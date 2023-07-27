Огромное спасибо! Иван - настоящий амбассадор Байкала и немного волшебник))

Моя поездка была внезапной и с жесткими датами. Все агентства отказывали мне - ни у кого не было туров на мои даты. Иван смог составить мне прекрасный маршрут в имеющихся обстоятельствах)

- Иркутск-Листвянка, спасибо за гида Игоря. Содержательно и красиво (не то слово!).



- У меня был вариант «Бюджетный Ольхон» - на маршрутке до острова и на УАЗе «буханке» по самому Ольхону. На деле это не так страшно, как казалось)))

Маршрутка - мерседес боксер. А по бездорожью острова УАЗ самое то)) гостиница на острове оч комфортная, завтраки чудесные!

Красоты вокруг стирают все страхи и предрассудки)

10/10 рекомендую!



Пс. Не забудьте репеллент!