13 отзывов оставили туристы

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Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан

Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян

5
13 отзывов
Елена
Елена – Гид из Иркутска
Это путешествие приведет вас к подножью Восточных Саян — месту удивительной красоты и силы.

Вы доберетесь до горного водопада, попробуете воду из целебных источников, которую местные жители считают напитком богов.

Побываете в красивейших обзорных точках Тункинской долины, познакомитесь с местной кухней и задобрите львов у буддийской ступы Даши Гоман.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан

Что вас ожидает

Прогулка к водопадам и дацану
По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада. По дороге вы освежитесь целебной водой из минеральных источников и загадаете желание, исполнив особый ритуал в буддийском дацане, месте силы поселка Аршан. А теплый душ из минеральных вод смоет с вас напряжение и наполнит энергией.

Колорит Байкала: местная кухня 🥧 и Монгольский рынок
Во время остановок для обеда и ужина вы сможете в полной мере оценить местную национальную кухню: сочные буузы, чебуреки с хрустящей корочкой, наваристый бухлёр, монгольский зелёный плиточный чай, заваренный с молоком и злаками — эти блюда точно стоит попробовать! Кроме того, мы заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи и шерсти, оригинальные сувениры 🎁 и лекарственные травы, собранные в этих местах.

Волшебные виды Восточных Саян
Мы прокатимся по горному серпантину и остановимся на смотровой площадке в Култуке, чтобы полюбоваться панорамой Байкала. Следом наш путь пройдет по Тункинской долине, вдоль горной цепочки Восточных Саян. По пути я расскажу о традициях и обычаях коренного населения, поделюсь местными легендами. А открыточные пейзажи, мирно пасущиеся стада коров и лошадей то и дело будут заставлять вас хвататься за фотоаппарат!

Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман
На границе Бурятии с Иркутской областью мы остановимся у ступы Даши Гоман — «Множество дверей счастья». Задобрив львов, которые оберегают это место от сил зла, вы повращаете молитвенные барабаны Хурдэ: этот ритуал принесет умиротворение и покой.

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего путешествия. Фотографии 📸 вы получите сразу после экскурсии 🧭.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало экскурсии рано утром, в 8-9 часов. Выезжаем из Иркутска на автомобиле 🚘, время в пути в одну сторону — 4 часа. В Иркутск возвращаемся ориентировочно в 21:00. Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске.
  • Экскурсия проводится круглый год

Дополнительные расходы

  • Питание (завтрак, обед, ужин) — средний чек около 1200 руб. /чел.
  • Посещение Тункинского национального парка — 100 руб. /чел.
  • По желанию: купание в минеральных источниках — 300 руб. /чел. Захватите купальники, полотенце, сланцы.
Начало и место завершения
🚩 — железнодорожный вокзал
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией, влюбитесь в это место так, как люблю его я :)
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13 отзывов оставили туристы

