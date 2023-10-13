Гражданские войны в Иркутске

Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Революция 1917 года сама по себе вызывает много вопросов. Но в Иркутске их ещё больше.

Почему здесь установление советской власти сопровождалось боями, сравнимыми с ужасами Первой мировой войны? Какую роль сыграли иностранцы? И могло ли всё закончиться иначе? Мы обсудим причины и следствия революции, её печальную статистику, а также увидим памятные объекты, связанные с событиями 1917-1919 гг.
Гражданские войны в Иркутске
Гражданские войны в Иркутске
Гражданские войны в Иркутске
Гражданские войны в Иркутске
Гражданские войны в Иркутске
Ближайшие даты:
13
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Октябрьская революция и Гражданская война проходили в Иркутске весьма по-особенному. В 20 веке город стал центром притяжения для будущих офицеров со всей России. Вслед за военным контингентом здесь осели иностранные военнопленные. А если вспомнить, что Иркутск был одним из центров как уголовной, так и политической ссылки… Я помогу вам представить бурлящий котёл народов, конфликтов, страстей и поделюсь ответами на непростые вопросы.

Кто вообще участвовал в Гражданской войне? «Красные», «белые» — а ещё? Какая роль была отведена иностранцам? И при чём здесь пресловутое «золото Колчака»? Мы начнём путешествие в прошлое у кинотеатра Художественный, где произошли события, ставшие поводом к вооруженному столкновению большевиков с юнкерами. Пройдём по тем улицам, где шли главные бои. И наконец, увидим место последней резиденции правительства России и здание госбанка, где закончил своё путешествие золотой запас адмирала Колчака.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Индивидуальные
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Памятник Колчаку
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Иркутска

Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
22 отзыва
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
Познакомиться со столицей Восточной Сибири и сделать на память атмосферные снимки
Завтра
14 окт
16 окт
17 окт
3 900 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Исследовать золотую эпоху истории города и под новым углом взглянуть на его достопримечательности
у Иркутского драматического театра
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
2 000 за всё до 5 чел.
Вся история Иркутска на одной улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вся история Иркутска на одной улице
Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома
в сквере им. Кирова
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
2 600 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