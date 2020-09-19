13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка к водопадам и дацану

По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада. По дороге вы освежитесь целебной водой из минеральных источников и загадаете желание, исполнив особый ритуал в буддийском дацане, месте силы поселка Аршан. А теплый душ из минеральных вод смоет с вас напряжение и наполнит энергией.

Колорит Байкала: местная кухня 🥧 и Монгольский рынок

Во время остановок для обеда и ужина вы сможете в полной мере оценить местную национальную кухню: сочные буузы, чебуреки с хрустящей корочкой, наваристый бухлёр, монгольский зелёный плиточный чай, заваренный с молоком и злаками — эти блюда точно стоит попробовать! Кроме того, мы заглянем на Монгольский рынок, где вы сможете рассмотреть и купить изделия из натуральной кожи и шерсти, оригинальные сувениры 🎁 и лекарственные травы, собранные в этих местах.

Волшебные виды Восточных Саян

Мы прокатимся по горному серпантину и остановимся на смотровой площадке в Култуке, чтобы полюбоваться панорамой Байкала. Следом наш путь пройдет по Тункинской долине, вдоль горной цепочки Восточных Саян. По пути я расскажу о традициях и обычаях коренного населения, поделюсь местными легендами. А открыточные пейзажи, мирно пасущиеся стада коров и лошадей то и дело будут заставлять вас хвататься за фотоаппарат!

Буддийские ритуалы у ступы Даши Гоман

На границе Бурятии с Иркутской областью мы остановимся у ступы Даши Гоман — «Множество дверей счастья». Задобрив львов, которые оберегают это место от сил зла, вы повращаете молитвенные барабаны Хурдэ: этот ритуал принесет умиротворение и покой.

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего путешествия. Фотографии 📸 вы получите сразу после экскурсии 🧭.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало экскурсии рано утром, в 8-9 часов. Выезжаем из Иркутска на автомобиле 🚘, время в пути в одну сторону — 4 часа. В Иркутск возвращаемся ориентировочно в 21:00. Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске.

Экскурсия проводится круглый год

Дополнительные расходы