Удивительный, потрясающий, загадочный! Он овеян тайнами и легендами, необычайно красив, не перестаёт восхищать туристов и местных жителей. Отдых на Ольхоне запомнится Вам навсегда!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
На байкальский берег
Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска утром (время и место указаны в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск-Сахюртэ.
Обед в юрт-кафе.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Переправа через пролив "Ольхонские ворота" на пароме.
Небольшой трансфер до живописного и удивительно уютного залива.
Ночёвка на берегу Байкала в палатках (возможно проживание в юртах, обговаривается дополнительно).
Первый день сплава
Сборка байдарок.
Инструктаж по технике безопасности.
Основы управления байдаркой.
Сегодня первый день сплава.
По возможности (зависит от погодных условий и возможностей группы) зайдём на самый крупный остров в Малом море – Огой.
Остров Огой знаменит буддийской Ступой Просветления.
Обед (возможно перекус).
Ночёвка в Щебетском заливе в палатках.
Осмотр местности.
Через озеро Ханхой
После завтрака мы продолжаем сплав.
Путь проходит вдоль скал с живописными гротами, в которые при благоприятных погодных условиях можно зайти на байдарках.
Пройдём озеро Ханхой, отделённое от Малого моря песчаной косой.
Остановимся на ночь в удивительно красивом заливе.
До Сарайского залива
Сегодня заключительный день сплава.
Мы пройдём вдоль Хужирского залива и обогнём знаменитую овеянную тайнами и легендами скалу Шаманку (мыс Бурхан), на ночёвку остановимся в Сарайском заливе.
Размещение на турбазе.
Велосипедная прогулка по острову Ольхон
Прогулка на велосипедах по просторам острова Ольхон.
Маршрут зависит от возможностей группы.
Обед в кафе за свой счёт.
Вечером возможно заказать баню (оплачивается отдельно).
Экскурсия «Путешествие на край Земли!»
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Туда и лежит наш путь.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»
В программе посещение пещеры Большая Байдинская, пещеры Ая, обед на скале с потрясающим видом на Байкал, посещение пещеры Ловушка Вологодского.
Пещера – это необычное место.
Часто пещеры называют вратами в потусторонние миры.
Эти скрытые от человеческих глаз подземелья хранят в себе секреты прошлого, историю планеты Земля.
Загадочные лабиринты, абсолютная темнота и тишина.
Туристам предоставляется снаряжение для посещения пещер: защитные костюмы, каски, фонарики, перчатки.
На Ольхон уже не возвращаемся.
После завершения экскурсии трансфер до Иркутска.
Размещение в гостинице, ужин.
Отъезд
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостинице Иркутска.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночёвки на берегу Байкала в палатках.
Турбаза в пос. Хужир
Номер секционный, удобства на этаже.
Гостиница в г. Иркутск
Размещение в гостинице в г. Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (на активной части варят туристы самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы: 5 000 руб. /день. Для групп от 10 человек, повар включён)
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида-проводника, инструктора по водному туризму
- Аренда сплавного снаряжения: байдарки (2,3-х местные), спасательные жилеты, вёсла, гермомешки
- Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование
- Оплата за Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
- Экскурсии по программе, в том числе входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Аренда спальника, рюкзака, коврика
- Проживание в Иркутске до начала и после завершения тура
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Гермомешок - используется вместо рюкзака.
- Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
- Пенка (пенополиуретановый коврик).
- Пенка (для сидения).
- Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) - каждому обязательно!
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
- Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
- Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
- Носки шерстяные или полартековые (для ночевки)– 2 п.
- Носки х/б– 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник.
- Штаны и куртка ветро-влагозащитные - для сплава
- Термобельё (рейтузы и кофта вниз)
- Штаны спортивные (для ночевки и суши).
- Футболки– 2 шт. .
- Шапочка шерстяная или ушки
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Тёплая куртка или жилетка.
- Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
- Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
- Очки солнцезащитные.
- Перчатки рабочие (для работы у костра).
- Спички в герметичной упаковке - каждому обязательно! Любые средства розжига!
- Надувная подушка-сидушка для байдарки.
- Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.