Посёлок Аршан (Бурятия)

Иркутск: Уникальная экскурсия в поселок Аршан Бурятия

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Посёлок Аршан (Бурятия)
Посёлок Аршан (Бурятия)
Посёлок Аршан (Бурятия)
Посёлок Аршан (Бурятия)

Что вас ожидает:

  • Посёлок Култук
  • Посёлок Аршан
  • Посёлок Жемчуг
  • Хойморский Дацан
  • Река Кынггарга
  • Монгольский рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов.

Программа

  • Посещение буддийского храма (Хойморский Дацан);
  • Вкусный обед (бурятская кухня);
  • Прогулка по горному ущелью Реки Кынгарга к водопаду;
  • Посещение источников с питьевой минеральной водой;
  • Монгольский рынок (приобретение сувениров, лечебных трав).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и траспортное обслуживание Обед по программе
Что не входит
  • Личные расходы Купание в термальном источнике
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьми
На весь день
История и культура

Похожие туры из Иркутска

Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Отправиться в загадочную Бурятию, насладиться горной природой и посетить буддийский дацан
у вашего отеля
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
19 800 за всё до 4 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Байкал, буддийские храмы, горячие источники, водопады и поселок Аршан на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
от 21 440 за всё до 3 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
36 отзывов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
у места вашего проживания в Иркутске
17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
19 880 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