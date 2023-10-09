Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Вы знаете, что в Иркутске зародилась российская археология, возраст находок при раскопках составляет от 30 до 50 тысяч лет, а первые поселения появились здесь 5 тысяч лет назад? Я расскажу ещё много интересного о городе, который к тому же называют первой столицей русской Америки. Все дороги ведут в Рим? Это правда. Но проходят они через Иркутск. И по некоторым из них вы прогуляетесь сами.
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Описание
Что вас ожидает
- Сквер Кирова (бывшая Тихвинская площадь). Начнём маршрут с того места, где раньше разливалось озеро, а сейчас бьёт фонтан. Расскажу, что здесь было 350 лет назад.
- Здание областной администрации (на месте бывшего Казанского собора). Поговорим об археологических раскопках, первых в Российской империи, которые начались в этих местах с конца 19 века. Покажу некоторые находки.
- Берег Ангары между Спасской церковью и Богоявленским собором. Вспомним об Иркутском кремле, кто его строил и какую роль в этом сыграл Яков Похабов.
- Здание бывшего казначейства, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании. Объясню, почему Иркутск стал столицей русской Америки.
Вы узнаете:
- сколько тысяч лет живут люди на том месте, где сейчас стоит Иркутск
- когда здесь возникли первые постоянные поселения
- как появились русские в Прибайкалье
- почему Иркутск называют чайной столицей
- почему первым градоначальником и фактически основателем города был англичанин, а среди воевод и губернаторов значились шотландцы, шведы, немцы
Также расскажу много интересного об эпохе железного века, периоде завоеваний Чингисхана и Великой Северной экспедиции.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.
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