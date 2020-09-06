09.00 Сбор группы в аэропорту города Иркутск у выхода в город, внутри здания с табличкой.
Если вы прилетаете накануне начала программы, мы заберем вас из отеля после сбора группы.
Завтракаем, пьем ароматный кофе или чай и немного отдыхаем от перелета.
Нам предстоит переезд в 250 км в среднюю часть озера Байкал.
Городской пейзаж сменится бескрайними степями, где когда-то кочевали прибайкальские буряты.
Религия Прибайкальских бурят – шаманизм (поклонение природе и духам).
Нас уже ждут в бурятском этно-парке, встречают шаманским обрядом благопожелания и очищения огнем.
Попробуем национальную бурятскую кухню, знаменитые боозы и наслаждаемся ярким фольклором.
Зима у бурят время сватовства, сплочения и знакомства родов на празднике Сагаалган (начало нового года по старомонгольскому календарю).
Яркие костюмы, зажигательные танцы и вкусная традиционная еда зарядит энергией для дальнейшего путешествия!
Продолжение переезда на побережье.
Прибытие на Байкал, размещение в отеле (2-х местные номера с удобствами и видом на Байкал).
Пешеходная прогулка: первое знакомство с Байкальским льдом!
Побережье Малого моря очень живописно – множество уютных заливов и бухт, выступы скальника, похожего на хребты древних драконов, окутанные разноцветными яркими оранжевыми и зелеными пятнами лишайника, который является показателем самого чистого воздуха.
Выход на лед.
Ужин в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудай, расколотка, таежный десерт с кедровыми орешками и другие вкусности.
После активного дня вас ждет горячая сибирская баня с вениками, ароматным чаем на байкальских травах и чан на открытом воздухе.
Вода в чане в меру горячая, наполненная ароматами трав. Отличное расслабление после насыщенного дня.
Завтракаем в отеле.
Далее одеваемся максимально тепло и отправляемся в поездку на квадроциклах по побережью (дополнительно выдаются теплые защитные костюмы).
Квадроциклы – настоящие вездеходы и за рулем вы почувствуете себя рейнджером на сафари!
Наш путь пройдет с Мухорского залива к острову Ольхон.
Проедем по суше и по льду озера Байкал.
Увидим торосы, наплески и знаменитый мыс Хвост Дракона.
Под колесами будет зеркально гладкий лед, торосы, снежные наносы. Драйв и отличное настроение!
На обед возвращаемся в отель.
Согреваемся и снова выходим на байкальский лед.
Теперь нас ждет увлекательное занятие – подледная рыбалка.
Опытные рыбаки поделятся с вами своими секретами, научат ловить рыбу.
Для тех, кто не участвует в рыбалке – заключим пари на победителя по количеству пойманных рыбок.
Кто проиграл – варит вкуснейшую уху из свежепойманной рыбки на всю компанию.
Мы, конечно, поможем, а в перерывах между рыбалкой будем греться в теплой юрте, попивая горячий чай и глинтвейн, и конечно местную настойку.
Ужин в отеле.
Отдых.
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет остров Ольхон, ледовые гроты, пузырьки и зефирное царство наплесков.
На байкальских вездеходах (УАЗ) отправляемся к заливу с пузырьками.
В этом месте настоящий космос – миллионы пузырьков, вмерзших в голубой лед. На фотографиях создается ощущение полета.
Здесь же неподалеку стоит скальный останец Трезубец, как руины средневековой крепости.
С высоты его стен, окрашенных лишайниками в ярко-желтый цвет, хорошо просматривается побережье Малого моря.
Продолжаем путешествие и едем к скале Шаманка (мыс Бурхан).
Это одна из девяти святынь Азии. Место, где шаманы проводили свои обряды. Вы точно видели на фотографиях Байкала.
Рядом раскинулся белоснежный Сарайский пляж. Прогуляемся, заполним гаджеты яркими фотографиями и отправимся в обратный путь.
Возвращение в отель.
Обед.
Приключения не закончились и после обеда отправляемся в Тажеранские степи.
Транспорт – трэкол (вездеход на больших колесах).
