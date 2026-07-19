Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Главные достопримечательности города + знакомство с местной культурой, религией и бытом
Наша программа включает посещение всех знаковых мест в столице Восточной Сибири, а также знаменитого музея деревянного зодчества на берегу Ангары.
Рассматривая старинные памятники Иркутска, вы проследите его историю с основания в 17 веке до наших дней. На примере храмов разных конфессий увидите, как самобытна религиозная палитра края. А в «Тальцах» познакомитесь с бытом и традициями местных народов.
Вы посетите набережную реки Ангара и сквер Кирова. Увидите малоизвестный памятник туристу. Побываете на Площади трёх церквей, осмотрите костёл и памятник первопроходцам. Также в программе площадь графа Сперанского, дом Архитектора, Харлампиевская церковь и Белый дом.
Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра. Услышите историю купеческих домов Файенберга, Второва, Трапезниковых, Сукачёвых. Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска.
Музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы»
Архитектурно-этнографический музей находится у реки Ангары, между Иркутском и Листвянкой — воротами Байкала. Комплекс входит в пятёрку крупнейших музеев под открытым небом в России. На территории есть русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны. Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия.
Организационные детали
В стоимость программы входит трансфер на микроавтобусе и экскурсионное сопровождение
Отдельно оплачивается билет в музей «Тальцы»
Остаток оплаты просим внести наличными
По желанию группы за доплату можно включить в программу посещение плотины ГЭС, музея Байкала, прогулку на катере к Прибайкальскому национальному парку
С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 12:00, во вторник, среду и четверг в 10:00, в пятницу в 11:00, в субботу в 10:30 и 13:00, в воскресенье в 10:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
5600 ₽
Пенсионеры
5600 ₽
Студенты
5600 ₽
Стандартный
6165 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, во вторник, среду и четверг в 10:00, в пятницу в 11:00, в субботу в 10:30 и 13:00, в воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2478 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Очень понравилась экскурсия. Полный восторг! Огромное спасибо Марианне за организацию, гиду Ирине за содержательную, познавательную обзорную экскурсию по Иркутску и особенно за посещение архитектурно-этнографического музея Тальцы, водителю за комфорт. Все по существу, ничего лишнего. Именно то, что хотелось. 6 часов пролетели совершенно незаметно.
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Светлана
Было всё замечательно, машина комфортная, гид Екатерина во время пути на Голоустное рассказывала. Посетили Озеро Сухое, поприветствовали земли шаманов, повязали ленточки ☺️ прокатились на хивусе до песчаного берега, погуляли по льду Байкала, посмотрели торосы, какие они красивые, прозрачные и большие ☺️ было всё очень интересно послушать и увидеть. Спасибо.
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П
Павел
Прекрасная содержательная экскурсия. Все самое главное за один день.
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Ю
Юлиана
Очень интересная, насыщенная экскурсия! С нами была гид Светлана - неиссякаемый кладезь информации. Все показала, рассказала, посоветовала, что еще можно посмотреть. Единственное - экскурсия не предполагает остановку на обед. Возьмите с собой перекус. Рекомендую
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Федорова
Экскурсия в музей Тальцы прошла просто замечательно❤️. И организация, и сервис, все на высоком уровне. А музей Тальцы - это чудо, обязательно нужно там побывать👍
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С
Соляк
Прекрасно организованная экскурсия. Очень грамотный и приятный экскурсовод. Погода была просто великолепная. Узнала много интересного и нового о городе и о Тальцах, хотя была там раньше. Время пролетело незаметно. Спасибо.
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