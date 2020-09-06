Ледовые просторы Байкала: все включено

В этом насыщенном туре вас ждут все самые интересные достопримечательности Байкала

5
1 отзыв
В этом насыщенном туре вас ждут все самые интересные достопримечательности Байкала и активности зимнего сезона. Вы покатаетесь на квадроциклах, хивусе и собачьих упряжках.

Попробуете национальные блюда, байкальские деликатесы, знаменитый коктейль «Поцелуй Байкала» и уху из рыбы, которую сами поймаете на подледной рыбалке. Вы покатаетесь на коньках по замерзшему озеру, а после выпьете чай из самовара прямо на льду.

Сходите в сибирскую баню с чаном под открытым небом, а еще нырнете в ледяную прорубь самого глубокого озера в мире. Эта поездка станет ярчайшим событием в вашей жизни!
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ледовые просторы Байкала: все включено
Ближайшие даты:
21
фев

Что вас ожидает 🤩

Бурятский фольклор и шаманские традиции
Бурятский фольклор и шаманские традиции
Увидим яркие костюмы, зажигательные танцы и попробуем вкусные традиционные блюда
Фейерверк из шампанского
Фейерверк из шампанского
Устроим необычный завтрак с шампанским и вспомним самые классные моменты путешествия
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Узнаем секреты от опытных рыбаков, а после сварим уху из свежепойманной рыбки
Сафари на квадроциклах
Сафари на квадроциклах
Почувствуем себя настоящими рейнджерами и с ветерком прокатимся до острова Ольхон
Ледовая баня с нырянием в прорубь
Ледовая баня с нырянием в прорубь
Попаримся, а потом искупаемся в Байкале
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Покатаемся и сфотографируемся с байкальскими хаски

Программа тура по дням

1 день

Байкальский лед, Шаманизм и бурятские традиции

09.00 Сбор группы в аэропорту города Иркутск у выхода в город, внутри здания с табличкой.

Если вы прилетаете накануне начала программы, мы заберем вас из отеля после сбора группы.

Завтракаем, пьем ароматный кофе или чай и немного отдыхаем от перелета.

Нам предстоит переезд в 250 км в среднюю часть озера Байкал.

Городской пейзаж сменится бескрайними степями, где когда-то кочевали прибайкальские буряты.

Религия Прибайкальских бурят – шаманизм (поклонение природе и духам).

Нас уже ждут в бурятском этно-парке, встречают шаманским обрядом благопожелания и очищения огнем.

Попробуем национальную бурятскую кухню, знаменитые боозы и наслаждаемся ярким фольклором.

Зима у бурят время сватовства, сплочения и знакомства родов на празднике Сагаалган (начало нового года по старомонгольскому календарю).

Яркие костюмы, зажигательные танцы и вкусная традиционная еда зарядит энергией для дальнейшего путешествия!

Продолжение переезда на побережье.

Прибытие на Байкал, размещение в отеле (2-х местные номера с удобствами и видом на Байкал).

Пешеходная прогулка: первое знакомство с Байкальским льдом!

Побережье Малого моря очень живописно – множество уютных заливов и бухт, выступы скальника, похожего на хребты древних драконов, окутанные разноцветными яркими оранжевыми и зелеными пятнами лишайника, который является показателем самого чистого воздуха.

Выход на лед.

Ужин в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудай, расколотка, таежный десерт с кедровыми орешками и другие вкусности.

После активного дня вас ждет горячая сибирская баня с вениками, ароматным чаем на байкальских травах и чан на открытом воздухе.

Вода в чане в меру горячая, наполненная ароматами трав. Отличное расслабление после насыщенного дня.

Байкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традицииБайкальский лед, Шаманизм и бурятские традиции
2 день

Сафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалка

Завтракаем в отеле.

Далее одеваемся максимально тепло и отправляемся в поездку на квадроциклах по побережью (дополнительно выдаются теплые защитные костюмы).

Квадроциклы – настоящие вездеходы и за рулем вы почувствуете себя рейнджером на сафари!

Наш путь пройдет с Мухорского залива к острову Ольхон.

Проедем по суше и по льду озера Байкал.

Увидим торосы, наплески и знаменитый мыс Хвост Дракона.

Под колесами будет зеркально гладкий лед, торосы, снежные наносы. Драйв и отличное настроение!

На обед возвращаемся в отель.

Согреваемся и снова выходим на байкальский лед.

Теперь нас ждет увлекательное занятие – подледная рыбалка.

Опытные рыбаки поделятся с вами своими секретами, научат ловить рыбу.

Для тех, кто не участвует в рыбалке – заключим пари на победителя по количеству пойманных рыбок.

Кто проиграл – варит вкуснейшую уху из свежепойманной рыбки на всю компанию.

Мы, конечно, поможем, а в перерывах между рыбалкой будем греться в теплой юрте, попивая горячий чай и глинтвейн, и конечно местную настойку.

Ужин в отеле.

