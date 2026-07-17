47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно посетить экскурсию, но стоит учесть холодную погоду и одеться теплее. Остальные месяцы, такие как октябрь и ноябрь, также подходят для посещения, но могут быть менее комфортными из-за дождей.

Экскурсия по Иркутску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города и его жителями.Посетители увидят Спасскую церковь и Богоявленский собор, узнают о курьёзах строительства памятника Александру III и насладятся прогулкой по

кварталу с памятниками деревянного зодчества. Участники экскурсии смогут оценить влияние Великого чайного пути и Транссиба на развитие региона. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с остановками для прогулок и дегустацией чая с сибирскими травами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы увидите главные достопримечательности Иркутска: Спасскую церковь — первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении. Рассмотрите памятник Александру III и узнаете о курьёзах, которые случились при его строительстве. Пройдёте мимо отеля, где останавливался Чехов, и научитесь отличать архитектуру ренессанса от барокко.

Становление Сибири

Мы расскажем историю развития Сибири от одиноких острогов до края купечества и промышленности. Вы выясните, как повлияли на Иркутск Великий чайный путь и окутанный легендами Транссиб. Как вели свой быт сибиряки много веков назад и какое наследие нам оставили. А также услышите о мифическом бабре, который некогда поселился в губернии, и выясните, кем он был на самом деле.

Памятники деревянного зодчества

Мы посетим квартал, где собраны многочисленные памятники сибирского зодчества. Вы узнаете, как практичные сибиряки украшали свои избы, что мастера вкладывали в резьбу, как менялись деревянные узоры с течением времени и каким образом по резьбе можно было понять, кем работает хозяин дома.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками в интересных местах. Трансфер в пределах центра города включён в стоимость

К экскурсии допускаются дети старше 7 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно