Революция 1917 года сама по себе вызывает много вопросов. Но в Иркутске их ещё больше. Почему здесь установление советской власти сопровождалось боями, сравнимыми с ужасами Первой мировой войны? Какую роль сыграли иностранцы? И могло ли всё закончиться иначе? Мы обсудим причины и следствия революции, её печальную статистику, а также увидим памятные объекты, связанные с событиями 1917-1919 гг.

Описание экскурсии

Октябрьская революция и Гражданская война проходили в Иркутске весьма по-особенному. В 20 веке город стал центром притяжения для будущих офицеров со всей России. Вслед за военным контингентом здесь осели иностранные военнопленные. А если вспомнить, что Иркутск был одним из центров как уголовной, так и политической ссылки… Я помогу вам представить бурлящий котёл народов, конфликтов, страстей и поделюсь ответами на непростые вопросы.

Кто вообще участвовал в Гражданской войне? «Красные», «белые» — а ещё? Какая роль была отведена иностранцам? И при чём здесь пресловутое «золото Колчака»? Мы начнём путешествие в прошлое у кинотеатра Художественный, где произошли события, ставшие поводом к вооруженному столкновению большевиков с юнкерами. Пройдём по тем улицам, где шли главные бои. И наконец, увидим место последней резиденции правительства России и здание госбанка, где закончил своё путешествие золотой запас адмирала Колчака.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.