🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Популярное предложение Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 30 отзывов Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала Начало: По договоренности от 11 400 ₽ за всё до 16 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители 6000 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов 12 000 ₽ за человека

Мини-группа 1 час 7 отзывов Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30 1 345 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Вкусы и запахи любимого Иркутска Знакомство с моим городом через его людей 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 1.5 часа 13 отзывов Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария Начало: В Большом иркутском планетарии Расписание: в будние дни в 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Мастер-класс по сибирскому пению Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя Начало: В районе остановки Лисиха 5200 4 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Сибирское гостеприимство на Байкале Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе Начало: От места вашего проживания в Иркутске 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Южное ожерелье Байкала Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сокровища иркутских антикваров От старинных икон и патефонов - до ваз клуазоне и шаманских амулетов: на поиски милой старины Начало: В районе сквера Кирова от 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 13 часов 12 отзывов Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством 29 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гражданские войны в Иркутске Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие на Шаманский утёс Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем Начало: Нижняя Набережная от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 2 отзыва Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни Начало: У гостиницы «Ангара» Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 8 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру 25 340 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро 4 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Чайный Иркутск и душевная церемония Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером Начало: В районе музея чая 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 74 отзыва Целебные источники Тункинской долины Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 14 часов 74 отзыва Аршан: экскурсия в Тункинскую долину Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7 Расписание: По воскресеньям в 08:00 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 146 отзывов Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7 Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска Расписание: Любой вечер от 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Байкал в шаговой доступности Начало: По договоренности (Иркутск) Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 13 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 3% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии Начало: Ул. Ленина Расписание: любой день с 08:00 от 22000 21 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере 🚉 На поезде 🚤 На катере Групповая 5 часов Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов) Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 7 500 ₽ за человека

Групповая 11 часов Золотая пряжка стального пояса России Расписание: Четверг в 07:50 от 8 750 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 2.5 часа Сокровища Блошиного рынка в Иркутске Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами Начало: В районе цирка Расписание: в субботу в 12:00 5 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов Водопад Грохотун Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара» Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек. 11 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 8 часов «Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Деревянная архитектура Иркутска Начало: Г. Иркутск, ост. «Чкалова» на ул. Чкалова Расписание: апр / май / июнь / сент / окт от 3 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Экскурсия по ночному небу Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала Начало: Забираем гостей с места проживания в городе Расписание: каждый день 22 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты Начало: Ольхон Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15 9 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 13 часов Двухдневный ледовый поход по Байкалу Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании Начало: в центре Иркутска 17 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Деревянная архитектура Иркутска Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов Начало: Возле площади им. Кирова 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров 24 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Путешествие в Ангарск и Лукоморье Начало: Любое место в пределах Иркутска 11 999 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Обзорная прогулка по Иркутску Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚣‍♂️ На байдарках Индивидуальная 9 часов Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас Начало: Ваш отель в Иркутске Расписание: Любой день по вашему запросу от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.