Лед Байкала и величие Саян

Всего за 5 дней вы посетите две потрясающие локации.

Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимними ледяными узорами.

А затем вы увидите неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
5
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Лед Байкала и величие Саян
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сакральный остров Ольхон
Сакральный остров Ольхон
Посетим одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики
Неземные ландшафты Тажеранских степей
Неземные ландшафты Тажеранских степей
Наш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях. Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Горячие источники
Горячие источники
Искупаться в термальных водах, когда вокруг царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Величие Восточных Саян
Величие Восточных Саян
Перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Встреча в г. Иркутске (аэропорт, ж/д вокзал или гостиницы в центре города).

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 утра.

Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).

Дорога проходит по живописным местам.

До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.

Заселение в п. Хужир.

Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Встреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на ОльхонВстреча. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на север Ольхона

Завтрак.

На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).

Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
3 день

Переезд в Иркутск

Завтрак.

Прощальная прогулка по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.

Переезд в ИркутскПереезд в Иркутск
4 день

Величие Восточных Саян. Посещение горячих источников

Завтрак.

Поездка в горы Восточных Саян.

Дорога будет пролегать по красивым местам.

Чтобы снять усталость после дороги, в этом день посетим горячие источники в п. Жемчуг.

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье.

Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: за окном зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.

После купания, отправляемся в Аршан для заселения и отдыха.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, посещение горячих источников.

Величие Восточных Саян. Посещение горячих источниковВеличие Восточных Саян. Посещение горячих источниковВеличие Восточных Саян. Посещение горячих источниковВеличие Восточных Саян. Посещение горячих источников
5 день

Аршан

Завтрак.

Знакомство с поселком Аршан, уютно разместившимся у подножия Тункинских Гольцов.

Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуем целебной воды минеральных источников.

Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

После экскурсии вернемся в Иркутск, где завершится программа тура.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия.

Порядок экскурсионных дней может меняться и тур проводится в зеркальном порядке, точный порядок дней уточняйте при бронировании.

АршанАршанАршанАршанАршанАршанАршан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Номер “Стандарт” – 49 000 руб.,
    • Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.;
  • Номер “Комфорт” – 73 000 руб.;
    • Доплата за одноместное размещение – 18 000 руб.;

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Размещение «Стандарт» на о. Ольхон

2 ночи

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Усадьба Копыловых, Кемпинг-отель «Ольхон», БО Усадьба Рыбака, БО Алдартай, БО Байкал терра или аналогичных. Удобства в номере.

Размещение «Стандарт» на о. ОльхонРазмещение «Стандарт» на о. ОльхонРазмещение «Стандарт» на о. ОльхонРазмещение «Стандарт» на о. Ольхон

Размещение «Комфорт» на о. Ольхон

2 ночи

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Вилла Малина, Порт Ольхон, БО Вдохновение, BaikalWood Эко Лодж & Spa, Отель «Байкал Хан». Улучшенные категории номеров.

Размещение «Комфорт» на о. ОльхонРазмещение «Комфорт» на о. ОльхонРазмещение «Комфорт» на о. ОльхонРазмещение «Комфорт» на о. ОльхонРазмещение «Комфорт» на о. Ольхон

Размещение «Стандарт» в г. Иркутске

1 ночь

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Отель Матрешка, Аэро отель, Гостиничный комплекс Ангара, Доходный дом Листратовой, Риверсайд (стандарт).

Размещение «Стандарт» в г. ИркутскеРазмещение «Стандарт» в г. ИркутскеРазмещение «Стандарт» в г. ИркутскеРазмещение «Стандарт» в г. Иркутске

Размещение «Комфорт» в г. Иркутске

1 ночь

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Иркутск Сити Центр 4*, отель Байкал Форест.

Размещение «Комфорт» в г. ИркутскеРазмещение «Комфорт» в г. ИркутскеРазмещение «Комфорт» в г. ИркутскеРазмещение «Комфорт» в г. Иркутске

Размещение «Стандарт» в п. Аршан

1 ночь

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: гостиница Иркут, Уютный отель "Подснежник, Туяна, Вершина.

Размещение «Стандарт» в п. АршанРазмещение «Стандарт» в п. АршанРазмещение «Стандарт» в п. АршанРазмещение «Стандарт» в п. Аршан

Размещение «Комфорт» в п. Аршан

1 ночь

Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: Солнечное поместье, Отель Корона (люкс, полулюкс).

Размещение «Комфорт» в п. АршанРазмещение «Комфорт» в п. АршанРазмещение «Комфорт» в п. АршанРазмещение «Комфорт» в п. АршанРазмещение «Комфорт» в п. Аршан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед по дороге на Ольхон2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск4-5 день - завтрак
  • 1 день - обед по дороге на Ольхон
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3 день - завтрак, обед по дороге в Иркутск
  • 4-5 день - завтрак
  • Групповой трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Посещение горячих источников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Сувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Как организована переправа на о. Ольхон?

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 мар 2024
Добрый день)
Все было замечательно, была вкусная еда)
хорошие отзывчивые гиды и водители)
Маленькие приятные подарки)
Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее)
Не чем не сравнится по страху, когда слышишь, как дышит Байкал 😁сам Ольхон это очень магическое место☺️ красивые - закаты и рассветы)
Аршан очень сильно спокойное и замечательное место, безумно красивые горы 🏔️
все было супер) спасибо большое ☺️
А
15 мар 2024
Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
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С
5 мар 2024
Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть байкальский голубой лёд и красивые горные пейзажи Восточных Саян. Условия проживания вполне приемлемые. Особое спасибо гиду Баиру в Аршане! Узнали много нового и интересного про Восточные Саяны Настоящий профессионал.
Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыЛёд

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