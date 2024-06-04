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10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Водная гладь Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ветер странствий Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 83 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Величие Саян и могущество Байкала
Начало: Россия, Иркутск
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала
Начало: Россия, Иркутск
15 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 6700063 650₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкальское очарование. Классический маршрут
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 5300050 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние приключения на Байкале в Бурятии
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальская классика
Начало: г. Иркутск
11 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 86 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ЕЕкатерина30 мая 2024Брали тур с 23-27 мая, очень всё понравилось, такую красоту с Ольхона мы больше не увидим нигде. Аршан с водопадом тоже отличное место силы, красоты! Воздух везде 👍
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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