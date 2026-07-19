Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»

Наша программа включает посещение всех знаковых мест в столице Восточной Сибири, а также знаменитого музея деревянного зодчества на берегу Ангары. Рассматривая старинные памятники Иркутска, вы проследите его историю с основания в 17 веке до наших дней. На примере храмов разных конфессий увидите, как самобытна религиозная палитра края. А в «Тальцах» познакомитесь с бытом и традициями местных народов.

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Описание экскурсии

Визитные карточки Иркутска

Вы посетите набережную реки Ангара и сквер Кирова. Увидите малоизвестный памятник туристу. Побываете на Площади трёх церквей, осмотрите костёл и памятник первопроходцам. Также в программе площадь графа Сперанского, дом Архитектора, Харлампиевская церковь и Белый дом.

Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра. Услышите историю купеческих домов Файенберга, Второва, Трапезниковых, Сукачёвых. Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска.

Музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы»

Архитектурно-этнографический музей находится у реки Ангары, между Иркутском и Листвянкой — воротами Байкала. Комплекс входит в пятёрку крупнейших музеев под открытым небом в России. На территории есть русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны. Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия.

Организационные детали