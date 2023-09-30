1 день

Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»

11:00-12:00 Сбор группы в аэропорте Иркутска.

Гид с табличкой будет ждать вас, загружаемся в транспорт и едем на Малое Море в пос. Курма.

13:30 Посещение этнопарка «Золотая орда», познакомимся с местной культурой, пообедаем и посетим мастер-класс по приготовлению бууз.

18:00 Заселение на базу отдыха.

19:00-21:00 Ужин