Про Русскую Америку существует много мифов и легенд. Об этом написано много на русском языке, и раз в десять больше — на английском и испанском. Но мало кто знает подробности этой истории.
Я расскажу, как Иркутск стал ключевым городом в становлении Русской Америки, и покажу, что в городе напоминает об этой увлекательной эпопее.
Я расскажу, как Иркутск стал ключевым городом в становлении Русской Америки, и покажу, что в городе напоминает об этой увлекательной эпопее.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00
Описание экскурсии
Про Русскую Америку — экспедиции Витуса Беринга, похождения графа Резанова и скандальную продажу Аляски — наслышаны многие. Но мало кто знает, что вся эта эпопея началась именно в Иркутске, и именно иркутяне первыми проложили туда дорогу. Правда, что было дальше, чем закончилось и что из этого вышло — это уже другая история. Которую я с удовольствием для вас раскрою.
Вы увидите
- Дом на улице Сурикова (прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании.
- Дом купца Николая Мыльникова — создателя Иркутской коммерческой компании, крупнейшего предприятия в меховой торговле с алеутами.
- Улицу Желябова — изначально она была названа в честь старейшей купеческой семьи города.
- Монумент «Японское яйцо» — дар японского города Судзука в память о моряках, потерпевших в 1782 году крушение на Алеутских островах и выбравшихся оттуда в Иркутск вместе с купцом Михаилом Немчиновым.
- Морской храм — церковь, которая строилась специально для экспедиции, в ходе которой российские моряки впервые увидели берега Аляски.
- Областной краеведческий музей, хранящий имена исследователей Сибири, половина из которых — участники Великой Северной экспедиции на Аляску.
- Здание Иркутского университета, а изначально — усадьбы Михаила Васильевича Сибирякова, построенное по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги.
Вы узнаете
- Как возникла идея искать выход к Америке из Азии и какую роль в этом сыграл Иркутск
- Кто из иркутских купцов налаживал отношения с коренными жителями Америки
- Какие интриги и махинации привели к созданию Российско-американской компании и предопределили её дальнейшую судьбу
- Почему Аляску пришлось продавать и как в Калифорнии сегодня хранят память об эпохе Русской Америки
в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади графа Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 176 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
22 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Было интересно послушать и узнать для себя новое про Российско-американскую компанию и ее связь с городом Иркутском! А также в формате прогулки узнать про здания и про историю первоначальных владельцев! Огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! Однозначно рекомендую!
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