Тажераны восхищают свое первобытностью, уединенностью и космическими пейзажами.
Здесь гуляют байкальские ветры, горизонт сливается с небом.
По ущелью Змеиному спускаемся на лед и выезжаем на самые красивые ледяные поля.
Под нами метровая хрустальная толщина, а дальше около километра байкальской воды.
От красоты и осознания момента захватывает дух. Здесь мы увидим торосы, становые трещины, калейдоскоп рисунков байкальского льда.
А пока мы восхищаемся и фотографируемся, катаемся на коньках – для нас растопят самовар и организуют вкусный пикник.
Угощаемся глинтвейном, поцелуем Байкал, попробуем закуски и знаменитую расколотку.
За три дня мы видели много льда, ходили по нему, фотографировали, бурили и пробовали воду на вкус, но осталось еще одно действие.
И вот сегодня отправляемся испытать совершенно новые эмоции – купание в Байкале!
Отправляемся в баню на берегу с возможностью искупаться в проруби.
Если вы готовы – останутся незабываемые эмоции на всю жизнь!
Завтрак.
У нас остался еще один вид транспорта, который мы не освоили – хивус!
И сегодня отправляемся в дневное путешествие вдоль западного побережья до Листвянки.
Хивус домчит нас к красивейшим локациям.
Мы будем преодолевать торосняк, становые трещины, кружиться, останавливаться в самых красивых локациях и вкусно кушать горячим обедом. Испытаем настоящее чувство полета.
Едем на легке. Багаж доставят в отель.
На закате прибываем в Листвянку, размещаемся в отеле.
Ужин, отдых.
Завтрак в отеле с видом на исток реки Ангара.
Зимой исток не замерзает и в морозы в Листвянке все покрывается снежным кружевом.
Это наш завершающий завтрак на берегу Байкала, и мы сделаем его особенным!
Просыпаемся, одеваемся потеплее и выходим на терассу, где вас уже будет ждать лучший сомелье города.
Вспомним самые классные моменты путешествия, запишем свои эмоции и устроим фейерверк из шампанского сабражем!
А затем бежим завтракать в теплый ресторан с потрясающим видом.
После завтрака пройдемся по Листвянке, заглянем на рыбный рынок и сувенирные ряды.
Большой интерес представляют изделия из камня чароит. Единственное в мире месторождение расположено на границе Иркутской области. Минерал необычного сиреневого оттенка с темными и светлыми включениями.
Из Листвянки поедем в гости к байкальским хаски.
Красивые и добрые собачки встретят с радостью.
Катаемся на упряжках, обнимаемся и фотографируемся с животными.
Переезд до города Иркутск.
Обед в ресторане.
А после обеда прогуляемся по историческому центру города.
Во время экскурсии вы услышите знаменитые фамилии: Сперанский, Муравьев-Амурский, Сукачев, Трапезников, Сибиряков, Шелихов и мн. другие.
Богата история города на знаменитые имена и значимые события. Архитектура центра города часто напоминает Санкт-Петербург.
Размещение в отеле Централь 4*.
Отправляемся на ужин (за свой счет) в один из лучших ресторанов города, где будем пробовать неимоверно вкусную купеческую кухню и делиться своими впечатлениями о туре!
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к вашему рейсу.
Доброго пути!
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 33 500 рублей;
Уютные теплые номера. Из каждого номера открывается панорамный вид на Байкал и южную часть острова Ольхон. В ресторане отеля домашняя кухня с изысканными акцентами в формате шведского стола
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак.
Отель «Централь» расположен в Иркутске. К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Все номера оснащены чайником. В номерах в распоряжении гостей письменный стол.
Континентальный завтрак и завтрак «шведский стол» сервируют ежедневно.
Рядом с отелем «Централь» популярны пешие прогулки.
Необходимые одежда и обувь
Туристическое снаряжение
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Все перемещения по программе в составе группы включены в стоимость тура.
Тур доступен любому активному человеку.
Возраст участников от 18 до 60 лет.
В программе используется несложная мультиактивность.
Нужно быть готовым к управлению квадроциклами, хаски, подледной рыбалке и т. п., что вносит особую изюминку в наполнение программы.