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свой город, к большому сожалению, знаем плохо…. работа-дом-работа-дом!

Решено-сделано!

Михаил, наш экскурсовод, историк, увлеченный рассказчик, настоящая Иркутская энциклопедия!!!!

Мы столько интересного узнали о нашем городе: когда и, действительно, как, он возник. Где был Иркутский кремль и острог, кто были первые градоначальники и почему Иркутск стал процветать на зависть столичным городам.

Михаил провел нас по старым улицам Иркутска, рассказал, как и почему они получали свои названия, где был первый отель с телефонами и электричеством, кем был первый японец, посетивший Иркутск… У нас сложилось впечатление, что Михаил знает историю каждой улицы и каждого дома, он знал ответ на все наши вопросы.

Рассказчик Михаил - превосходный: нормальная, человеческая, простая, но грамотная русская речь, тонкий юмор, большое количество примеров и безусловно, что очень важно -это любовь к Иркутску, уважение его истории, его традиций!

Мы рекомендуем посетить экскурсию с Михаилом не только путешественникам, приезжающим в наш город, но и всем жителям Иркутска, которые хотели бы больше знать о городе!