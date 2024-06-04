Семейные развлекательные туры Иркутска

Найдено 220 туров в категории «Можно с детьми» в Иркутске, цены от 18 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
Очарование Ольхона и Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500 за человека
Очарование Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900 за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Водная гладь Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000 за человека
Ветер странствий Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ветер странствий Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 83 000 за человека
Величие Саян и могущество Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000 за человека
Классика Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650 за человека
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650 за человека
Байкальское очарование. Классический маршрут
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350 за человека
Ольхон - сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000 за человека
Кочевники Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600 за человека
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200 за человека
Летние приключения на Байкале в Бурятии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000 за человека
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500 за человека
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Экскурсионный тур по побережью Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000 за человека
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200 за человека
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350 за человека
Семь дней на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750 за человека
Байкальская классика
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальская классика
Начало: г. Иркутск
11 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 86 400 за человека
На байдарках к сердцу Байкала
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200 за человека
Пробуждение Байкала. Майский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250 за человека
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000 за человека
Южное кольцо Байкала
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780 за человека
Весь Байкал за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Величие Саян и могущество Байкала
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
    Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидимБрали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Можно с детьми»

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  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
  4. 2 счастливых дня на Ольхоне
  5. Природные достопримечательности и священные места Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
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