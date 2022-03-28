Ледовые сокровища Байкала

Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами

5
3 отзыва
Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами. Окружающие мысы и гроты покрываются сосульками, наплесками и ажурными хитросплетениями льда.

Под яркими лучами солнца все это превращается в фантастический пейзаж, повторить который не смог ни один уголок России.
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ледовые сокровища Байкала
Ближайшие даты:
13
фев
20
фев
27
фев
13
мар
20
мар

Что вас ожидает 🤩

Вкуснейшие национальные блюда
Вкуснейшие национальные блюда
Нас ждет национальная байкальская кухня, деликатесный омуль и чай из байкальских трав
Эффектные фотографии Байкальского льда
Эффектные фотографии Байкальского льда
Посетим ледяные замки и пещеры со знаменитыми байкальскими узорами, встретим рассвет и сделаем те самые уникальные фото солнца сквозь льдины
Самобытные УАЗы и «Хивусы»
Самобытные УАЗы и «Хивусы»
Отправимся в путешествие по обледеневшим просторам озера на УАЗах и «Хивусах» по льду
Незабываемое шоу Байкальской нерпы
Незабываемое шоу Байкальской нерпы
Отправимся в Нерпинарий знакомиться с байкальскими тюленями
Частичка Байкала на память
Частичка Байкала на память
Колоритные сувениры и подарки: травы, сладости, украшения, предметы шаманизма и многое другое

Программа тура по дням

1 день
Музей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского

Сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP) – до 11:00 по местному времени (МСК+5).

Переезд на микроавтобусе в поселок Листвянка (1 час).

Начнем наш тур с удивительного музея Тальцы.

Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья.

Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир.

Приезд в поселок Листвянка, размещение в гостинице.

В Листвянке первым делом посетим Байкальский музей.

В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами.

Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями озера и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.

Идем дальше! 

По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности.

Рассмотрим Листвянку и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета.

Активная часть тура: 9,6 км.

Музей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского
2 день
Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная

В этот день нам вновь предстоит покататься на аэроходе «Хивус».

Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, ни суша, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок озера.

Сегодня отправимся исследовать Бухту Песчаную – уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади.

Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием любоваться узорами озера и фотографировать его идеальный, изумрудный лёд.

Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках!

Сегодня проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы.

Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах.

Приехав в бухту Песчаная, полюбуемся еще на одно удивительное явление природы – ходульные деревья!

Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу.

К вечеру возвращаемся в поселок Листвянка.

Активная часть тура: 4,5 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту ПесчанаяЭкскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту ПесчанаяЭкскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту ПесчанаяЭкскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная
3 день
Катание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в Листвянке

Сегодня вновь в нашем распоряжении будет хивус – судно на воздушной подушке, которое с легкостью едет по воде, снегу и по льду.

Внутри хивус обогревается, поэтому экскурсии на нем всегда очень комфортны.

В этот день проедем вдоль КБЖД – Кругобайкальской железной дороги.

КБЖД – это уникальная железная дорога, построенная вдоль побережья озера.

Чтобы ее создать, пришлось проложить множество тоннелей в скалах и возвести каменные галереи.

По сложности строительства КБЖД превзошла все рельсовые пути в мире!

В то же время, она по праву считается не только одной из красивейших железных дорог мира, но и одной из самых дорогих.

По маршруту выйдем возле галерей, прикоснемся к старинной кладке и сделаем эффектные фото из тоннелей.

Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с тюленями.

Нас ждет целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины.

Полюбовавшись на милых нерп, пройдем по набережной Листвянки и заглянем на сувенирный рынок.

Активная часть тура: 9,5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.

Катание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в ЛиствянкеКатание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в ЛиствянкеКатание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в ЛиствянкеКатание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в ЛиствянкеКатание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в Листвянке
4 день
Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»

Выселение из гостиницы в поселке Листвянка.

Переезд в поселок Сахюрта.

Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда».

По пути совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда».

В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем.

Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад.

Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.

Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России.

А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни!

К вечеру прибытие в поселок Сахюрта.

Активная часть тура: 2,7 км, продолжительность 6-7 часов.

Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»
5 день
Остров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка Хужир

Сегодня держим путь в поселок Хужир.

На УАЗике поедем по льду и сделаем остановку возле мыса острова Огой.

Здесь посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества.

Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон.

