Познавательная экскурсия в Иркутске: Прикосновение к Солнцу и исполнение желаний
Пешеходная. Экскурсия в обсерватории «Солнечный ветер».
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия “Дорога к Солнцу” – это увлекательное путешествие по Солнечной системе. Вы не только узнаете много научных фактов о нашей Вселенной, но и сможете посетить интерактивную инсталляцию, расположенную на дороге к Большому солнечному вакуумному телескопу. Уран можно раскрутить и увидеть уникальную особенность его газовой оболочки. А в Сатурн можно заглянуть и увидеть слои планеты. Посидеть на 10 спутниках Сатурна и удивиться сколько их открыли всего. Оседлать Комету или полежать на ней, узнать почему в древности ее боялись увидеть. Добраться до Солнца, чтобы ударить в гонг и загадать сокровенное желание. И конечно подняться на смотровую площадку Большого солнечного вакуумного телескопа, лучшую смотровую площадку южного Байкала! Отсюда открываются восхитительные виды, захватывающие дух.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
от 10 989₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Узнать об исследованиях в первой астрофизической обсерватории на Байкале и открыть новые виды озера
По договоренности
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
от 7 800₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании