Про Русскую Америку существует много мифов и легенд. Об этом написано много на русском языке, и раз в десять больше — на английском и испанском. Но мало кто знает подробности этой истории. Я расскажу, как Иркутск стал ключевым городом в становлении Русской Америки, и покажу, что в городе напоминает об этой увлекательной эпопее.

Описание экскурсии

Про Русскую Америку — экспедиции Витуса Беринга, похождения графа Резанова и скандальную продажу Аляски — наслышаны многие. Но мало кто знает, что вся эта эпопея началась именно в Иркутске, и именно иркутяне первыми проложили туда дорогу. Правда, что было дальше, чем закончилось и что из этого вышло — это уже другая история. Которую я с удовольствием для вас раскрою.

Вы увидите

Дом на улице Сурикова (прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании.

(прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании. Дом купца Николая Мыльникова — создателя Иркутской коммерческой компании, крупнейшего предприятия в меховой торговле с алеутами.

— создателя Иркутской коммерческой компании, крупнейшего предприятия в меховой торговле с алеутами. Улицу Желябова — изначально она была названа в честь старейшей купеческой семьи города.

— изначально она была названа в честь старейшей купеческой семьи города. Монумент «Японское яйцо» — дар японского города Судзука в память о моряках, потерпевших в 1782 году крушение на Алеутских островах и выбравшихся оттуда в Иркутск вместе с купцом Михаилом Немчиновым.

— дар японского города Судзука в память о моряках, потерпевших в 1782 году крушение на Алеутских островах и выбравшихся оттуда в Иркутск вместе с купцом Михаилом Немчиновым. Морской храм — церковь, которая строилась специально для экспедиции, в ходе которой российские моряки впервые увидели берега Аляски.

— церковь, которая строилась специально для экспедиции, в ходе которой российские моряки впервые увидели берега Аляски. Областной краеведческий музей , хранящий имена исследователей Сибири, половина из которых — участники Великой Северной экспедиции на Аляску.

, хранящий имена исследователей Сибири, половина из которых — участники Великой Северной экспедиции на Аляску. Здание Иркутского университета, а изначально — усадьбы Михаила Васильевича Сибирякова, построенное по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги.

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