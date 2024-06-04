Необычные экскурсии по Иркутску

Найдено 58 экскурсий в категории «Необычные» в Иркутске, цены от 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутские фотоистории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400 за всё до 16 чел.
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
200 за человека
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
52004 680 за всё до 3 чел.
Сибирское гостеприимство на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340 за всё до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Сокровища иркутских антикваров
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сокровища иркутских антикваров
От старинных икон и патефонов - до ваз клуазоне и шаманских амулетов: на поиски милой старины
Начало: В районе сквера Кирова
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
от 6 800 за всё до 3 чел.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
12 отзывов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Гражданские войны в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Путешествие на Шаманский утёс
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие на Шаманский утёс
Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
19 июня в 10:30
20 июня в 10:00
4 400 за всё до 3 чел.
Чайный Иркутск и душевная церемония
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900 за всё до 3 чел.
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
🚗 На машине
Групповая
14 часов
74 отзыва
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000 за человека
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
146 отзывов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Вечерний Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 2 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Байкал в шаговой доступности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
🚗 На машине
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340 за всё до 3 чел.
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека
Золотая пряжка стального пояса России
Групповая
11 часов
Золотая пряжка стального пояса России
Расписание: Четверг в 07:50
от 8 750 за человека
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500 за человека
Водопад Грохотун
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900 за человека
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Начало: Г. Иркутск, ост. «Чкалова» на ул. Чкалова
Расписание: апр / май / июнь / сент / окт
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия по ночному небу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000 за всё до 4 чел.
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Начало: Забираем гостей с места проживания в городе
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
22 000 за всё до 3 чел.
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900 за человека
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
24 750 за всё до 7 чел.
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Начало: Любое место в пределах Иркутска
22 июня в 09:00
25 июня в 09:00
11 999 за всё до 7 чел.
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за человека
Обзорная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
    Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
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    рыбы, интересные истории (в том числе коренным иркутянам) для!трёх поколений!, умывание)) в Байкале и ещё много ярчайших мелочей в один день - Максим!!! Подстился под наши возможности максимально!! и добавил нам незабываемый бонус! С уважением и благодарностью за семейную тусовку, Ирина.

  • Ж
    Женни
    29 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
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    программу служебного пребывания, я решила познакомить подругу с Иркутском. Надо отметить, что подруга - весьма опытный путешественник, эрудит, знаток многих городов и стран. Поэтому мне хотелось, чтобы Иркутск был показан как особенный город, запомнился в галерее множества уже виденных мест. Именно так мой выбор пал на "Вкусы и запахи любимого Иркутска" - уже само название отражало необычность экскурсии. А наша встреча с Юлей превзошла все ожидания: увлеченность гида, ее необыкновенно грамотная речь, потрясающе широкие познания истории города через призму многонациональности, поликультурности и поликонфессиональности Иркутской губернии потрясли московскую гостью (и меня не меньше). Подруга говорила об Иркутске весь следующий день, пересматривала многочисленные сделанные фото. Без сомнения, рекомендую эту экскурсию всем.

    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещениеЭкскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
    Были на экскурсии, очень понравилось! К экскурсии на месте добавили еще одну локацию, Макс идет на встречу и делает все, чтобы поездка к Байкалу понравилась и запомнилась надолго.
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Иркутские фотоистории
    Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
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    С первых минут мы погрузились в историю храма, на колокольню которого нам предстояло подняться. Узнали особенности работы звонаря, его положение в церковной "иерархии". Артур рассказал историю каждого колокола,"технологические" тайны колокольни)) Колоколов не много, но их вечерний перезвон в исполнении Артура - это что то необыкновенное, особенно, когда стоишь рядом и видишь, как это рождается!! А вид на Иркутск с высоты колокольни нужно видеть, а не описывать) По продолжительности экскурсия не напрягающая, подъём на колокольню по силам человеку любого возраста, если он может ходить по лестнице: ступени невысокие, 4 пролета разной длины, везде перила, и Артур всегда рядом. Однозначно рекомендую Артура и его иркутские колокола как гостям Иркутска, так и иркутянам!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Иркутские фотоистории
  2. Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
  3. Бар-хоппинг по Иркутску
  4. Дайвинг на Байкале
  5. Иркутские колокольные звоны
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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