Нестандартные фотолокации Байкала

Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Увидеть Байкал таким, каким он мало кому открывается — побродить по берегам со старыми пирсами, заглянуть в заброшенные бурятские юрты, а потом ощутить бескрайнее счастье среди золотых Тажеранские степей.

Это нестандартный маршрут, который позволит сделать отличные фотографии и получить яркие впечатления.
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
Нестандартные фотолокации Байкала
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням. Также необходимы теплые вещи по сезону и головной убор. Очень часто дует холодный ветер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, рано утром
Завершение: Иркутск, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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