Вы знаете, что в Иркутске зародилась российская археология, возраст находок при раскопках составляет от 30 до 50 тысяч лет, а первые поселения появились здесь 5 тысяч лет назад? Я расскажу
Описание экскурсии
- Сквер Кирова (бывшая Тихвинская площадь). Начнём маршрут с того места, где раньше разливалось озеро, а сейчас бьёт фонтан. Расскажу, что здесь было 350 лет назад.
- Здание областной администрации (на месте бывшего Казанского собора). Поговорим об археологических раскопках, первых в Российской империи, которые начались в этих местах с конца 19 века. Покажу некоторые находки.
- Берег Ангары между Спасской церковью и Богоявленским собором. Вспомним об Иркутском кремле, кто его строил и какую роль в этом сыграл Яков Похабов.
- Здание бывшего казначейства, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании. Объясню, почему Иркутск стал столицей русской Америки.
Вы узнаете:
- сколько тысяч лет живут люди на том месте, где сейчас стоит Иркутск
- когда здесь возникли первые постоянные поселения
- как появились русские в Прибайкалье
- почему Иркутск называют чайной столицей
- почему первым градоначальником и фактически основателем города был англичанин, а среди воевод и губернаторов значились шотландцы, шведы, немцы
Также расскажу много интересного об эпохе железного века, периоде завоеваний Чингисхана и Великой Северной экспедиции.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встречаемся на сквере Кирова (плофа Сперанского), у Фщадь граонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 578 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии 15 июня 2025 г. Михаил провел для нас очень интересную экскурсию. Мы увидели Иркутск с очень необычной стороны, узнали много любопытных деталей и занимательных историй. Михаил - историк, поэтому знает тему очень глубоко, с исследованиями и научными фактами. Особенно понравилась манера рассказа - яркая, с юмором, совсем не монотонная. Огромное спасибо, Михаил.
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Е
Огромное спасибо Михаилу за интересную экскурсию, было очень интересно и 3 часа прошли на одном дыхании) Понравилась подача информации, ну и конечно впечатляет количество знаний, за которыми стоят многие годы исследований автора экскурсии. Всем рекомендую, кто хочет получить авторский взгляд на историю, и ответы на многие вопросы не по учебнику.
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Очень познавательная и не скучная экскурсия.
Михаил - кладезь знаний, которыми он умело поделился с нами.
Город для нас приоткрыл свои двери и очень понравился.
Будем рекомендовать.
Михаил - кладезь знаний, которыми он умело поделился с нами.
Город для нас приоткрыл свои двери и очень понравился.
Будем рекомендовать.
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Михаил знает всё про свой город, про каждую улочку. Очень залипательно слушали. Теперь мы знаем об Иркутске намного больше. Как будто побывали на уроке истории и прошли весь курс за три часа😄 если бы в школах так преподавали, то уроки истории проходили бы интереснее. Михаил спасибо за прогулку! 🫶🏻
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8 июня всей нашей дружной семьей мы решили отправиться на экскурсию по любимому, но такому неизведанному и загадочному Иркутску.
Мы очень любим путешествовать по нашей стране и всегда заказываем экскурсии, а
Мы очень любим путешествовать по нашей стране и всегда заказываем экскурсии, а
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Были компанией на экскурсии с Михаилом по Иркутску. Михаил восхищает своими знаниями, на любой вопрос отвечает и готов углубиться в эту тему. Рассказывает интересно, легко, связывая разные факты между собой.
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