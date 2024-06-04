Про лёд из Иркутска

Найдено 22 тура в категории «Лёд» в Иркутске, цены от 25 050 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Не бойтесь, лёд прочный, выдержит»
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Лед Байкала и величие Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Байкальский лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский лёд
Начало: г. Иркутск
«В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала, заберётесь в ледяные пещеры, увидите самый чистый лёд на планете – тот самый, с пузырьками и трещинками»
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
от 104 979 за человека
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
«Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала»
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500 за человека
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200 за человека
Семейный лед. Отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Куркут, спускаемся на лёд Байкала»
18 мар в 10:00
от 94 500 за человека
Зимний лед Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Главная зимняя достопримечательность Байкала – это его лёд»
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830 за человека
Лучшее за 3 дня. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
«Специально для вас мы приготовили тур, в котором всего за 3 дня вы посетите топовые локации: увидите чистый лёд, знаменитые пузырьки, наплески и гроты»
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Лёд Байкала
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёд Байкала
Начало: Иркутск
19 фев в 10:00
23 фев в 10:00
85 000 за человека
Лёд Байкала. Ольхон
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Ольхон
Начало: Иркутск
«10:00 Садимся в «буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим чистый лед, заедем на скалу Шаманку и устроим красивый обед на льду Байкала»
12 фев в 10:00
8 мар в 10:00
57 000 за человека
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Начало: Россия, Иркутск
«Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя"»
10 фев в 10:00
17 фев в 10:00
65 150 за человека
Горячие источники и лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00)»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500 за человека
Секретный Байкальский лед. Расширенная программа с хивусом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Секретный Байкальский лед. Расширенная программа с хивусом
Начало: Россия, Иркутск
«Этот тур создан специально для тех, кто хочет посмотреть не только Байкальский лед, но и погрузиться в страноведение и шаманизм»
12 фев в 10:00
20 фев в 10:00
54 800 за человека
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«30, внутри здания у выхода в город, пригородные кассы) с табличкой «ЛЁД»
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 74 290 за человека
Байкальская фантазия. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальская фантазия. Лёд
Начало: Россия, Иркутск
«После обеда – прогулка на лед Байкала»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 25 050 за человека
Ледовая сказка Байкала. Лед
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледовая сказка Байкала. Лед
Начало: Россия, Иркутск
«Байкальский лед – идеально гладкий и зеркальный, манящий, прекрасный, так похожий на стекло»
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
26 190 за человека
Лёд Байкала. Глубь Тайги
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
«Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу»
8 мар в 10:00
268 590 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Сегодня поедем на залив Шида, чтобы ближе увидеть удивительный лёд Байкала, напоминающий драгоценный кристалл — настолько он прозрачный и чистый»
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Отдохнуть, перезагрузиться, а главное — увидеть тот самый лёд — это возможно всего за 4 дня»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
Волшебный лед Ольхона
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Волшебный лед Ольхона
Начало: Иркутск
«Чтобы вы исследовали Ольхон, мы выбрали для этого тура топовые локации: заснеженные бухты, скалистые мысы и, само собой, байкальский лёд»
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 6200055 800 за человека
Байкальский лед. Расширенный маршрут
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Мы увидим насыщенно-синий лёд с мириадами белых пузырьков»
8 фев в 10:00
12 фев в 10:00
9890089 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Горячие источники и лед Байкала
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Горячие источники и лед Байкала
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

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  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Лёд Байкала. Глубь Тайги
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • Е
    Евгения
    19 марта 2024
    Лед Байкала и величие Саян
    Добрый день) Все было замечательно, была вкусная еда) хорошие отзывчивые гиды и водители) Маленькие приятные подарки) Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее) Не чем
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    не сравнится по страху, когда слышишь, как дышит Байкал 😁сам Ольхон это очень магическое место☺️ красивые - закаты и рассветы) Аршан очень сильно спокойное и замечательное место, безумно красивые горы 🏔️ все было супер) спасибо большое ☺️

  • Н
    Нина
    19 марта 2024
    Ледовая сказка Байкала. Лед
    Все было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний день говорил Байкалу, качелям на базе, каждому дереву и земле - я еще вернусь))
    Все было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний деньВсе было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний день
  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
    Очень понравился тур, собрался веселый коллектив, особенно хотелось бы отметить гида Наталью: очень подробно рассказывает, интересная подача.
    Очень понравился тур, собрался веселый коллектив, особенно хотелось бы отметить гида Наталью: очень подробно рассказывает, интересная подача
  • А
    Алла
    15 марта 2024
    Лед Байкала и величие Саян
    Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
    Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в БурятиюЗимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Девичник на Байкале. Лёд и пламя
    Мы ездили в тур "Девичник на Байкале". От этой поездки остались самые положительные впечатления. Я уже была на Байкале с
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    разными фирмами и хочу отметить высокий уровень организации тура и профессионализм, ответственность и позитив нашего экскурсовод Александры. Программа тура была построена таким образом, что мы посетили все основные туристические точки, полюбовались красота и Ольхона и материковой части и при этом у нас было также свободное время для самостоятельных прогулок по окрестностям. Нельзя не отметить высокий уровень мест размещения. Рекомендую данный тур всем кто желает увидеть неповторимые красоты Байкала и весело провести время.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
  2. Лед Байкала и величие Саян
  3. Байкальский лёд
  4. Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
  5. Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Лёд" можно забронировать 22 тура от 25 050 до 268 590 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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