47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении. Рассмотрите памятник Александру III и узнаете о курьезах, которые случились при его строительстве. Прогуляетесь по исторической части города, пройдете мимо гранд-отеля, где останавливался Чехов, и научитесь отличать архитектуру ренессанса от барокко. Я расскажу вам самые интересные городские предания, историю о мифическом бабре, который некогда поселился в Иркутской губернии, и открою тайну, кем он является на самом деле.

Становление Сибири

Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы узнаете историю развития Сибири от одиноких острогов до края купечества и промышленности. Я расскажу вам, как повлияли на Иркутск Великий чайный путь и окутанный легендами Транссиб, как вели свой быт сибиряки много веков назад и в наши дни, а также поговорим о том, какое наследие оставили нам сибирские предки.

Памятники деревянного зодчества

Мы посетим целый квартал Иркутска, где собраны многочисленные древние памятники сибирского зодчества. Вы узнаете, как практичные сибиряки украшали свои избы, какую глубинную символику мастера вкладывали в резьбу, как менялись деревянные узоры с течением времени и каким образом по резьбе можно было сразу понять, кем работает хозяин дома.