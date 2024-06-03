читать дальше фирме, потому что не понятно кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Глубокие знания по истории страны и города, интересный рассказ и ведение экскурсии. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и думаю и Иркутянам))

Первый раз в Иркутске. Было два дня у нас. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в