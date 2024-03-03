Байкальский лед и сердце Байкала
фев
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Остров Ольхон. Посещение скалы Шаманка
Встреча в 10:00 часов около справочной аэропорта г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»).
Переезд на остров Ольхон (время сообщается накануне сопровождающим) в составе сборной группы (около 5-6 часов с пересечением Ольхонских ворот).
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие на Ольхон или МРС.
Размещение.
После ужина (оплачивается самостоятельно) посещение скалы Шаманка.
Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.
Священная скала для местного населения.
Вечерний отдых.
Посещение мыса Хобой
Завтрак.
Поездка на мыс Хобой по льду Байкала.
Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала.
Также отдельного осмотра требуют наледи на скалах, причудливые узоры Байкальского льда скрывающие гроты и пещеры.
Время и место проведения уточнить в гостинице.
Во время экскурсии обед в виде перекуса.
На экскурсии можно увидеть все основные ландшафты Ольхона, с мыса открывается грандиозный вид на малое море и озеро Байкал. Мыс Хобой — столбовидная скала, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом.
На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.
Желательно сегодня заказать дополнительные экскурсии на завтра. Уточнять у встречающего на Ольхоне.
Свободный день
Сегодня свободный день для отдыха и пребывания на Байкале, после завтрака можете заказать посещение священного места острова Огой к буддийской ступе, которая официально именуется ступа Просветления, или по желанию порыбачить на льду Байкала (заказать экскурсии и рыбалку можете на турбазе за отдельную плату).
Свободное время и после ужина может прогуляться вдоль береговой линии по Сарайскому заливу и насладиться вечерним закатом.
Прощание с островом Ольхон. Трансфер в п. Листвянка
Завтракаем на турбазе и готовимся к возвращению сначала в г. Иркутск и затем едем в п. Листвянка.
В свободное время можно еще прогуляться по берегу Байкала, сфотографировать интересные виды и прозрачный лед, сказать до свидания ему.
В дороге обедаем в кафе (оплата за свой счет).
От Иркутска поедем по живописной Байкальской дороге вдоль Ангары.
Прибытие в Листвянку, где вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.
Почему не замерзает? Это Вы узнаете посетив музей Байкала в 6 день.
Заселение в гостиницу.
Гуляем по набережной поселка, посещаем рыбный рынок и отдыхаем.
Ужин за свой счет.
Путешествие по льду Байкала в бухту Песчаная
Сегодня самая интересная и насыщенная поездка по озеру.
После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день предстоит проехать от п. Листвянка к знаменитой и очень живописной бухте Песчаная.
Будем проезжать мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.
Если погода позволит сделаем остановку и сфотографируемся на льду Байкала.
Все экскурсии по Байкалу, в том числе и в бухту Песчаную, проводятся на катерах с воздушной подушкой.
Приехав в бухту, гуляем, отдыхаем, катаемся на коньках.
Обязательно поднимемся на обзорную точку Приморского хребта.
Обед-пикник на Байкале.
Сделаете множество отличных фото в самых красивых и интересных местах.
Отдохнув в бухте возвращаемся в п. Листвянка.
Вечером ужинаете в ресторане гостиницы или в любом кафе поселка (оплата за свой счет).
Прощание с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала. Трансфер в г. Иркутск
Завтрак.
Сбор вещей так как ночевать будем сегодня в Иркутске.
После вас ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале.
Музей Байкала — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.
11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.
Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».
Переезд к подъемникам.
Поднимаемся на смотровую площадку «Камень Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары.
Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде.
Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить.
Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу.
Обед самостоятельно с рыбой, а затем едем кататься на собачьих упряжках.
Переезд в Иркутск.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Вечером ужин в честь завершения программы (оплачивается самостоятельно на месте).
Отъезд
Завтрак и отъезд в аэропорт самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|двухместное
|178 500
|187 700
|одноместное
|187 900
|200 300
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Экскурсии, указанные в программе
- Билеты в музеи и нац. парк
- Размещение по программе
- Питание по программе:1 день: не предусмотрено2 день: завтрак, обед-перекус3 день: завтрак4 день: завтрак5 день: завтрак, обед-пикник6 день: завтрак7 день: завтрак
- 1 день: не предусмотрено
- 2 день: завтрак, обед-перекус
- 3 день: завтрак
- 4 день: завтрак
- 5 день: завтрак, обед-пикник
- 6 день: завтрак
- 7 день: завтрак
- Услуги сопровождающего для групп от 6 человек и более
- Трансфер на Хивусе
- Собачьи упряжки и снегоходы
Что не входит в цену
- Авиа перелет или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Услуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский)
- Алкогольные напитки
- Видеосъемка
- Катание на лошадях
- Русская баня
- Доп. услуги не указанные в программе
- Аренда рыболовных снастей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Спальник (комфорт -5гр.).
7. Ложка, кружка, ножик.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
- Скидки детям до 12 лет 10%.
- Скидки детям до 5 лет 20%.
Будет ли в туре мобильная связь?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Какая ожидается погода в туре?
Зимой и весной во время проведения туров дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.