Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины. Вас также ждёт посещение места поклонения богине Янжиме и дегустация блюд бурятской кухни. Желающие смогут разбавить тур дополнительными экскурсиями и развлечениями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 300 ₽
|Дети до 14 лет
|59 800 ₽
Описание
Организационные детали
Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встретим вас в Иркутске и направимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до самого сердца Байкала, острова Ольхон, на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.
Север острова - мыс Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал и пообедаем.
Ольхонский релакс
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
Водная прогулка по Малому Морю
Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.
Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.
Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.
Сокровища Баргузинской долины
В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.
Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. В этот день мы доберёмся до Улан-Удэ (около 14:00), откуда вы вернётесь домой. Желающие смогут улететь следующим утром.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 09:00Завершение: Улан-Удэ, после 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.