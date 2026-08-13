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Живописное путешествие из Иркутска на Байкал

Посёлок Листвянка, исток Ангары, Шаман-камень и священное озеро за один день
Приглашаю посетить одно из самых красивых мест в стране — озеро Байкал! Вы раскроете, как оно образовалось, какая рыба в нем водится и какие интересные события здесь происходили. Узнаете древнюю легенду о Шаман-камне и историю Кругобайкальской железной дороги. Подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского» и рассмотрите озеро с высоты.
5
129 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Леса, реки и Шаман-камень

По пути в Листвянку вы увидите сибирские хвойные и смешанные леса, колоритные деревушки и живописные пейзажи.
Мы сделаем остановку у истока реки Ангары, и вы узнаете почему она в этом месте никогда не замерзает.
Я покажу вам заповедную скалу Шаман-камень, а если повезет с погодой — и величественный горный хребет Хамар-Дабан.
А ещё поделюсь особенностями климата Прибайкальского региона, его традициями и легендами.

Листвянка, берег Байкала, омуль и смотровая площадка

В Листвянке мы прогуляемся по берегу Байкала, рассмотрим обрывистые скалы, поросшие хвойными деревьями, полюбуемся кристально чистой байкальской водой.
Если захотите — прокатитесь на катере по Байкалу до Шаман-камня и вдоль живописных берегов.
Возможно, мы посетим рыбный базар, где вы сможете купить свежую продукцию и любопытные этнические сувениры.
Вы сможете по достоинству оценить блюда из свежей Байкальской рыбы в одном из лучших кафе Байкала.
После — по желанию познакомитесь с обаятельными нерпами и посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне.
В завершение — поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, где вы насладитесь видом на южную часть Байкала и мыс Устьянский, на котором располагается станция «Байкал» транссиба царских времен.

Организационные детали

Особенности трансфера

  • Транспорт включён в стоимость экскурсии. Базовый автомобиль — хэтчбек Nissan Note 2017 г., 1–3 пассажирских места для взрослых, до 4 с детьми. Дополнительный автомобиль — комфортный внедорожник Tank 300, 2024 г., 1–4 пассажирских места. Заказ данного авто необходимо предварительно согласовать с гидом.
  • В машине нет детского кресла, поэтому экскурсия подойдет для взрослых и детей от 6 лет.
  • Экскурсия не предусматривает выезд на лёд в зимний период на авто. Передвигаться по льду Байкала можно только на спецтранспорте (судно на воздушной подушке).

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — по меню.
  • Аренда скоростного катера — от 5000 ₽ за 30 мин.
  • Аренда судна на воздушной подушке — от 5000 ₽ за 30 мин.
  • Нерпинарий — 1500 ₽ за взрослого, 800 ₽ за ребёнка.
  • Байкальский музей — от 600 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка.
  • Канатно-кресельный подъемник на смотровую «Камень Черского» — от 400 ₽ за чел.
  • Катание на снегоходах — от 4000 ₽ за 30 мин.
  • Возможна съемка на квадрокоптер по предварительной договоренности при заказе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной части города на правом берегу Ангары или в районе аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1074 туристов
Привет! Меня зовут Иван, я иркутянин, аттестованный гид по Иркутской области. Продолжительное время занимался профессиональной фотографией, посещая различные живописные уголки нашей удивительной природы, а теперь делюсь этой красотой с вами, путешественниками. Занимаюсь турами по всему Байкалу и Бурятии. Организую вашу поездку так, чтобы время, отведённое на отдых, было использовано максимально эффективно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван отличный гид и собеседник: общительный, внимательный, отзывчивый, исполнительный!!! Буду рекомендовать друзьям!!!
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KRISTINA
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в царство белоснежной пустыни и сопок. Место очаровывает потрясающими видами с Камня Черского(подняться на канатной
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дороге), уютным рыбным рынком с омулем и уникальным шоу с трогательными нерпами. Покататься на снегоходе. Это идеальная точка для знакомства с духом священного озера.
А насладиться этой приятной и насыщенной поездкой поможет Гид Иван! Все очень комфортно организовано. Транспорт отличный. Все пожелания клиента учитывает, что делает поездку максимально приятной.

Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
Листвянка — это идеальные «ворота» к величию Байкала, где за пару часов из Иркутска попадаешь в
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Татьяна
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
У вас есть возможность посмотреть красивейшие места на Байкале
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E
Всё просто замечательно! Восторг!
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Виктория
Огромное спасибо Ивану, мы очень довольны! Очень душевная и познавательная экскурсия. Очень начитанный и образованный гид, разносторонний. Отличная позитивная экскурсия с обзором потрясающих мест, в которые мы сами даже не
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догадались бы заглянуть. Красота неописуемая, интересные рассказы и комфортные поездки. Даже такая мелочь как местечки, куда Иван рекомендовал заехать перекусить, везде вкусно, быстро и недорого. Поедем домой с приятнейшими впечатлениями об Иркутске и природе Байкала. Эти яркие впечатления останутся в памяти на всю жизнь!!!

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Мария
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших пожеланий. Мы ехали из Иркутска (аэропорт) в Листвянку.
Замечательный рассказчик, приятный, весёлый и общительный человек.
Все
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очень понравилось. Сын устал - сказалось, что при перелёте вообще не могли спать, неудобные кресла, поэтому не поехали в Байкальский музей.
Посетим самостоятельно, так как есть ещё время в Листвянке.
Катались на хивусе, нам показали остатки льда (всё таки в апреле поздно его искать).
Очень понравился подъём на фуникулёре, нереальная тишина. Иван заранее предупредил, что будет небольшой дождь, так что были готовы. На сидениях не так и мокро было (его включили для нас, я так поняла, что достаточно рано приехали в Листвянку к 10, народу не было).
Обедали в кафе- ресторан "Прошлый век". Попробовали омуля и сига, ели уху, сын выбрал борщ. Подача, вкус -все замечательно. Посетили бы ещё.
Зашли в магазинчик сувениров.
Зайдите на рыбный рынок! Очень много кафе. Вечером купили жареную рыбу, всем понравилось.
Однозначно рекомендуем Ивана как замечательного гида и отличного гостеприимного сибиряка, с кем очень хорошо и познавательно провели этот день!

С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших+2
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
С Иваном договорились об экскурсии заранее в феврале-марте. Иван помог составить оптимальный маршрут с учётом наших
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