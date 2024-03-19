Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимними ледяными узорами.
А затем вы увидите неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Дорога на Ольхон
Встреча в г. Иркутске (аэропорт, ж/д вокзал или гостиницы в центре города).
Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.
Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).
Дорога проходит по живописным местам.
До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.
Заселение в п. Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север Ольхона
Завтрак.
На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Прощальная прогулка по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.
Величие Восточных Саян. Посещение горячих источников
Завтрак.
Поездка в горы Восточных Саян.
Дорога будет пролегать по красивым местам.
Чтобы снять усталость после дороги, в этом день посетим горячие источники в п. Жемчуг.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье.
Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: за окном зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.
После купания, отправляемся в Аршан для заселения и отдыха.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, посещение горячих источников.
Аршан
Завтрак.
Знакомство с поселком Аршан, уютно разместившимся у подножия Тункинских Гольцов.
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуем целебной воды минеральных источников.
Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
После экскурсии вернемся в Иркутск, где завершится программа тура.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия.
Порядок экскурсионных дней может меняться и тур проводится в зеркальном порядке, точный порядок дней уточняйте при бронировании.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Номер “Стандарт” – 49 000 руб.,
- Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.;
- Номер “Комфорт” – 73 000 руб.;
- Доплата за одноместное размещение – 18 000 руб.;
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Размещение «Стандарт» на о. Ольхон
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Усадьба Копыловых, Кемпинг-отель «Ольхон», БО Усадьба Рыбака, БО Алдартай, БО Байкал терра или аналогичных. Удобства в номере.
Размещение «Комфорт» на о. Ольхон
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Вилла Малина, Порт Ольхон, БО Вдохновение, BaikalWood Эко Лодж & Spa, Отель «Байкал Хан». Улучшенные категории номеров.
Размещение «Стандарт» в г. Иркутске
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Отель Матрешка, Аэро отель, Гостиничный комплекс Ангара, Доходный дом Листратовой, Риверсайд (стандарт).
Размещение «Комфорт» в г. Иркутске
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Иркутск Сити Центр 4*, отель Байкал Форест.
Размещение «Стандарт» в п. Аршан
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: гостиница Иркут, Уютный отель "Подснежник, Туяна, Вершина.
Размещение «Комфорт» в п. Аршан
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Солнечное поместье, Отель Корона (люкс, полулюкс).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - обед по дороге на Ольхон2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск4-5 день - завтрак
- 1 день - обед по дороге на Ольхон
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск
- 4-5 день - завтрак
- Групповой трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение горячих источников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Сувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все было замечательно, была вкусная еда)
хорошие отзывчивые гиды и водители)
Маленькие приятные подарки)
Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее)
Не чем не сравнится по страху, когда слышишь, как дышит Байкал 😁сам Ольхон это очень магическое место☺️ красивые - закаты и рассветы)
Аршан очень сильно спокойное и замечательное место, безумно красивые горы 🏔️
все было супер) спасибо большое ☺️