47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Иркутск от истоков до наших дней

Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири

Pavel
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Pavel – ваш гид
Я познакомлю вас с культурным наследием Иркутска – столицы восточной Сибири.

Вы окунетесь в историю Сибири и узнаете всё самое интересное о быте и укладе местных жителей от коренного сибиряка.

Зимой, чтобы не замерзнуть, будем по дороге пить чай с сибирскими травами.
3420 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча улица 3 июля
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У этой экскурсии47 отзывов
4.94
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Исторический центр города
Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении. Рассмотрите памятник Александру III и узнаете о курьезах, которые случились при его строительстве. Прогуляетесь по исторической части города, пройдете мимо гранд-отеля, где останавливался Чехов, и научитесь отличать архитектуру ренессанса от барокко. Я расскажу вам самые интересные городские предания, историю о мифическом бабре, который некогда поселился в Иркутской губернии, и открою тайну, кем он является на самом деле.

Становление Сибири
Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы узнаете историю развития Сибири от одиноких острогов до края купечества и промышленности. Я расскажу вам, как повлияли на Иркутск Великий чайный путь и окутанный легендами Транссиб, как вели свой быт сибиряки много веков назад и в наши дни, а также поговорим о том, какое наследие оставили нам сибирские предки.

Памятники деревянного зодчества
Мы посетим целый квартал Иркутска, где собраны многочисленные древние памятники сибирского зодчества. Вы узнаете, как практичные сибиряки украшали свои избы, какую глубинную символику мастера вкладывали в резьбу, как менялись деревянные узоры с течением времени и каким образом по резьбе можно было сразу понять, кем работает хозяин дома.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле класса кроссовер с остановками и прогулками в интересных местах. Стартуем и заканчиваем у порога вашей гостиницы\квартиры. В стоимость прогулки входит горячий чай с сибирскими травами или прохладительные напитки, а также бумажная карта Иркутска.
  • В стоимость экскурсии не включен топливный сбор 1000 руб.
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней
Иркутск от истоков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура улица 3 июля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Pavel
Pavel
Профессиональный гид, стаж более 10 лет. Занимаюсь организацией отдыха на Байкале и экскурсионным обслуживанием в г. Иркутск.
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия!!! Хорошо продуман маршрут по значимым местам города. Удобно было передвигаться на машине, не замёрзли :) Очень интересно было узнать об истории города. Наталья все подробно рассказала и о знаменитых людях, которые сыграли большую роль в становлении города и о современном Иркутске. Знания экскурсовода Не поверхностные, с первых слов стало понятно, что Наталья любит свой край, знает его историю и умеет рассказывать.
3 февраля 2020
Наша экскурсия проходила в очень лютый мороз, но тем не менее экскурсовод провела её замечательно. Мы узнали много интересного о городе, о Сибири в частности. Теперь имеем представление, что такое Сибирь и как она встречает гостей - ярким солнышком, голубым небом и шикарными святыми местами с глубокой историей. Фото получились замечательные. Поразила река Ангара с быстрым течением и паром. В конце экскурсии Анастасия показала нам кафе, где мы отпотчевали вкуснейшими национальными блюдами и уже пешочком прошлись до отеля. Конечно же думаем, что летом обязательно вернёмся в эти края. Спасибо огромное за прекрасную организацию и информацию , которую мы получили во время поездки по Иркутску, т. к., ну, честно, темный лес был до этого!
8 сентября 2019
Спасибо, нам очень понравилась экскурсия.
5 сентября 2019
Экскурсия замечательная. Павел хороший рассказчик, любит и знает свой город. Три часа пролетели незаметно. Всем рекомендую!
27 августа 2019
Экскурсия помогла мне узнать Иркутск с новой стороны. Павел отлично знает не только историю города, но и символы русской архитектуры, включая элементы резных ставен иркутских домов.
Авторский чай незабываем!
Экскурсия подойдет как семьям с детьми, так и молодежным компаниям.
3 августа 2019
Экскурсия очень содержательная, интересная. Мы много чего интересного услышали и увидели. Павел любит и знает свой город! Жаль, что мы на один день приехали, уверена, Павел может показать и рассказать о интересных местах в городе. Спасибо!!!
23 июля 2019
Экскурсия с Павлом оправдала все наши ожидания! То, что нужно для первого знакомства с городом!
22 июля 2019
Отлично все организовано. Мы были привязаны ко времени вылета из Иркутска. Грамотно подобран маршрут. Впечатление о городе великолепное. Экскурсовод интересно умеет преподнести информацию. Нисколько не пожалели о потраченном времени именно на осмотр достопримечательностей. Вы молодцы!!! Спасибо!!!
18 июля 2019
Экскурсия была отличная, гид разговаривал на английском просто отлично, машина комфортабельная с кондиционером, все было супер, спасибо вам огромное
14 июля 2019
Путешествовали с женой и двумя детьми.Экскурсия, понравилась всем.Очень информативно, легко,ненавязчево.В одиночку мы бы, однозначно не посетили столько интересных мест.
Рекомендую всем обращаться к Павлу-это поможет вам не только отвлечься от повседневных хлопот, но и расширить свой кругозор.
В общем весело и с пользой провести своё время ;)
Ещё 37 отзывов

Pavel проводит ещё 1 экскурсию

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