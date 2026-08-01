13 отзывов оставили туристы

Июль и август - это лучшее время для посещения поселка Аршан. В эти месяцы можно в полной мере насладиться прогулками на свежем воздухе, исследовать природные достопримечательности и провести время на открытых площадках. Теплая погода позволяет комфортно путешествовать и делать великолепные фотографии. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В это время года меньше туристов, что создает более спокойную атмосферу для знакомства с местной культурой и традициями. Однако стоит учитывать, что в эти месяцы погода может быть менее предсказуемой.

Это путешествие к Восточным Саянам подарит вам уникальный опыт. Вы увидите горный водопад, попробуете целебную воду из минеральных источников и загадаете желание в буддийском дацане. В Тункинской долине откроются волшебные виды, а местная кухня и Монгольский рынок позволят вам погрузиться в колорит Байкала. Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман принесут умиротворение и покой. Фотографии с экскурсии останутся на память о незабываемом дне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка к водопадам и дацану

По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада. По дороге вы освежитесь целебной водой из минеральных источников и загадаете желание, исполнив особый ритуал в буддийском дацане, месте силы поселка Аршан. А теплый душ из минеральных вод смоет с вас напряжение и наполнит энергией.

Колорит Байкала: местная кухня и Монгольский рынок

Во время остановок для обеда и ужина вы сможете в полной мере оценить местную национальную кухню: сочные буузы, чебуреки с хрустящей корочкой, наваристый бухлёр, монгольский зелёный плиточный чай, заваренный с молоком и злаками — эти блюда точно стоит попробовать! Кроме того, мы заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи и шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, собранные в этих местах.

Волшебные виды Восточных Саян

Мы прокатимся по горному серпантину и остановимся на смотровой площадке в Култуке, чтобы полюбоваться панорамой Байкала. Следом наш путь пройдет по Тункинской долине, вдоль горной цепочки Восточных Саян. По пути я расскажу о традициях и обычаях коренного населения, поделюсь местными легендами. А открыточные пейзажи, мирно пасущиеся стада коров и лошадей то и дело будут заставлять вас хвататься за фотоаппарат!

Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман

На границе Бурятии с Иркутской областью мы остановимся у ступы Даши Гоман — «Множество дверей счастья». Задобрив львов, которые оберегают это место от сил зла, вы повращаете молитвенные барабаны Хурдэ: этот ритуал принесет умиротворение и покой.

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало экскурсии рано утром, в 7-8 часов. Выезжаем из Иркутска на автомобиле, время в пути в одну сторону — 4 часа. В Иркутск возвращаемся ориентировочно в 21:00. Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске.

Экскурсия проводится круглый год

Дополнительные расходы