На острове установлена буддийская Ступа Просветления.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого. Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30).
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) после 19:00.
Время в пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.