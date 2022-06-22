Очарование Ольхона и Иркутска

От Иркутска до о. Ольхон в экскурсионном летнем туре. Зарядитесь этим солнечным островом, познакомьтесь с Иркутском

4.4
3 отзыва

От Иркутска до о. Ольхон в экскурсионном летнем туре. Зарядитесь этим солнечным островом, познакомьтесь с Иркутском, гуляя по старинным улочкам. Насладитесь красотами Байкала и Ольхона.

Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Иркутск

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомимся, получаем багаж. 

Отправляемся на обзорную экскурсию по городу.

Мы посетим место основания Иркутска, прогуляемся по набережной реки Ангары, заглянем в исторический квартал.

После экскурсии размещаемся в гостиницах и гостиничных квартирах Иркутска.

Питание: самостоятельно за свой счет.

2 день
Остров Ольхон, скала Шаманка

Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Остров отделен от материка небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме.

Прибытие в п. Хужир –туристический центр острова.

Размещение на базе отдыха/в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).

Первое знакомство с островом – пешая экскурсию к священной скале Шаманка.

Возвращение на базу, ужин.

Протяженность: авто – 280 км.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.

3 день
Мыс Хобой

После завтрака вас ждет увлекательная экскурсия на мыс Хобой (в пер. с бурятского «клык»), северную оконечность острова Ольхон.

Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди – бесконечные водные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.

Полные впечатлений и эмоций возвращаемся на базу. Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

4 день
Юг острова Ольхона

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

5 день
Водное путешествие на о. Огой

Сегодня группа отправляется на водную экскурсию по Байкалу.

На корабле вы проплывете по Малому морю и прибудете в живописную бухту, где расположен целебный источник.

Небольшая прогулка к источнику и обед на берегу.

Далее на катере вы отправитесь к острову Огой.

На острове установлена буддийская Ступа Просветления.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

6 день
Отдых на берегу Байкала

Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого. Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам.

Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.

7 день
Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30).

Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) после 19:00.

Время в пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер Иркутск – остров Ольхон – Иркутск
  • Размещение в Иркутске (1 сутки)
  • Размещение на Ольхоне (5 суток)
  • Питание по программе:
  • 1 день – не включено
  • 2 день – завтрак и ужин
  • 3, 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 6 день – завтрак и ужин
  • 7 день – завтрак.
  • Экскурсии по программе:
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
  • Водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Дополнительное питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
И
22 июня 2022
Всё было хорошо. Спасибо менеджеру Старковой Марии за организацию тура.
О
28 сен 2021
Низкий поклон организаторам тура Очарование Ольхона и Иркутска. Отдельная благодарность гиду Артуру, от него исходит позитив, свобода и любовь к Байкалу, которая передается всем туристам, и ты уже сам видишь и небо голубее, и море бескрайнее, и место волшебное. Благодаря ему группа подружилась и сблизилась. Разные люди, разного возраста, и разных уголков страны смогли стать большой семьей, всем им огромное спасибо за то что они есть.

Каждый экскурсионный день продуман так, что утро быстро превращается в вечер, и свободный день в конце тура, это как подарок судьбы, дал возможность сесть на пляже, смотреть на море и чувствовать энергетику Байкала.

Погода благоволила нашему туру, море солнце и ветер дали возможность все попробовать, везде побывать, и от каждой минуты получить удовольствие.

Осталось увидеть Байкал зимой
А
16 авг 2021
Российский турбизнес и турсервис даже не пытается соответствовать западным стандартам, соответствует только по ценам. Т. к. я не интересуюсь новостями, уже после покупки тура, мне знакомый сказал, что горит Бурятия. Я тут же связалась с менеджерами Большой страны и просила выяснить обстановку в Иркутске и на Ольхоне. В ответ мне написали, что небо в Иркутске ясное, на Ольхоне слабая дымка. А по приезду в Иркутск мы увидели, что город затянут дымом и явственно чувствуется гарь, причем гид нам сообщил, что такая ситуация уже неделю. Т. е. организаторы умышленно вводят в заблуждение. В итоге всю неделю мы видели максимум метров на 50, все серое - земля, вода, небо. Т. е. по факту мы ничего не увидели, небо рассеялось в день отъезда. И это очень обидно! По поводу самого тура - очень большие расстояния до разных достопримечательностей - до Ольхона мы добирались 7 часов, обратно 6 ч, до других мест от 1.5 ч до 2.5 ч - и почти все это время туристы предоставлены сами себе, небольшие комментарии гида при поездке ситуацию не очень спасали. Это у нас еще гид был хороший - Денису огромный респект. Другие гиды просто всю дорогу не обращали на туристов внимания. Водные экскурсии на маленьких катерах, которые продуваются со всех сторон - очень холодно и не комфортно плыть по 5-6 часов. Еда - это отдельная тема. Кормили хорошо только в гостинице Ангара. Гостиница хорошая, но не знаю, чем они стирают постельное белье. Через час после бессонной ночи в самолете, я проснулась в гостинице от того, что не могу дышать. Я аллергик и у меня началась жуткая аллергия на химию, которой было постирано постельное белье. Причем никакие таблетки от аллергии мне не помогли, я уже думала скорую вызывать, подумала, что у меня будет анафилактический шок. Вообщем в итоге я не спала две ночи совсем - в самолете и в гостинице. На Ольхоне гостиница Байкал максимум 2 звезды, у нас был номер с удобствами, но душевая кабина стояла на пеньках и качалась и поскрипывала, из под душевой все время натекала вода, на мое обращение по этому поводу, просто положили тряпку. Спасибо хоть там у меня не было аллергии на стиральный порошок. Кормили в гостинице Байкал плохо, порции мизерные, для женщин и детей еще может и ничего, но для мужчин слишком маленькие, шведского стола нет. Фруктов нет вообще, овощи - пару долек помидоров и огурцов на завтрак. Организаторы интересовались, есть ли ограничения по питанию, а зачем?! Всех кормили одинаково и выбора нет. Во время экскурсий, так называемые пикники - это похлебка из консервов и чай с печеньками) Конечно я, когда покупала тур, прекрасно осознавала уровень сервиса в России, но господа, ставьте тогда цены соответствующие этому сервису!!! Стоимость за двоих не включая билеты на самолет около 80 тыс. За 88 тыс. можно купить тур на 10 дней в Египет или Турцию, и это все включено и билеты тоже. Все эти "мелочи" испортили впечатление. Хотя сам Байкал конечно прекрасен. Мне кажется, что на Байкал надо приезжать без экскурсии, чтобы просто напитаться энергетикой этого места.

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