19 сентября 2020
Экскурсия в Аршан нам очень понравилась. Название экскурсии Сибирский Тибет удачное и соответствует в действительности. Елена и рассказала, и показала, красоту этого края. Действительно, кусочек Тибета. Елена рассказывала о бурятских обычаях, о о буддизме, об укладке и жизни бурят, и смогла показать красоту этого края так, что мы влюбились в эти места. Елена помогла нам сделать замечательные фото. Поездка на целый день, но усталости нет, так как окружены такой природной красотой и вниманием экскурсовода, Елены. И мечтаем повторить такую поездку.
18 сентября 2020
Хорошая поездка в очень красивые горы. Их вид завораживает так же сильно, как и Байкал. Нам ещё повезло с погодой: на пути туда были низкие, у подножья гор, облака, а на пути обратно - солнечная погода, и горы просматривались до вершины. Также по пути к водопаду есть птички-поползни и бурундуки, которых можно покормить с рук кедровыми орешками. Можете заранее купить очищенные: думаю, так будет лучше. Как рассказчик гид не из лучших, но сама природа (если на месте не будет дождя) однозначно того стоит.
9 сентября 2020
4 сентября с утра пораньше мы с гидом Еленой поехали в Аршан. Такая улыбчивая, доброжелательная, она сделала нашу поездку незабываемой. Мы фотографировались во всех инстаграмных местах по дороге, заезжали в интересные места, слушали легенды и байки этого места, наблюдали за сусликами, кормили с руки белочек, бурундуков и синичек, напились и умылись во всех источниках, посетили санаторий и приняли душ из минеральной воды. Самое главное не спеша, без суеты, всегда с улыбкой и желанием помочь. Мы очень благодарны Елене, до сих пор вспоминаем этот день с улыбкой.
Анна
7 сентября 2020
Рекомендую экскурсию абсолютно всем, интересно будет и детям и взрослым! Потрясающие виды, легенды и предания бурятов, обряды - все это расскажет и покажет Елена, замечательный гид. Не ожидала, что Экскурсия так понравится, но путешествие превзошло все ожидания. Это то место, которое обязательно нужно посетить помимо Байкала.
6 сентября 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия в Аршан, за день мы наполнились энергией этого места, испытали столько радости и набрались очень ярких впечатлений и эмоций! Откровением для меня стал буддистский дацан, раньше я никогда не была в таких местах, но энергетика этого места просто невероятная и потрясающая... А какой красоты водопад и путь к нему! А бурундуки и птицы, которых кормишь с рук! А горы какой красоты! Очень сложно подбирать слова даже по прошествии недели после экскурсии, все это нужно просто увидеть своими глазами! Огромное спасибо Елене за внимание, отзывчивость, тактичность и, конечно, очень интересное наполнение экскурсии! Без нее мы бы и десятой части всей красоты этих мест не увидели! Мы узнали очень много нового и сделали очень много фотографий в невероятно красивых местах!!! Еще отдельное спасибо за фотографии, которые Елена делала сама и прислала нам после экскурсии!!
30 августа 2020
Добрый день! Очень понравилась экскурсия с Еленой в Аршан. Она очень ответственный человек. экскурсия была проведена максимально информативно и качественно. Поверьте есть с чем сравнить. Елена забрала нас из аэропорта в 8. 30 и вернула в отель только в 0. 30. Это целый день экскурсии, наполненной разнообразными впечатлениями. Аршан был прекрасен, хочется вернуться в это место вновь. Всем кто едет на Байкал, однозначно рекомендую выделить отдельный день и туда съездить - Вы не разу об этом не пожалеете, природа этого места просто уникальна. По пути Елена ещё и делала фоторепортаж для нас, поэтому неожидано мы получили качественную фотосессию на телефон и фотоаппарат вместе с экскурсией! Хочу оставить Елене только отличный отзыв и надеюсь ещё вернусь на следущую экскурсию!!!
30 августа 2020
Это самая интереснейшая и приятная поездка в Бурятию. С Еленой настолько было комфортно, интересно и легко, что не хотелось расставаться. Посетили все, что было возможно увидеть, попробовали бурятскую кухню, а какие необыкновенные фото сделали благодаря Елене, просто не описать словами. Советую и ещё раз советую, массу позитива вы получите однозначно. Выбирайте Елену, она покажет вам сказку. Это Профессионал своего дела с большой буквы!
24 августа 2020
Очень рады, что сумели попасть на экскурсию Елены. Елена замечательный гид. Очень доброжелательный, позитивный человек. Несмотря на усталость от поездок и разницу во времени, мы зарядились от нее энергией. Места, по которым она нас водила, сопровождая своими рассказами, делая фотографии, потрясающе красивы. Спасибо ей огромное за столь интересную экскурсию.
20 августа 2020
Елена чудесный, коммуникабельный, знающий, любящий свою работу и располагающий к себе человек. Мне очень понравилась экскурсия. Как мы ее назвали - вишенка на торте моего пребывания на Байкале. Так получилось, что был не один день в Аршане, а два. Мы остались там ночевать и это было правильное решение. Первый день был наполнен событиями и приятными моментами. Во- первых, сама дорога в Аршан была очень живописной, повезло с погодой, остановки в живописных местах и фотографии. Само пребывание в Аршане тоже было интересным. Спонтанные приятные предложения о дополнительных мероприятиях (по желанию), которые предлагались я тоже использовала. После такого интенсивного дня не хотелось никуда ехать и ещё насладиться неторопливостью и спокойствием Аршана. Если есть время, то лучше переночевать а Аршане. Елена очень любит фотографировать и после окончания экскурсии я получила все кадры, что были сняты в течении поездки. Рекомендую поездку в Аршан с Еленой!
4 августа 2020
Очень приятный экскурсовод. Все для нашего удобства и комфорта. Экскурсия спонтанно наполнялась разными интересными моментами по нашему желанию. Комфортно и приятно. Спасибо!
28 июля 2020
Я и моя супруга были на экскурсии "Один день в Сибирском Тибете" (пос. Аршан) в июле 2020 г. Посетили красивейший водопад, побывали в одном из самых старых дацанов Бурятии, искупались в источниках, попробовали вкуснейшие буузы и чебуреки, узнали много древних бурятских легенд и вдоволь нафотографировались на фоне живописных восточных Саян. Жаль что экскурсия однодневная, т. к. Аршан - волшебное место, в котором стоит задеражться хотя бы на пару дней. Тем не менее экскурсию очень рекомендую. Елена очень внимательный и терпеливый гид.
26 июля 2020
Отличная экскурсия с интенсивной, насыщенной программой. Елена - опытный гид, за день узнали множество интересных историй и легенд, увидели все самые красивые места по маршруту и попробовали местные вкусности)
13 июля 2020
Гид Елена замечательный человек и хороший гид. Очень комфортная поездка в невероятно красивое место.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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