13 отзывов оставили туристы

Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
Это путешествие к Восточным Саянам подарит вам уникальный опыт.
Вы увидите горный водопад, попробуете целебную воду из минеральных источников и загадаете желание в буддийском дацане.
В Тункинской долине откроются волшебные виды, а местная кухня и Монгольский рынок позволят вам погрузиться в колорит Байкала. Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман принесут умиротворение и покой. Фотографии с экскурсии останутся на память о незабываемом дне
Июль и август - это лучшее время для посещения поселка Аршан. В эти месяцы можно в полной мере насладиться прогулками на свежем воздухе, исследовать природные достопримечательности и провести время на открытых площадках. Теплая погода позволяет комфортно путешествовать и делать великолепные фотографии.
Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии. В это время года меньше туристов, что создает более спокойную атмосферу для знакомства с местной культурой и традициями. Однако стоит учитывать, что в эти месяцы погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Горный водопад
Буддийский дацан
Монгольский рынок
Смотровая площадка в Култуке
Ступа Даши Гоман
Описание экскурсии
Прогулка к водопадам и дацану
По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада. По дороге вы освежитесь целебной водой из минеральных источников и загадаете желание, исполнив особый ритуал в буддийском дацане, месте силы поселка Аршан. А теплый душ из минеральных вод смоет с вас напряжение и наполнит энергией.
Колорит Байкала: местная кухня и Монгольский рынок
Во время остановок для обеда и ужина вы сможете в полной мере оценить местную национальную кухню: сочные буузы, чебуреки с хрустящей корочкой, наваристый бухлёр, монгольский зелёный плиточный чай, заваренный с молоком и злаками — эти блюда точно стоит попробовать! Кроме того, мы заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи и шерсти, оригинальные сувениры и лекарственные травы, собранные в этих местах.
Волшебные виды Восточных Саян
Мы прокатимся по горному серпантину и остановимся на смотровой площадке в Култуке, чтобы полюбоваться панорамой Байкала. Следом наш путь пройдет по Тункинской долине, вдоль горной цепочки Восточных Саян. По пути я расскажу о традициях и обычаях коренного населения, поделюсь местными легендами. А открыточные пейзажи, мирно пасущиеся стада коров и лошадей то и дело будут заставлять вас хвататься за фотоаппарат!
Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман
На границе Бурятии с Иркутской областью мы остановимся у ступы Даши Гоман — «Множество дверей счастья». Задобрив львов, которые оберегают это место от сил зла, вы повращаете молитвенные барабаны Хурдэ: этот ритуал принесет умиротворение и покой.
Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начало экскурсии рано утром, в 7-8 часов. Выезжаем из Иркутска на автомобиле, время в пути в одну сторону — 4 часа. В Иркутск возвращаемся ориентировочно в 21:00. Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске.
Экскурсия проводится круглый год
Дополнительные расходы
Питание (завтрак, обед, ужин) — средний чек около 1200 руб. /чел.
Посещение Тункинского национального парка — 200 руб. /чел., для пенсионеров и детей посещение бесплатно
По желанию: купание в минеральных источниках — 300 руб. /чел. Купание в горячих термальных источниках круглогодично. Температура воды на выходе +55 градусов. Захватите купальники, полотенце, сланцы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1283 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в читать дальшеуменьшить
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу.
Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу.
Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры.
С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
138
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Анастасия
Были 30.07 с Еленой в Аршане, не смотря на погоду в стиле Сайлент Хилл, поездка прошла чудесно, Елена замечательный водитель, интересный собеседник и отличный рассказчик! Нам очень понравилось, получили массу положительных эмоций! Очень рекомендую!
+2
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Светлана
Очень интересная и комфортная экскурсия. Елена отличный гид и водитель, длинная дорога, за рассказами, пролетела незаметно в обе стороны. Ну и конечно бесподобная природа, это и тайга и бескрайние степи и величавые Саяны!
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Александр
Поездка в Аршан с Еленой — одно из лучших приключений этого года! Всё супер: маршрут продуман, тропа удобная, виды — просто вау! Водопад, потухший вулкан, краснокнижные растения, милые бурундуки и сурки читать дальшеуменьшить
— это было невероятно. Ещё и бурятскую кухню попробовали — вкуснотища! Плюс посетили Дацан — очень атмосферно. Елена — отличный гид: позитивная, знающая, внимательная. Всё чётко, без суеты, с кучей интересных историй. Однозначно рекомендую!
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Марина
Поездка очень понравилась. Это первое наше знакомство с Бурятией. Все прошло слаженно, четко. Посетили все оговоренные дислокации. Путешествовали с детьми 6 и 8 лет - было предоставлено детское кресло. Елена замечательный рассказчик и заботливый экскурсовод. Спасибо за приятные мелочи!
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Ирина
Очень хочется поделиться впечатлениями от нашей поездки 08.05.2026 на экскурсию "Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан". Экскурсовод Елена- приятный и доброжелательный человек с туристическим опытом читать дальшеуменьшить
по Байкалу, да еще с удобным авто. Стиль вождения автомобиля (как водитель) могу оценить только на отлично! Маленький совет для Елены: использовать усиливающую звуковую гарнитуру для более комфортного восприятия информации во время движения. Путь проделали почти 450 км. Поездка в Бурятию в поселок Аршан проходила очень познавательно, комфортно по всему маршруту. Видовые снимки на берегу Байкала. Посетили утром бассейн с водой из термальных источников, когда ещё никого не было. Насладились цветущим багульником. Восхитились водопадом на реке Кыргынган. Обследовали буддийские храмы. Пообедали в кафе с монгольской кухней. Возвращаясь домой слушали песни о Байкале, классику и бардов. Это было так хорошо - что мы будем долго вспоминать нашу поездку с теплотой и благодарностью к Елене!
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Н
Наталия
Я бы оценила эту поездку на 100/5. К сожалению, не прикрепить фотографии в нормальном качестве, чтобы попытаться хоть капельку красотв, что нам сегодня показали. Очень понравилось, что прислушивались к пожеланиям, поэтому увидели то, что осталось от потухшего вулкана, все было информативно, даже провели несколько обрядов, Поездкой остались довольны.
+1
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