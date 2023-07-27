Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море

Встретить закат на горе Шаманка и прокатиться на катере к буддийской ступе Просветления

5
1 отзыв
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Остров Ольхон — одно из самых красивых мест на Байкале. Вы увидите живописные мысы, отведаете бурятскую кухню, побываете в местах силы.

Программа охватывает все топовые достопримечательности, при этом составлена так, что мы не будем никуда спешить и сможем по-настоящему погрузиться в атмосферу свободы и ощутить всю мощь и силу Байкала.
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Три дня на Байкале: остров Ольхон и Малое море
Ближайшие даты:
11
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18
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25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите удобные одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:30
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 июля 2023
Огромное спасибо! Иван - настоящий амбассадор Байкала и немного волшебник))
Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои даты. Иван смог составить мне прекрасный маршрут в имеющихся обстоятельствах)
- Иркутск-Листвянка, спасибо за гида Игоря. Содержательно и красиво (не то слово!).

- У меня был вариант «Бюджетный Ольхон» - на маршрутке до острова и на УАЗе «буханке» по самому Ольхону. На деле это не так страшно, как казалось)))
Маршрутка - мерседес боксер. А по бездорожью острова УАЗ самое то)) гостиница на острове оч комфортная, завтраки чудесные!
Красоты вокруг стирают все страхи и предрассудки)
10/10 рекомендую!

Пс. Не забудьте репеллент!

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