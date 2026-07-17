47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Иркутск от истоков до наших дней

Погрузитесь в историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и архитектуру. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой прошлого
Экскурсия по Иркутску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города и его жителями.

Посетители увидят Спасскую церковь и Богоявленский собор, узнают о курьёзах строительства памятника Александру III и насладятся прогулкой по
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кварталу с памятниками деревянного зодчества. Участники экскурсии смогут оценить влияние Великого чайного пути и Транссиба на развитие региона.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с остановками для прогулок и дегустацией чая с сибирскими травами

4.9
124 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🗺️ Прогулки по улочкам
  • ☕ Чай с сибирскими травами
  • 🚗 Комфортный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно посетить экскурсию, но стоит учесть холодную погоду и одеться теплее. Остальные месяцы, такие как октябрь и ноябрь, также подходят для посещения, но могут быть менее комфортными из-за дождей.
Сейчас август — это идеальное время.
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней

Что можно увидеть

  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Памятник Александру III

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы увидите главные достопримечательности Иркутска: Спасскую церковь — первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении. Рассмотрите памятник Александру III и узнаете о курьёзах, которые случились при его строительстве. Пройдёте мимо отеля, где останавливался Чехов, и научитесь отличать архитектуру ренессанса от барокко.

Становление Сибири

Мы расскажем историю развития Сибири от одиноких острогов до края купечества и промышленности. Вы выясните, как повлияли на Иркутск Великий чайный путь и окутанный легендами Транссиб. Как вели свой быт сибиряки много веков назад и какое наследие нам оставили. А также услышите о мифическом бабре, который некогда поселился в губернии, и выясните, кем он был на самом деле.

Памятники деревянного зодчества

Мы посетим квартал, где собраны многочисленные памятники сибирского зодчества. Вы узнаете, как практичные сибиряки украшали свои избы, что мастера вкладывали в резьбу, как менялись деревянные узоры с течением времени и каким образом по резьбе можно было понять, кем работает хозяин дома.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками в интересных местах. Трансфер в пределах центра города включён в стоимость
  • К экскурсии допускаются дети старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • По вашему желанию после экскурсии можем посидеть за чашкой горячего чая
  • По запросу можно организовать экскурсию для группы от 4 до 18 человек с доплатой за транспорт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2104 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов всегда рады помочь организовать отдых на Байкале. Мы сделаем все возможное (и невозможное;)), чтобы наше знакомство прошло на Ура! И я очень надеюсь, что, собираясь в обратный путь, вы увезете с собой не только багаж, но еще и массу положительных впечатлений. До встречи на берегу священного озера Байкал!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
7
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Ирина
Экскурсию проводила гид Наталья. Она проходила в комфортном спокойном темпе, как раз то, что важно для нас. Наталья рассказала о возникновении города Иркутска, показала знаковые места города и специально взяла зонт, чтобы прикрывать нас от палящего солнца. Рассказ изобиловал интересными историческими фактами, но не был перегружен лишними деталями. Хочется выразить большую благодарность команде гидов и пожелать дальнейших успехов.
Экскурсию проводила гид Наталья. Она проходила в комфортном спокойном темпе, как раз то, что важно для
Экскурсию проводила гид Наталья. Она проходила в комфортном спокойном темпе, как раз то, что важно для
Экскурсию проводила гид Наталья. Она проходила в комфортном спокойном темпе, как раз то, что важно для
Экскурсию проводила гид Наталья. Она проходила в комфортном спокойном темпе, как раз то, что важно для
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О
Экскурсия понравилась, гид Максим рассказывает интересно, рекомендую для желающих познакомится с Иркутском поближе
Экскурсия понравилась, гид Максим рассказывает интересно, рекомендую для желающих познакомится с Иркутском поближе
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Т
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Мы получали полноценный рассказ на каждый заданный вопрос, зачастую даже с ксерокопиями документов, видовыми открытками показывающими путь изменения или
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фото участников событий.
Очень комфортно на Автомобили. Очень приятно было, что забрали с адреса и потом привезли обратно.
Приятным послевкусием после экскурсии было, когда на следующий день ехали сами по улочкам города и не просто любовались домами, а знали мимо чего проезжаем.
Однозначно рекомендую👍👍👍👍👍

Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
Экскурсия, которую провела для нас с мужем, экскурсовод Наталья выше всяких похвал.
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Л
Дата посещения: 18 авг 2025
Внимательный и знающий гид. Получила большое удовольствие от экскурсии и общения. Спасибо!
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наталья
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью продуманный маршрут, что не влюбиться в город было просто невозможно. Интереснейший рассказ, прекрасные виды
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на Ангару и значимые места города. Все в очень спокойной и доброжелательной форме. Мы получили ответы на все свои вопросы. Кроме того, Павел организовал нам экскурсию в Музей на свалке и очень помог в решении вопроса с поездкой в Большое Голоустное.

Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью+2
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
Павел просто волшебник. Он влюбил нас в Иркутск. Великолепное знание материала, прекрасная подача, с такой тщательностью
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