Что вас ожидает

Леса, реки и Шаман-камень

По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные и смешанные леса, колоритные деревушки и живописные пейзажи.

Мы сделаем остановку у истока реки Ангары, и вы узнаете почему она в этом месте никогда не замерзает.

Я покажу вам заповедную скалу Шаман-камень, а если повезет с погодой — и величественный горный хребет Хамар-Дабан.

А ещё поделюсь особенностями климата Прибайкальского региона, его традициями и легендами.

Листвянка, берег Байкала, омуль и смотровая площадка

В Листвянке мы прогуляемся по берегу Байкала, рассмотрим обрывистые скалы, поросшие хвойными деревьями, полюбуемся кристально чистой байкальской водой.

Если захотите — прокатитесь на катере по Байкалу до Шаман-камня и вдоль живописных берегов.

Возможно, мы посетим рыбный базар, где вы сможете купить свежую продукцию и любопытные этнические сувениры.

Вы сможете по достоинству оценить блюда из свежей Байкальской рыбы в одном из лучших кафе Байкала.

После — по желанию познакомитесь с обаятельными нерпами и посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне.

В завершение — поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, где вы насладитесь видом на южную часть Байкала и мыс Устьянский, на котором располагается станция «Байкал» транссиба царских времен.

Организационные детали

Особенности трансфера

Транспорт включён в стоимость экскурсии. Базовый автомобиль — хэтчбек Nissan Note 2017 г., 1–3 пассажирских места для взрослых, до 4 с детьми. Дополнительный автомобиль — комфортный внедорожник Tank 300, 2024 г., 1–4 пассажирских места. Заказ данного авто необходимо предварительно согласовать с гидом.

В машине нет детского кресла, поэтому экскурсия подойдет для взрослых и детей от 6 лет.

Экскурсия не предусматривает выезд на лёд в зимний период на авто. Передвигаться по льду Байкала можно только на спецтранспорте (судно на воздушной подушке).

Дополнительные расходы (по желанию)