Встретить закат на горе Шаманка и прокатиться на катере к буддийской ступе Просветления
Остров Ольхон — одно из самых красивых мест на Байкале. Вы увидите живописные мысы, отведаете бурятскую кухню, побываете в местах силы.
Программа охватывает все топовые достопримечательности, при этом составлена так, что мы не будем никуда спешить и сможем по-настоящему погрузиться в атмосферу свободы и ощутить всю мощь и силу Байкала.
Программа охватывает все топовые достопримечательности, при этом составлена так, что мы не будем никуда спешить и сможем по-настоящему погрузиться в атмосферу свободы и ощутить всю мощь и силу Байкала.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите удобные одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 9:30Завершение: Иркутск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Иркутске
Мы дружная семья и команда путешественников. Коренные сибиряки, родились и выросли в Иркутске. Любовь к путешествиям, общению и Байкалу привели нас к созданию собственных туров. Мы любим делиться знаниями и впечатлениями со всеми гостями нашего края. За 5 лет влюбили в Байкал более трёх тысяч гостей со всех уголков нашей планеты. Мы расскажем Вам все его тайны и покажем все его необыкновенные и загадочные места.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
27 июля 2023
Огромное спасибо! Иван - настоящий амбассадор Байкала и немного волшебник))
Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои даты. Иван смог составить мне прекрасный маршрут в имеющихся обстоятельствах)
- Иркутск-Листвянка, спасибо за гида Игоря. Содержательно и красиво (не то слово!).
- У меня был вариант «Бюджетный Ольхон» - на маршрутке до острова и на УАЗе «буханке» по самому Ольхону. На деле это не так страшно, как казалось)))
Маршрутка - мерседес боксер. А по бездорожью острова УАЗ самое то)) гостиница на острове оч комфортная, завтраки чудесные!
Красоты вокруг стирают все страхи и предрассудки)
10/10 рекомендую!
Пс. Не забудьте репеллент!
Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои даты. Иван смог составить мне прекрасный маршрут в имеющихся обстоятельствах)
- Иркутск-Листвянка, спасибо за гида Игоря. Содержательно и красиво (не то слово!).
- У меня был вариант «Бюджетный Ольхон» - на маршрутке до острова и на УАЗе «буханке» по самому Ольхону. На деле это не так страшно, как казалось)))
Маршрутка - мерседес боксер. А по бездорожью острова УАЗ самое то)) гостиница на острове оч комфортная, завтраки чудесные!
Красоты вокруг стирают все страхи и предрассудки)
10/10 рекомендую!
Пс. Не забудьте репеллент!
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