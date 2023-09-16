Иркутск: Уникальная экскурсия в поселок Аршан Бурятия
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Посёлок Култук
- Посёлок Аршан
- Посёлок Жемчуг
- Хойморский Дацан
- Река Кынггарга
- Монгольский рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов.
Программа
- Посещение буддийского храма (Хойморский Дацан);
- Вкусный обед (бурятская кухня);
- Прогулка по горному ущелью Реки Кынгарга к водопаду;
- Посещение источников с питьевой минеральной водой;
- Монгольский рынок (приобретение сувениров, лечебных трав).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и траспортное обслуживание Обед по программе
- Что не входит
- Личные расходы Купание в термальном источнике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:45Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
На весь день
История и культура
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