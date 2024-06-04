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Авторский тур
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Не бойтесь, лёд прочный, выдержит»
2 мар в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский лёд
Начало: г. Иркутск
«В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала, заберётесь в ледяные пещеры, увидите самый чистый лёд на планете – тот самый, с пузырьками и трещинками»
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
от 104 979₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
«Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала»
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Куркут, спускаемся на лёд Байкала»
18 мар в 10:00
от 94 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Главная зимняя достопримечательность Байкала – это его лёд»
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
«Специально для вас мы приготовили тур, в котором всего за 3 дня вы посетите топовые локации: увидите чистый лёд, знаменитые пузырьки, наплески и гроты»
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лёд Байкала
Начало: Иркутск
19 фев в 10:00
23 фев в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лёд Байкала. Ольхон
Начало: Иркутск
«10:00 Садимся в «буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим чистый лед, заедем на скалу Шаманку и устроим красивый обед на льду Байкала»
12 фев в 10:00
8 мар в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Начало: Россия, Иркутск
«Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя"»
10 фев в 10:00
17 фев в 10:00
65 150₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00)»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Секретный Байкальский лед. Расширенная программа с хивусом
Начало: Россия, Иркутск
«Этот тур создан специально для тех, кто хочет посмотреть не только Байкальский лед, но и погрузиться в страноведение и шаманизм»
12 фев в 10:00
20 фев в 10:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Ольхона. Комфортный тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«30, внутри здания у выхода в город, пригородные кассы) с табличкой «ЛЁД»
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 74 290₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальская фантазия. Лёд
Начало: Россия, Иркутск
«После обеда – прогулка на лед Байкала»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 25 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледовая сказка Байкала. Лед
Начало: Россия, Иркутск
«Байкальский лед – идеально гладкий и зеркальный, манящий, прекрасный, так похожий на стекло»
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
26 190₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
«Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу»
8 мар в 10:00
268 590₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
«Сегодня поедем на залив Шида, чтобы ближе увидеть удивительный лёд Байкала, напоминающий драгоценный кристалл — настолько он прозрачный и чистый»
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Отдохнуть, перезагрузиться, а главное — увидеть тот самый лёд — это возможно всего за 4 дня»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Волшебный лед Ольхона
Начало: Иркутск
«Чтобы вы исследовали Ольхон, мы выбрали для этого тура топовые локации: заснеженные бухты, скалистые мысы и, само собой, байкальский лёд»
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 6200055 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Мы увидим насыщенно-синий лёд с мириадами белых пузырьков»
8 фев в 10:00
12 фев в 10:00
9890089 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ЕЕвгения19 марта 2024Добрый день) Все было замечательно, была вкусная еда) хорошие отзывчивые гиды и водители) Маленькие приятные подарки) Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее) Не чем
- ННина19 марта 2024Все было супер! База, гиды, и, конечно, красота самого Байкала)) сын (9 лет) в последний день говорил Байкалу, качелям на базе, каждому дереву и земле - я еще вернусь))
- ННиколай19 марта 2024Очень понравился тур, собрался веселый коллектив, особенно хотелось бы отметить гида Наталью: очень подробно рассказывает, интересная подача.
- ААлла15 марта 2024Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
- ЮЮлия14 марта 2024Мы ездили в тур "Девичник на Байкале". От этой поездки остались самые положительные впечатления. Я уже была на Байкале с
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд»
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