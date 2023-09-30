3 день

Ступа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухой

До 9:30 По желанию зарядка с энергопрактиком Анной – проводником в мир йоги, медитации и шаманских практик, с акцентом на восстановление здоровья.

Аня – гипнотерапевт, мастер тайского массажа и гвоздестояния.

Байкал называют местом силы, поэтому предлагаем усилить эффект от вашего крутого отпуска и позаниматься с опытным специалистом, возможно, понять новый смысл бытия.

Завтрак на базе.

10:00-10:40 Садимся в «буханки» – легендарные русские УАЗики на 8 мест и едем на юг Малого моря на остров Огой.

В этот день вас будут ждать ледяные гроты, тысячи сосулек и наплески, живописный мыс Хорин-Ирги (в переводе с бурятского «Кобылья Голова»), а ещё священное место, которое заряжает невероятной энергией – знаменитая Ступа Просветления на острове Огой.

Здесь мы сможем совершить ритуал на исполнение желаний.

Аня подскажет вам, как правильно это сделать.

Во время экскурсии пообедаем, как настоящие походные туристы – уха в котелке, горячий чай и пряники!

16:00-16:40 Возвращение на базу.

16:40 -21:00 По желанию, заказываем горячую баньку на нашей базе (за дополнительную плату).

Паримся, ныряем в купель и обтираемся снегом.

Самые смелые пробуют стоять на гвоздях!

19:00-21:00 Ужин, отдых