4 день

Прощание с островом Ольхон. Трансфер в п. Листвянка

Завтракаем на турбазе и готовимся к возвращению сначала в г. Иркутск и затем едем в п. Листвянка.

В свободное время можно еще прогуляться по берегу Байкала, сфотографировать интересные виды и прозрачный лед, сказать до свидания ему.

В дороге обедаем в кафе (оплата за свой счет).

От Иркутска поедем по живописной Байкальской дороге вдоль Ангары.

Прибытие в Листвянку, где вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.

Почему не замерзает? Это Вы узнаете посетив музей Байкала в 6 день.

Заселение в гостиницу.

Гуляем по набережной поселка, посещаем рыбный рынок и отдыхаем.

Ужин за свой счет.