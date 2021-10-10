Живописное путешествие из Иркутска на Байкал

Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день

5
7 отзывов
Приглашаю посетить одно из самых красивых мест в стране — озеро Байкал! Вы раскроете, как оно образовалось, какая рыба в нем водится и какие интересные события здесь происходили.

Узнаете древнюю легенду о Шаман-камне и историю Кругобайкальской железной дороги.

Подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского» и рассмотрите озеро с высоты.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал

Что вас ожидает

Леса, реки и Шаман-камень

По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные леса, колоритные деревушки и живописные пейзажи со множеством спусков и подъемов. На подъезде к Байкалу я покажу исток реки Ангара, заповедную скалу Шаман-камень и, если повезет с погодой, горный хребет Хамар-Дабан. Поделюсь особенностями климата Прибайкальского региона, его традициями и легендами.

Листвянка и Байкал

В Листвянке вы заглянете на рыбный рынок, осмотрите Свято-Никольскую православную церковь и полюбуетесь волшебным озером Байкал. А если пожелаете, познакомитесь с обаятельными нерпами в Нерпинарии и посетите уютный Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. В завершение подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского» и насладитесь завораживающим видом на озеро и мыс Устьянский.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются отдельно (посещение по желанию): Нерпинарий — 700 р. взрослые, 500 р. дети, Байкальский музей — 310 р. взрослые, 190 р. дети, подъемник на «Камень Черского» — от 200 р.
  • В машине нет детского кресла. Экскурсия подойдет для взрослых и детей постарше.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я родился и вырос в Иркутске. Профессионально занимаюсь фотографией, интересуюсь урбанистикой и архитектурой Прибайкалья. С радостью покажу вам наш город контрастов.
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7 реальных отзывов от туристов

Мария
10 окт 2021
Были на экскурсии в Листвянке на Байкале в сопровождении гида Ивана. Все отлично! Узнали много интересного, полюбовались уникальной природой, привезли домой массу положительных впечатлений. Спасибо!
Т
4 окт 2021
Поездка была чудесной! Очень запоминающейся! Иван прекрасный рассказчик, внимательный к интересам слушателя. Это важно, мы же все разные! На экскурсии было все интересно, вкусно, комфортно. А какие фото! Он делает это профессионально. Я в восторге!
M
20 сен 2021
Прекрасный маршрут- интересные истории. Увлекательное путешествие) спасибо Ивану. В следующий раз по приезду в Иркутск за экскурсиями только к нему)
О
16 авг 2021
Интересный маршрут. Очень квалифицированный гид, дает много информации, даже по нашей просьбе провел нам небольшую дополнительную экскурсию по городу.
Ю
5 авг 2021
Прекрасная экскурсия в Листвянку, погружение в природу Байкала! Иван отличный гид, предлагает интересные маршруты, живописные места для фотографий на память! Расскажет и подскажет, что посмотреть и где купить вкусности и сувениры на память!
Вдовкина
27 июля 2021
Благодарю замечательного гида! Иван действительно показал всё самое интересное по дороге на Байкал, мы увидели его с высоты раньше, чем коснулись воды. Он красавец! В солнечный день вода переливалась блестками, дальний берег сливался с небом. Этот завораживающий вид с горы - пожалуй, самое глубокое мое впечатление! А из рассказов Ивана - история бабра. Вся экскурсия была с юмором, Иван многое объяснил, и мы приехали к Байкалу уже как к хорошему знакомцу.
Т
22 июня 2021
Рекомендуем экскурсии с Иваном! Позитивно, доходчиво, информативно!

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