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Вскоре после восстания на Сенатской площади Сибирь приняла первых осуждённых. Иркутская колония декабристов была одной из крупнейших. На экскурсии мы поговорим об их жизни здесь и особой роли дворян в развитии края.



Вы посетите усадьбы Волконского и Трубецкого, некрополь и другие места, связанные с самыми известными политическими ссыльными в истории России.