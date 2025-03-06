Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Революция 1917 года сама по себе вызывает много вопросов. Но в Иркутске их ещё больше.
Почему здесь установление советской власти сопровождалось боями, сравнимыми с ужасами Первой мировой войны? Какую роль сыграли иностранцы? И могло ли всё закончиться иначе? Мы обсудим причины и следствия революции, её печальную статистику, а также увидим памятные объекты, связанные с событиями 1917-1919 гг.
Октябрьская революция и Гражданская война проходили в Иркутске весьма по-особенному. В 20 веке город стал центром притяжения для будущих офицеров со всей России. Вслед за военным контингентом здесь осели иностранные военнопленные. А если вспомнить, что Иркутск был одним из центров как уголовной, так и политической ссылки… Я помогу вам представить бурлящий котёл народов, конфликтов, страстей и поделюсь ответами на непростые вопросы.
Кто вообще участвовал в Гражданской войне? «Красные», «белые» — а ещё? Какая роль была отведена иностранцам? И при чём здесь пресловутое «золото Колчака»? Мы начнём путешествие в прошлое у кинотеатра Художественный, где произошли события, ставшие поводом к вооруженному столкновению большевиков с юнкерами. Пройдём по тем улицам, где шли главные бои. И наконец, увидим место последней резиденции правительства России и здание госбанка, где закончил своё путешествие золотой запас адмирала Колчака.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 569 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось.
Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
Нам понравилось все, начиная с самого начала. При бронировании получали оперативные ответы,так же, когда корректировали время, дату и тему. Михаил очень увлеченно рассказывал про времена Гражданской войны и историю Колчака, все систематизировано, сопровождается фото. Мы в восторге)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Выбор экскурсии не был случайным. Сейчас очень мало вспоминают об этом периоде нашей истории. Поэтому молодёжь имеет о нём весьма смутное представление. Михаил прекрасно разбирается в этом сложном материале. Мы увидели те места, где проходили столкновения "всех со всеми". Хорошая наглядность - портреты командиров с рассказом об их личных качествах. Отдельное спасибо за рассказ про Колчака и его романтическую любовь.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Михаил очень грамотный компетентный человек,глубоко изучивший материал и большой энтузиаст своего дела. Очень четко изложил материал, сопровождал рассказ редкими архивными фотографиями и собственными наработками в архивах. Делился собственными впечатлениями от рассказов родственников о событиях гражданской войны
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Очень эрудированный гид, знакомый со спорными интерпретациями событий, легко ведет диалог с начитанными подготовленными клиентами, интерактивен, дает слушателям задавать тематику в обширном материале, не сбивается на побочные диалоги
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Михаил квалифицированный экскурсовод, разносторонний человек и патриот города, области. Неформальный подход к изложению, ориентация на слушателей, глубокая проработка материала. Рекомендуем обращаться к нему!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Гражданские войны в Иркутске»