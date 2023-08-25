Описание

Экскурсия “Дорога к Солнцу” – это увлекательное путешествие по Солнечной системе. Вы не только узнаете много научных фактов о нашей Вселенной, но и сможете посетить интерактивную инсталляцию, расположенную на дороге к Большому солнечному вакуумному телескопу. Уран можно раскрутить и увидеть уникальную особенность его газовой оболочки. А в Сатурн можно заглянуть и увидеть слои планеты. Посидеть на 10 спутниках Сатурна и удивиться сколько их открыли всего. Оседлать Комету или полежать на ней, узнать почему в древности ее боялись увидеть. Добраться до Солнца, чтобы ударить в гонг и загадать сокровенное желание. И конечно подняться на смотровую площадку Большого солнечного вакуумного телескопа, лучшую смотровую площадку южного Байкала! Отсюда открываются восхитительные виды, захватывающие дух.