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и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.