Отдых.

Сафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалкаСафари на квадроциклах, Огой и мыс Дракона, подледная рыбалка
3 день

Ледовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и коньки

Завтрак в отеле.

Сегодня нас ждет остров Ольхон, ледовые гроты, пузырьки и зефирное царство наплесков.

На байкальских вездеходах (УАЗ) отправляемся к заливу с пузырьками.

В этом месте настоящий космос – миллионы пузырьков, вмерзших в голубой лед. На фотографиях создается ощущение полета.

Здесь же неподалеку стоит скальный останец Трезубец, как руины средневековой крепости.

С высоты его стен, окрашенных лишайниками в ярко-желтый цвет, хорошо просматривается побережье Малого моря.

Продолжаем путешествие и едем к скале Шаманка (мыс Бурхан).

Это одна из девяти святынь Азии. Место, где шаманы проводили свои обряды. Вы точно видели на фотографиях Байкала.

Рядом раскинулся белоснежный Сарайский пляж. Прогуляемся, заполним гаджеты яркими фотографиями и отправимся в обратный путь.

Возвращение в отель.

Обед.

Приключения не закончились и после обеда отправляемся в Тажеранские степи.

Транспорт – трэкол (вездеход на больших колесах).

Тажераны восхищают свое первобытностью, уединенностью и космическими пейзажами.

Здесь гуляют байкальские ветры, горизонт сливается с небом.

По ущелью Змеиному спускаемся на лед и выезжаем на самые красивые ледяные поля.

Под нами метровая хрустальная толщина, а дальше около километра байкальской воды.

От красоты и осознания момента захватывает дух. Здесь мы увидим торосы, становые трещины, калейдоскоп рисунков байкальского льда.

А пока мы восхищаемся и фотографируемся, катаемся на коньках – для нас растопят самовар и организуют вкусный пикник.

Угощаемся глинтвейном, поцелуем Байкал, попробуем закуски и знаменитую расколотку.

За три дня мы видели много льда, ходили по нему, фотографировали, бурили и пробовали воду на вкус, но осталось еще одно действие.

И вот сегодня отправляемся испытать совершенно новые эмоции – купание в Байкале!

Отправляемся в баню на берегу с возможностью искупаться в проруби.

Если вы готовы – останутся незабываемые эмоции на всю жизнь!

Ледовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и конькиЛедовые гроты, пузыри, наплески, марсианские пейзажи Тажеранских степей и коньки
4 день

Дневная поездка по Байкалу на хивусе

Завтрак.

У нас остался еще один вид транспорта, который мы не освоили – хивус!

И сегодня отправляемся в дневное путешествие вдоль западного побережья до Листвянки.

Хивус домчит нас к красивейшим локациям.

Мы будем преодолевать торосняк, становые трещины, кружиться, останавливаться в самых красивых локациях и вкусно кушать горячим обедом. Испытаем настоящее чувство полета.

Едем на легке. Багаж доставят в отель.

На закате прибываем в Листвянку, размещаемся в отеле.

Ужин, отдых.

Дневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусеДневная поездка по Байкалу на хивусе
5 день

Сображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и Иркутск

Завтрак в отеле с видом на исток реки Ангара.

Зимой исток не замерзает и в морозы в Листвянке все покрывается снежным кружевом.

Это наш завершающий завтрак на берегу Байкала, и мы сделаем его особенным!

Просыпаемся, одеваемся потеплее и выходим на терассу, где вас уже будет ждать лучший сомелье города.

Вспомним самые классные моменты путешествия, запишем свои эмоции и устроим фейерверк из шампанского сабражем!

А затем бежим завтракать в теплый ресторан с потрясающим видом.

После завтрака пройдемся по Листвянке, заглянем на рыбный рынок и сувенирные ряды.

Большой интерес представляют изделия из камня чароит. Единственное в мире месторождение расположено на границе Иркутской области. Минерал необычного сиреневого оттенка с темными и светлыми включениями.

Из Листвянки поедем в гости к байкальским хаски.

Красивые и добрые собачки встретят с радостью.

Катаемся на упряжках, обнимаемся и фотографируемся с животными.

Переезд до города Иркутск.

Обед в ресторане.

А после обеда прогуляемся по историческому центру города.

Во время экскурсии вы услышите знаменитые фамилии: Сперанский, Муравьев-Амурский, Сукачев, Трапезников, Сибиряков, Шелихов и мн. другие.

Богата история города на знаменитые имена и значимые события. Архитектура центра города часто напоминает Санкт-Петербург.

Размещение в отеле Централь 4*.

Отправляемся на ужин (за свой счет) в один из лучших ресторанов города, где будем пробовать неимоверно вкусную купеческую кухню и делиться своими впечатлениями о туре!

Сображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и ИркутскСображ с видом на Байкал, Байкальские хаски и Иркутск
6 день

Вылет домой

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт к вашему рейсу.

