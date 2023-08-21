Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»

Главные достопримечательности города + знакомство с местной культурой, религией и бытом

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Наша программа включает посещение всех знаковых мест в столице Восточной Сибири, а также знаменитого музея деревянного зодчества на берегу Ангары.

Рассматривая старинные памятники Иркутска, вы проследите его историю с основания в 17 веке до наших дней. На примере храмов разных конфессий увидите, как самобытна религиозная палитра края. А в «Тальцах» познакомитесь с бытом и традициями местных народов.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Иркутска

Вы посетите набережную реки Ангара, сквер Кирова и плотину ГЭС. Увидите малоизвестный памятник туристу. Побываете на Площади трёх церквей, осмотрите костёл и памятник первопроходцам. Также в программе площадь графа Сперанского, дом Архитектора, Харлампиевская церковь и Белый дом.

Вы полюбуетесь фасадами краеведческого музея и драматического театра. Услышите историю купеческих домов Файенберга, Второва, Трапезниковых, Сукачёвых. Кроме того, мы расскажем о Московских воротах, Знаменском монастыре, не пропустим Казанскую церковь, дом Волконских, дом Европы, синагогу, мечеть, центральный парк и другие значимые места Иркутска.

Музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы»

Архитектурно-этнографический музей находится у реки Ангары, между Иркутском и Листвянкой — воротами Байкала. Комплекс входит в пятёрку крупнейших музеев под открытым небом в России. На территории есть русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны. Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия.

Организационные детали

  • В стоимость программы входит трансфер на микроавтобусе и экскурсионное сопровождение
  • По желанию группы за дополнительную плату можно включить в программу посещение нерпинария, музея Байкала, прогулку на катере к Прибайкальскому национальному парку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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