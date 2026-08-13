Приглашаю посетить одно из самых красивых мест в стране — озеро Байкал! Вы раскроете, как оно образовалось, какая рыба в нем водится и какие интересные события здесь происходили. Узнаете древнюю легенду о Шаман-камне и историю Кругобайкальской железной дороги. Подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского» и рассмотрите озеро с высоты.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Леса, реки и Шаман-камень
По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные и смешанные леса, колоритные деревушки и живописные пейзажи.
Мы сделаем остановку у истока реки Ангары, и вы узнаете почему она в этом месте никогда не замерзает.
Я покажу вам заповедную скалу Шаман-камень, а если повезет с погодой — и величественный горный хребет Хамар-Дабан.
А ещё поделюсь особенностями климата Прибайкальского региона, его традициями и легендами.
Листвянка, берег Байкала, омуль и смотровая площадка
В Листвянке мы прогуляемся по берегу Байкала, рассмотрим обрывистые скалы, поросшие хвойными деревьями, полюбуемся кристально чистой байкальской водой.
Если захотите — прокатитесь на катере по Байкалу до Шаман-камня и вдоль живописных берегов.
Возможно, мы посетим рыбный базар, где вы сможете купить свежую продукцию и любопытные этнические сувениры.
Вы сможете по достоинству оценить блюда из свежей Байкальской рыбы в одном из лучших кафе Байкала.
После — по желанию познакомитесь с обаятельными нерпами и посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне.
В завершение — поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, где вы насладитесь видом на южную часть Байкала и мыс Устьянский, на котором располагается станция «Байкал» транссиба царских времен.
Организационные детали
Особенности трансфера
- Транспорт включён в стоимость экскурсии. Базовый автомобиль — хэтчбек Nissan Note 2017 г., 1–3 пассажирских места для взрослых, до 4 с детьми. Дополнительный автомобиль — комфортный внедорожник Tank 300, 2024 г., 1–4 пассажирских места. Заказ данного авто необходимо предварительно согласовать с гидом.
- В машине нет детского кресла, поэтому экскурсия подойдет для взрослых и детей от 6 лет.
- Экскурсия не предусматривает выезд на лёд в зимний период на авто. Передвигаться по льду Байкала можно только на спецтранспорте (судно на воздушной подушке).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — по меню.
- Аренда скоростного катера — от 5000 ₽ за 30 мин.
- Аренда судна на воздушной подушке — от 5000 ₽ за 30 мин.
- Нерпинарий — 1500 ₽ за взрослого, 800 ₽ за ребёнка.
- Байкальский музей — от 600 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка.
- Канатно-кресельный подъемник на смотровую «Камень Черского» — от 400 ₽ за чел.
- Катание на снегоходах — от 4000 ₽ за 30 мин.
- Возможна съемка на квадрокоптер по предварительной договоренности при заказе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города на правом берегу Ангары или в районе аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1074 туристов
Привет! Меня зовут Иван, я иркутянин, аттестованный гид по Иркутской области. Продолжительное время занимался профессиональной фотографией, посещая различные живописные уголки нашей удивительной природы, а теперь делюсь этой красотой с вами, путешественниками. Занимаюсь турами по всему Байкалу и Бурятии. Организую вашу поездку так, чтобы время, отведённое на отдых, было использовано максимально эффективно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Иван отличный гид и собеседник: общительный, внимательный, отзывчивый, исполнительный!!! Буду рекомендовать друзьям!!!
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Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в царство белоснежной пустыни и сопок. Место очаровывает потрясающими видами с Камня Черского(подняться на канатной
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У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
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E
Всё просто замечательно! Восторг!
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Огромное спасибо Ивану, мы очень довольны! Очень душевная и познавательная экскурсия. Очень начитанный и образованный гид, разносторонний. Отличная позитивная экскурсия с обзором потрясающих мест, в которые мы сами даже не
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С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших пожеланий. Мы ехали из Иркутска (аэропорт) в Листвянку.
Замечательный рассказчик, приятный, весёлый и общительный человек.
Все
Замечательный рассказчик, приятный, весёлый и общительный человек.
Все
+2
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