Доброго пути!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Доплата за одноместное размещение – 33 500 рублей;

Варианты проживания

Отель «Мир Байкала»

3 ночи

Уютные теплые номера. Из каждого номера открывается панорамный вид на Байкал и южную часть острова Ольхон. В ресторане отеля домашняя кухня с изысканными акцентами в формате шведского стола

Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»

Отель «Легенда Байкала» 3*

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак.

Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*Отель «Легенда Байкала» 3*

Отель «Централь» 4*

1 ночь

Отель «Централь» расположен в Иркутске. К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Все номера оснащены чайником. В номерах в распоряжении гостей письменный стол.

Континентальный завтрак и завтрак «шведский стол» сервируют ежедневно.

Рядом с отелем «Централь» популярны пешие прогулки.

Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*Отель «Централь» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2х местных номерах с удобствами в номере. Иркутск – 1 ночь (Централь 4*), Малое море – 3 ночи (Мир Байкала), Листвянка – 1 ночь (Легенда Байкала)
  • Сопровождение гидом по программе
  • Питание:
  • Транспортное обслуживание по программе:1 день: завтрак, обед, ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак, обед6 день: завтрак.
  • 1 день: завтрак, обед, ужин
  • 2 день: завтрак, обед, ужин
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак, обед, ужин
  • 5 день: завтрак, обед
  • 6 день: завтрак.
  • Транспортное обслуживание по программе:трансферы по городу и на побережье – микроавтобус Мерседеспрогулка на квадроциклах (3 часа)автоэкскурсия на о. Ольхон – УАЗавтоэкскурсия в Тажераны – УАЗпереход на хивусе Малое море – Листвянка.
  • Трансферы по городу и на побережье – микроавтобус Мерседес
  • Прогулка на квадроциклах (3 часа)
  • Автоэкскурсия на о. Ольхон – УАЗ
  • Автоэкскурсия в Тажераны – УАЗ
  • Переход на хивусе Малое море – Листвянка.
  • Экскурсии:бурятский фольклор с шаманскими традициями и дегустацией национальной кухнипешеходная прогулка по побережью Малого моряпосещение сибирской бани с горячим чаномсафари на квадроциклах по льдуподледная рыбалкаэкскурсия на остров Ольхон – пузырьки, гротыпосещение ледовой баниТажеранские степи и пикник на льду, конькипереход на хивусе в Листвянку (бухта Песчаная, Б. Голоустное)катание на собачьих упряжкахсабраж на берегу Байкалаэкскурсия по г. Иркутск с обедом в ресторане русской кухни.
  • Бурятский фольклор с шаманскими традициями и дегустацией национальной кухни
  • Пешеходная прогулка по побережью Малого моря
  • Посещение сибирской бани с горячим чаном
  • Сафари на квадроциклах по льду
  • Подледная рыбалка
  • Экскурсия на остров Ольхон – пузырьки, гроты
  • Посещение ледовой бани
  • Тажеранские степи и пикник на льду, коньки
  • Переход на хивусе в Листвянку (бухта Песчаная, Б. Голоустное)
  • Катание на собачьих упряжках
  • Сабраж на берегу Байкала
  • Экскурсия по г. Иркутск с обедом в ресторане русской кухни
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание и алкоголь не указанный в программе
  • Дополнительные экскурсии и активности: вертолетная прогулка, прокат снегоходов, прокат багги, подледный дайвинг и др.
  • Доплата за одноместное размещение – 33 500 рублей
  • Ужин в Иркутске в 5 день
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная).

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужно ли дополнительно оплачивать трансфер?

Все перемещения по программе в составе группы включены в стоимость тура.

Есть ли ограничения?

Тур доступен любому активному человеку.

Возраст участников от 18 до 60 лет.

В программе используется несложная мультиактивность.

Нужно быть готовым к управлению квадроциклами, хаски, подледной рыбалке и т. п., что вносит особую изюминку в наполнение программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
69 000 за 1 человека
4-х дневный тур по Байкалу
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
4-х дневный тур по Байкалу
Вас ждет насыщенная 4-х дневная программа по Байкалу
Ваш адрес в Иркутске
12 990 за 1 человека
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
Иркутск, центр города
24 дек
18 фев
4 мар
11 мар
23 500 за 1 человека
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Встреча у места проживания туристов в Иркутске
Завтра
21 дек
23 дек
24 дек
29 900 за всё до 4 чел.
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Insta тур с профессиональным фотографом на Ольхон
Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, его еще называют жемчужиной Сибири. Он расположен в 250 км от Иркутска
Иркутск
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
27 500 за 1 человека
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Приглашаем вас посетить одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
Иркутск, по договоренности
11 900 за 1 человека
Сибирская сказка и южный берег Байкала
13 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала
У вашей гостиницы
22 дек
23 дек
27 дек
28 дек
16 000 за всё до 4 чел.
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала
Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
23 дек
30 дек
6 янв
13 янв
71 000 за 1 человека
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