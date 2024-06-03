Знаменский монастырь

Найдено 17 экскурсий в категории «Знаменский монастырь» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Иркутск с историком: от острога до города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Иркутск: историческое путешествие с экспертом
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком
Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
7 000 за всё до 4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Иркутск - город контрастов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000 за всё до 15 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Иркутск с историком: от острога до города
    Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут, профессиональные навыки у экскурсовода
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Иркутск с историком: от острога до города
    Спасибо Алексею за подробное знакомство с Иркутском. Экскурсия выстроена логично, без скачков по датам, все подробно, по порядку, логично, интересно. Еще раз спасибо, очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
  • с
    сергей
    25 мая 2024
    Иркутск с историком: от острога до города
    Первый раз в Иркутске. Было два дня у нас. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в
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    фирме, потому что не понятно кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Глубокие знания по истории страны и города, интересный рассказ и ведение экскурсии. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и думаю и Иркутянам))

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Знаменский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Об Иркутске - с теплотой и любовью
  3. Иркутск с историком: от острога до города
  4. Иркутск: история, легенды и современность
  5. Ночной Иркутск на автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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