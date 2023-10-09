Вы знаете, что в Иркутске зародилась российская археология, возраст находок при раскопках составляет от 30 до 50 тысяч лет, а первые поселения появились здесь 5 тысяч лет назад? Я расскажу ещё много интересного о городе, который к тому же называют первой столицей русской Америки. Все дороги ведут в Рим? Это правда. Но проходят они через Иркутск. И по некоторым из них вы прогуляетесь сами.