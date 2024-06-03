1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: историческое путешествие с экспертом
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком
Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город контрастов
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 2, Спасская церковь
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Иркутску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут, профессиональные навыки у экскурсовода
- ВВладимир3 июня 2024Спасибо Алексею за подробное знакомство с Иркутском. Экскурсия выстроена логично, без скачков по датам, все подробно, по порядку, логично, интересно. Еще раз спасибо, очень рекомендую!
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
- ММарина26 мая 2024Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
- ссергей25 мая 2024Первый раз в Иркутске. Было два дня у нас. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Знаменский монастырь»
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