Сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP) – до 11:00 по местному времени (МСК+5).
Переезд на микроавтобусе в поселок Листвянка (1 час).
Начнем наш тур с удивительного музея Тальцы.
Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья.
Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир.
Приезд в поселок Листвянка, размещение в гостинице.
В Листвянке первым делом посетим Байкальский музей.
В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами.
Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями озера и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.
Идем дальше!
По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности.
Рассмотрим Листвянку и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета.
Активная часть тура: 9,6 км.
В этот день нам вновь предстоит покататься на аэроходе «Хивус».
Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, ни суша, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок озера.
Сегодня отправимся исследовать Бухту Песчаную – уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади.
Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием любоваться узорами озера и фотографировать его идеальный, изумрудный лёд.
Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках!
Сегодня проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы.
Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах.
Приехав в бухту Песчаная, полюбуемся еще на одно удивительное явление природы – ходульные деревья!
Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу.
К вечеру возвращаемся в поселок Листвянка.
Активная часть тура: 4,5 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Сегодня вновь в нашем распоряжении будет хивус – судно на воздушной подушке, которое с легкостью едет по воде, снегу и по льду.
Внутри хивус обогревается, поэтому экскурсии на нем всегда очень комфортны.
В этот день проедем вдоль КБЖД – Кругобайкальской железной дороги.
КБЖД – это уникальная железная дорога, построенная вдоль побережья озера.
Чтобы ее создать, пришлось проложить множество тоннелей в скалах и возвести каменные галереи.
По сложности строительства КБЖД превзошла все рельсовые пути в мире!
В то же время, она по праву считается не только одной из красивейших железных дорог мира, но и одной из самых дорогих.
По маршруту выйдем возле галерей, прикоснемся к старинной кладке и сделаем эффектные фото из тоннелей.
Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с тюленями.
Нас ждет целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины.
Полюбовавшись на милых нерп, пройдем по набережной Листвянки и заглянем на сувенирный рынок.
Активная часть тура: 9,5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.
Выселение из гостиницы в поселке Листвянка.
Переезд в поселок Сахюрта.
Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда».
По пути совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда».
В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем.
Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад.
Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.
Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России.
А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни!
К вечеру прибытие в поселок Сахюрта.
Активная часть тура: 2,7 км, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня держим путь в поселок Хужир.
На УАЗике поедем по льду и сделаем остановку возле мыса острова Огой.
Здесь посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества.
Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон.
Также в этом месте сделаем эффектные фото возле мыса Дракон.
Затем отправляемся в поселок Хужир – самое сердце Байкала!
Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест.
Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий со священным шаманским лесом.
Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ.
Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам.
Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка.
Затем идем к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера.
Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.
В конце дня посетим сувенирные лавки.
Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.
Активная часть тура: 10,8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.
Сегодня совершим поездку на УАЗиках к мысу Хобой.
В этом месте обычно прекрасный лёд, поэтому можно покататься на коньках.
Коньки привозите из дома или будет возможность взять их напрокат.
В этот день также сделаем остановку по пути на эффектном мысе Три Брата.
И снова можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой!
Активная часть тура: 5,6 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Сегодня прощаемся с Байкалом и обещаем ему обязательно вернуться в эти чудесные места!
Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск (4-5 часов).
16:00-16:30 по местному времени (МСК+5) – прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в гостинице и на турбазе.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 14 000 руб. за весь период отдыха.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6);
Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).
Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).
В городе Иркутск остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Маяк», гостинице «Сказка» или квартире, арендованной на сайте «Авито». Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!