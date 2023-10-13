Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Почему здесь установление советской власти сопровождалось боями, сравнимыми с ужасами Первой мировой войны? Какую роль сыграли иностранцы? И могло ли всё закончиться иначе? Мы обсудим причины и следствия революции, её печальную статистику, а также увидим памятные объекты, связанные с событиями 1917-1919 гг.
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Описание
Что вас ожидает
Октябрьская революция и Гражданская война проходили в Иркутске весьма по-особенному. В 20 веке город стал центром притяжения для будущих офицеров со всей России. Вслед за военным контингентом здесь осели иностранные военнопленные. А если вспомнить, что Иркутск был одним из центров как уголовной, так и политической ссылки… Я помогу вам представить бурлящий котёл народов, конфликтов, страстей и поделюсь ответами на непростые вопросы.
Кто вообще участвовал в Гражданской войне? «Красные», «белые» — а ещё? Какая роль была отведена иностранцам? И при чём здесь пресловутое «золото Колчака»? Мы начнём путешествие в прошлое у кинотеатра Художественный, где произошли события, ставшие поводом к вооруженному столкновению большевиков с юнкерами. Пройдём по тем улицам, где шли главные бои. И наконец, увидим место последней резиденции правительства России и здание госбанка, где закончил своё путешествие золотой запас адмирала Колчака.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.