Также в этом месте сделаем эффектные фото возле мыса Дракон.

Затем отправляемся в поселок Хужир – самое сердце Байкала!

Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест.

Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий со священным шаманским лесом.

Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ.

Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам.

Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка.

Затем идем к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера.

Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.

В конце дня посетим сувенирные лавки.

Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.

Активная часть тура: 10,8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.

Остров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка ХужирОстров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка ХужирОстров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка ХужирОстров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка Хужир
6 день
Мыс Хобой и мыс Три Брата

Сегодня совершим поездку на УАЗиках к мысу Хобой.

В этом месте обычно прекрасный лёд, поэтому можно покататься на коньках.

Коньки привозите из дома или будет возможность взять их напрокат.

В этот день также сделаем остановку по пути на эффектном мысе Три Брата.

И снова можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой!

Активная часть тура: 5,6 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Мыс Хобой и мыс Три БратаМыс Хобой и мыс Три БратаМыс Хобой и мыс Три БратаМыс Хобой и мыс Три БратаМыс Хобой и мыс Три БратаМыс Хобой и мыс Три Брата
7 день
Отъезд в г. Иркутск

Сегодня прощаемся с Байкалом и обещаем ему обязательно вернуться в эти чудесные места!

Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск (4-5 часов).

16:00-16:30 по местному времени (МСК+5) – прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на турбазе.

  • поселок Листвянка – проживание в гостинице "Легенда Байкала", двух-, трехместные номера «Стандарт», удобства в номере;
  • поселок Сахюрта – проживание на базе отдыха «Наратэй» (13-19.02, 27.02-05.03, 13-19.03, 20-26.03) или "Ветер странствий"  (20-26.02), двух-, трехместные номера «Стандарт», удобства в номере.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 14 000 руб. за весь период отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание, указанное в программе
  • Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Входные билеты в
  • Забайкальский национальный парк
  • Нерпинарий
  • Музей "Тальцы"
  • Байкальский музей
  • Посещение этнопарка "Золотая орда"
  • Билеты на канатную дорогу "Истлэнд" в Листвянке
  • Две экскурсии на хивусе (зимнем аэроходе на воздушной подушке) в бухту Песчаная и на Кругобайкальскую железную дорогу
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание во время трансфера: обед в 1-й и в 7-й день
  • По желанию, прокат коньков (150-250 руб. /час), велосипедов (350-400 руб. /час)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны;
  • Кофта и штаны из флиса;
  • Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны;
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы;
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски;
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры;
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы);
  • Шапка;
  • Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица;
  • Перчатки - 2 пары;
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем;
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО; В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза; Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Термос (объем не менее 1 л на человка);
  • Кружка, ложка;
  • Фонарик;
  • Для ходьбы на турбазе: спортивные брюки, Футболка, шлепки;
  • Нижнее белье;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • Фотоаппарат/видеокамера;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, туалетная бумага);
  • Расческа;
  • Нитка, иголка;
  • Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какое будет питание в туре?

Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6);

Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).

Где и во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).

Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).

В городе Иркутск остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Маяк», гостинице «Сказка» или квартире, арендованной на сайте «Авито». Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.

Есть ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 мар 2022
Путешествие по Байкалу удалось!
Организация тура была безупречна. Спасибо менеджеру в Большой Стране Юлии Трубиновой. Все запланированные поездки были на хорошем уровне, размещение тоже соответствовало обещанному, т. е. со всеми удобствами.
Огромное спасибо нашему инструктору Алексею Дусенко и всем участникам тура. Благодаря им тур получился для меня очень интересным, насыщенным и разнообразным. Конечно Байкал надо видеть воочию, фото и видео только напомнят о этих днях, а не передадут всей красоты! Замечательно и то, что нам очень повезло с погодой. Сияло солнце, лёд блестел как хрусталь.
Я очень рада, что мне посчастливилось увидеть всё это и познакомиться с такими замечательными людьми!
Е
7 мар 2022
Отличные впечатления, вроде бы всего неделя, причем включая долгие переезды по региону, между гостиницами, и между локациями. Но все равно после возвращения ощущение как будто месяц назад уезжал. Насчет природы - офигенно! Давно хотел побывать на Байкале, хотя бы ради льда, красивых видов. В общем я очень доволен. Сюда лучше ехать зимой, летом другая атмосфера.
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется

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