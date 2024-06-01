1 чел.
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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Мы проедем по центральным улицам и увидим ключевые достопримечательности города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
«На центральной улице Иркутска мы поговорим о благоустройстве города, образовательных и медицинских учреждениях и требованиям к ним»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«А также пройдем по улице Декабрьских событий, сохранившей старинные деревянные постройки с наличниками и оригинальными орнаментами»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
«Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улице Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
«Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«На купеческой центральной улице (ул»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Вы увидите Иркутск кружевной, когда мы проедем по улицам сплошь состоящим из деревянных усадеб (ул»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
«Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся история Иркутска на одной улице
Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома
Начало: В сквере им. Кирова
«За 360 лет нынешняя улица Ленина несколько раз меняла названия, видела все поколения горожан, была свидетелем радостных и горестных событий»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
«О том, как складывался образ города, вы узнаете, гуляя по главным улицам и живописным кварталам разных эпох Иркутска»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Гуляя по улице Канадзавы, вы увидите «Выпавшее яйцо» — памятник русско-японской дружбе»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Пройдете по старинным улицам, увидите храмы XVIII века и узнаете, как менялась здесь жизнь людей на протяжении столетий»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
«Вы проедете по главным улицам города, увидите самые яркие достопримечательности и старинные деревянные дома с резными наличниками»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«Вы проедете по его центральным улицам и площадям, заглянете в кафедральный собор и побываете в старейшем в России музее часов»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
«Исследуя его колоритные улицы, вы увидите деревянные дома и купеческие каменные особняки, яркие церкви и оригинальные памятники»
Сегодня в 10:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров
Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан...
«Улицы, на которых слышны отзвуки истории»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
«А также оцените архитектуру центральной улицы и раскроете, что такое «потеряиха»»
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
«Вы проедете по его самым живописным улицам и увидите каменные особняки, памятники деревянного зодчества и современные здания»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
«Мы встретимся с вами в историческом центре — на улице Чкалова (остановка «Чкалова») и отправимся гулять по улицам с деревянными домами»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Наш Невский
Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
Начало: у памятника Александру III
«С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе»
14 июня в 18:00
16 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
«Вы увидите уникальные образцы деревянного зодчества, узнаете, что означают узоры на наличниках, и погуляете по уютным и тихим улицам»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Начало: На площади графа Сперанского
«Дом на улице Сурикова (прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ММихаил28 мая 2024Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ООльга18 мая 2024Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
- ИИрина15 мая 2024Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
- ССветлана14 мая 2024Великолепная экскурсия! Интесный, интеллигентный, крайне эрудированный рассказчик! Огромное спасибо Сергею!
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- РРоман5 мая 2024Первые впечатления об Иркутске сложились благодаря гиду Сергею. Был дождь, но это не помещало провести полноценную экскурсию. Спасибо большое за прекрасную подачу материалу и знакомство с городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Иркутске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1 700 до 12 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1011 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Иркутска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод