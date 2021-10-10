Что вас ожидает

Леса, реки и Шаман-камень

По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные леса, колоритные деревушки и живописные пейзажи со множеством спусков и подъемов. На подъезде к Байкалу я покажу исток реки Ангара, заповедную скалу Шаман-камень и, если повезет с погодой, горный хребет Хамар-Дабан. Поделюсь особенностями климата Прибайкальского региона, его традициями и легендами.

Листвянка и Байкал

В Листвянке вы заглянете на рыбный рынок, осмотрите Свято-Никольскую православную церковь и полюбуетесь волшебным озером Байкал. А если пожелаете, познакомитесь с обаятельными нерпами в Нерпинарии и посетите уютный Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. В завершение подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского» и насладитесь завораживающим видом на озеро и мыс Устьянский.

Организационные детали