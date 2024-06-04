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разными фирмами и хочу отметить высокий уровень организации тура и профессионализм, ответственность и позитив нашего экскурсовод Александры. Программа тура была построена таким образом, что мы посетили все основные туристические точки, полюбовались красота и Ольхона и материковой части и при этом у нас было также свободное время для самостоятельных прогулок по окрестностям. Нельзя не отметить высокий уровень мест размещения. Рекомендую данный тур всем кто желает увидеть неповторимые красоты Байкала и весело провести время.