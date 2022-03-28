Зимой Байкал превращается в сказочный город. Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами. Окружающие мысы и гроты покрываются сосульками, наплесками и ажурными хитросплетениями льда. Под яркими лучами солнца все это превращается в фантастический пейзаж, повторить который не смог ни один уголок России.

Колоритные сувениры и подарки: травы, сладости, украшения, предметы шаманизма и многое другое

Отправимся в Нерпинарий знакомиться с байкальскими тюленями

Отправимся в путешествие по обледеневшим просторам озера на УАЗах и «Хивусах» по льду

Посетим ледяные замки и пещеры со знаменитыми байкальскими узорами, встретим рассвет и сделаем те самые уникальные фото солнца сквозь льдины

Нас ждет национальная байкальская кухня, деликатесный омуль и чай из байкальских трав

Программа тура по дням

1 день Музей «Тальцы», Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского

Сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP) – до 11:00 по местному времени (МСК+5). Переезд на микроавтобусе в поселок Листвянка (1 час). Начнем наш тур с удивительного музея Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья. Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир. Приезд в поселок Листвянка, размещение в гостинице. В Листвянке первым делом посетим Байкальский музей. В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами. Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями озера и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной. Идем дальше! По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности. Рассмотрим Листвянку и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета. Активная часть тура: 9,6 км.

2 день Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная

В этот день нам вновь предстоит покататься на аэроходе «Хивус». Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, ни суша, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок озера. Сегодня отправимся исследовать Бухту Песчаную – уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади. Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни. По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием любоваться узорами озера и фотографировать его идеальный, изумрудный лёд. Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках! Сегодня проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы. Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах. Приехав в бухту Песчаная, полюбуемся еще на одно удивительное явление природы – ходульные деревья! Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу. К вечеру возвращаемся в поселок Листвянка. Активная часть тура: 4,5 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

3 день Катание на хивусе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Нерпинарий в Листвянке

Сегодня вновь в нашем распоряжении будет хивус – судно на воздушной подушке, которое с легкостью едет по воде, снегу и по льду. Внутри хивус обогревается, поэтому экскурсии на нем всегда очень комфортны. В этот день проедем вдоль КБЖД – Кругобайкальской железной дороги. КБЖД – это уникальная железная дорога, построенная вдоль побережья озера. Чтобы ее создать, пришлось проложить множество тоннелей в скалах и возвести каменные галереи. По сложности строительства КБЖД превзошла все рельсовые пути в мире! В то же время, она по праву считается не только одной из красивейших железных дорог мира, но и одной из самых дорогих. По маршруту выйдем возле галерей, прикоснемся к старинной кладке и сделаем эффектные фото из тоннелей. Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с тюленями. Нас ждет целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины. Полюбовавшись на милых нерп, пройдем по набережной Листвянки и заглянем на сувенирный рынок. Активная часть тура: 9,5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.

4 день Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»

Выселение из гостиницы в поселке Листвянка. Переезд в поселок Сахюрта. Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда». По пути совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда». В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем. Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад. Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось. Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России. А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни! К вечеру прибытие в поселок Сахюрта. Активная часть тура: 2,7 км, продолжительность 6-7 часов.

5 день Остров Огой, Буддистская ступа просветления, мыс Дракон. Сокровища поселка Хужир

Сегодня держим путь в поселок Хужир. На УАЗике поедем по льду и сделаем остановку возле мыса острова Огой. Здесь посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества. Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон. Также в этом месте сделаем эффектные фото возле мыса Дракон. Затем отправляемся в поселок Хужир – самое сердце Байкала! Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест. Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий со священным шаманским лесом. Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ. Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам. Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка. Затем идем к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера. Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин. В конце дня посетим сувенирные лавки. Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка. Активная часть тура: 10,8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.

6 день Мыс Хобой и мыс Три Брата

Сегодня совершим поездку на УАЗиках к мысу Хобой. В этом месте обычно прекрасный лёд, поэтому можно покататься на коньках. Коньки привозите из дома или будет возможность взять их напрокат. В этот день также сделаем остановку по пути на эффектном мысе Три Брата. И снова можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой! Активная часть тура: 5,6 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

7 день Отъезд в г. Иркутск