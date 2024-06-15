Вскоре после восстания на Сенатской площади Сибирь приняла первых осуждённых. Иркутская колония декабристов была одной из крупнейших. На экскурсии мы поговорим об их жизни здесь и особой роли дворян в развитии края.
Вы посетите усадьбы Волконского и Трубецкого, некрополь и другие места, связанные с самыми известными политическими ссыльными в истории России.
Вы посетите усадьбы Волконского и Трубецкого, некрополь и другие места, связанные с самыми известными политическими ссыльными в истории России.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Иркутские страницы жизни ссыльных мятежников и их семей
- Вы узнаете о взаимоотношениях декабристов с иркутским чиновничеством, купечеством, генерал-губернатором Н. Н Муравьёвым
- Услышите подробности жизни их близких, детей и жён. В частности, я расскажу о детях Сергея Волконского, их воспитании и обучении в Урике и Иркутске, а также о Ноннушке Муравьёвой, дочери декабриста Никиты Муравьёва.
- Кроме того, мы поговорим об их сфере деятельности в Сибири на основе широкого круга источников (письма, мемуары, архивные документы)
В нашей программе:
- усадьба Волконского
- Спасо-Преображенская церковь
- Сиропитательный дом купчихи Е. Медведниковой
- усадьба Трубецкого
- сквер, посвящённый жёнам декабристов
- Белый дом (резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири)
- Знаменский женский монастырь
- Лисихинское (Амурское) кладбище
- Входо-Иерусалимское кладбище
Кому подойдёт экскурсия
Всем неравнодушным к истории Отечества людям.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в усадьбы Волконского и Трубецкого — по 200 руб. с человека, есть скидки для стандартных льготных категорий граждан.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иркутске
С 1987 года работаю в Иркутском областном краеведческом музее. Одной их должностных обязанностей сотрудника музея является проведение экскурсий в отделах, по городу, на Байкал по КБЖД и т. д. Опыт ведения экскурсий равен общемузейному опыту. Поддерживаю творческие и профессиональные отношения с руководством и коллективами музеев Иркутска.Задать вопрос
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