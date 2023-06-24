Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням. Также необходимы теплые вещи по сезону и головной убор. Очень часто дует холодный ветер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, рано утром
Завершение: Иркутск, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 345 экскурсий для 401 туриста
Люблю природу своего края и с удовольствием путешествую. Увлекаюсь фотографией. Хочется делиться с людьми самыми красивыми запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делиться запоминающимися локациями и делать поездки гостей незабываемыми. Наша команда постарается сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!