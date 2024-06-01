Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Иркутска

Найдено 28 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Мы проедем по центральным улицам и увидим ключевые достопримечательности города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
«На центральной улице Иркутска мы поговорим о благоустройстве города, образовательных и медицинских учреждениях и требованиям к ним»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«А также пройдем по улице Декабрьских событий, сохранившей старинные деревянные постройки с наличниками и оригинальными орнаментами»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Иркутские фотоистории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
«Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улице Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
«Вы погуляете по центральной и самой красивой улице Иркутска — Карла Маркса»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«На купеческой центральной улице (ул»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Вы увидите Иркутск кружевной, когда мы проедем по улицам сплошь состоящим из деревянных усадеб (ул»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
«Мы прокатимся по главным улицам сибирской столицы: от точки, в которой был основан Иркутск, до туристического 130 квартала, где воссоздают традиции деревянного сибирского зодчества»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Вся история Иркутска на одной улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вся история Иркутска на одной улице
Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома
Начало: В сквере им. Кирова
«За 360 лет нынешняя улица Ленина несколько раз меняла названия, видела все поколения горожан, была свидетелем радостных и горестных событий»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 350 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
«О том, как складывался образ города, вы узнаете, гуляя по главным улицам и живописным кварталам разных эпох Иркутска»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Гуляя по улице Канадзавы, вы увидите «Выпавшее яйцо» — памятник русско-японской дружбе»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Пройдете по старинным улицам, увидите храмы XVIII века и узнаете, как менялась здесь жизнь людей на протяжении столетий»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Иркутск судьбоносный, или Какова цена «золота Колчака»?
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Иркутск судьбоносный: путешествие по следам Колчака и его золота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, следуя по историческим местам, связанным с жизнью и тайнами Александра Колчака
Начало: В районе ж/д вокзала Иркутска
«Вы проедете по главным улицам города, увидите самые яркие достопримечательности и старинные деревянные дома с резными наличниками»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«Вы проедете по его центральным улицам и площадям, заглянете в кафедральный собор и побываете в старейшем в России музее часов»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670 за всё до 7 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
«Исследуя его колоритные улицы, вы увидите деревянные дома и купеческие каменные особняки, яркие церкви и оригинальные памятники»
Сегодня в 10:00
10 июня в 09:00
3 100 за всё до 7 чел.
По улицам старого Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие по историческому Иркутску: от легенд до архитектурных шедевров
Погрузитесь в атмосферу старого Иркутска, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Сквер Кирова (площадь графа Сперанского), у Фонтан...
«Улицы, на которых слышны отзвуки истории»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Иркутск - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
«А также оцените архитектуру центральной улицы и раскроете, что такое «потеряиха»»
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
«Вы проедете по его самым живописным улицам и увидите каменные особняки, памятники деревянного зодчества и современные здания»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Деревянная архитектура Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
«Мы встретимся с вами в историческом центре — на улице Чкалова (остановка «Чкалова») и отправимся гулять по улицам с деревянными домами»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за всё до 10 чел.
Наш Невский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Наш Невский
Познакомиться с самой шикарной улицей Сибири, где сконцентрирован весь архитектурный блеск Иркутска
Начало: у памятника Александру III
«С 1920 года улица Большая Першпектная (сейчас Карла Маркса) считается самой красивой в городе»
14 июня в 18:00
16 июня в 18:00
3 500 за всё до 15 чел.
Непарадный Иркутск: история из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
«Вы увидите уникальные образцы деревянного зодчества, узнаете, что означают узоры на наличниках, и погуляете по уютным и тихим улицам»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Начало: На площади графа Сперанского
«Дом на улице Сурикова (прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
    читать дальше

    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
    читать дальше

    с огромной любовью относится к своему городу и обладает широкими знаниями. Общение очень комфортное. В этот день было дождливо и прохладно, Олег дал нам зонты и часть экскурсии мы провели в машине, рассматривая город в тепле. На закате съездили на Иркутскую ГЭС, это было очень красиво. Довольных и усталых Олег привез нас назад в отель. Отличный вечер, рекомендуем!

  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Иркутские фотоистории
    Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Великолепная экскурсия! Интесный, интеллигентный, крайне эрудированный рассказчик! Огромное спасибо Сергею!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Первые впечатления об Иркутске сложились благодаря гиду Сергею. Был дождь, но это не помещало провести полноценную экскурсию. Спасибо большое за прекрасную подачу материалу и знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Иркутск: история повседневности
  3. По Иркутску на авто и пешком
  4. Иркутск: история на каждом шагу
  5. Иркутские фотоистории
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1 700 до 12 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1011 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Иркутска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам