Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»

Главные достопримечательности города + знакомство с местной культурой, религией и бытом
Рассматривая старинные памятники Иркутска, вы проследите его историю с основания в 17 веке до наших дней. На примере храмов разных конфессий увидите, как самобытна религиозная палитра края. А в «Тальцах» познакомитесь с бытом и традициями местных народов.
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Что вас ожидает
Визитные карточки Иркутска
Вы посетите набережную реки Ангара, сквер Кирова и плотину ГЭС. Увидите малоизвестный памятник туристу. Побываете на Площади трёх церквей, осмотрите костёл и памятник первопроходцам. Также в программе площадь графа Сперанского, дом Архитектора, Харлампиевская церковь и Белый дом.
Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра. Услышите историю купеческих домов Файенберга, Второва, Трапезниковых, Сукачёвых. Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска.
Музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы»
Архитектурно-этнографический музей находится у реки Ангары, между Иркутском и Листвянкой — воротами Байкала. Комплекс входит в пятёрку крупнейших музеев под открытым небом в России. На территории есть русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны. Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия.
Организационные детали
- В стоимость программы входит трансфер на микроавтобусе и экскурсионное сопровождение
- По желанию группы за дополнительную плату можно включить в программу посещение нерпинария, музея Байкала, прогулку на катере к Прибайкальскому национальному парку
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе сквера им. Кирова
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.