1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400₽ за всё до 16 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
52004 680₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южное ожерелье Байкала
Из Иркутска по Кругоморскому тракту - к реликтовым тополям, завораживающим видам и новым открытиям
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища иркутских антикваров
От старинных икон и патефонов - до ваз клуазоне и шаманских амулетов: на поиски милой старины
Начало: В районе сквера Кирова
19 июня в 11:30
20 июня в 11:30
от 6 800₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Шаманский утёс
Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
19 июня в 10:30
20 июня в 10:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Байкал в шаговой доступности
Начало: По договоренности (Иркутск)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Четверг в 07:50
от 8 750₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Начало: Г. Иркутск, ост. «Чкалова» на ул. Чкалова
Расписание: апр / май / июнь / сент / окт
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Начало: Забираем гостей с места проживания в городе
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Неизвестный Байкал: экскурсия в мини-группе
Побывать в Тажеранских степях, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Ольхон
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
13 июня в 08:00
15 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
24 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Начало: Любое место в пределах Иркутска
22 июня в 09:00
25 июня в 09:00
11 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ИИрина31 мая 2024Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
- ЖЖенни29 мая 2024Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
- ООльга22 мая 2024Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
- ЕЕлена20 мая 2024Были на экскурсии, очень понравилось! К экскурсии на месте добавили еще одну локацию, Макс идет на встречу и делает все, чтобы поездка к Байкалу понравилась и запомнилась надолго.
- ДДенис20 мая 2024Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
- ССветлана16 мая 2024Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
- ИИрина15 мая 2024Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
- ЕЕлена13 мая 2024Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные»
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